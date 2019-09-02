Недосчитались: Мэрию французского городка оштрафовали за нехватку мужчин

Во французской префектуре Эн разгорается гендерный скандал. В городе Бург-ан-Бресс провели проверку и выяснили, что в местной мэрии на руководящих должностях пять женщин и только один мужчина.

В итоге это сочли нарушающим установленную законом квоту – соотношение должно быть 60 к 40 в процентах, причем может варьироваться между полами. Но в этом случае оно не было соблюдено. В итоге мэрию оштрафовали на 90 тысяч евро.

Мэр города, Жан-Франсуа Деба, вознегодовал. Он заявил, что считает смешным штраф по причине гендерного неравенства – поэтому хочет его обжаловать и обратиться к правительству страны, передает BFMTV. Деба считает, что за назначения женщин на высшие должности следует награждать, а не подвергать наказаниям.