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Недосчитались: Мэрию французского городка оштрафовали за нехватку мужчин

02 сентября 2019, 22:39  •  61 • В мире
Мэрию французского городка Бург-ан-Бресс оштрафовали на 90 тысяч евро за нехватку мужчин в руководстве. Представителей сильного пола недосчитались на руководящих должностях: там оказался всего один мужчина.
Во французской префектуре Эн разгорается гендерный скандал. В городе Бург-ан-Бресс провели проверку и выяснили, что в местной мэрии на руководящих должностях пять женщин и только один мужчина.
В итоге это сочли нарушающим установленную законом квоту – соотношение должно быть 60 к 40 в процентах, причем может варьироваться между полами. Но в этом случае оно не было соблюдено. В итоге мэрию оштрафовали на 90 тысяч евро.
Мэр города, Жан-Франсуа Деба, вознегодовал. Он заявил, что считает смешным штраф по причине гендерного неравенства – поэтому хочет его обжаловать и обратиться к правительству страны, передает BFMTV. Деба считает, что за назначения женщин на высшие должности следует награждать, а не подвергать наказаниям.

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