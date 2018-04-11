«Недорого и красиво»: как украинские лоббисты компрометируют Дональда Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует факт перевода украинским олигархом Виктором Пинчуком $150 тыс. в предвыборный фонд Дональда Трампа в 2015 году, сообщает The New York Times. По сведениям издания, средства были переданы за 20-минутное видеовыступление Трампа на конференции в Киеве. Источник RT в окружении Пинчука объясняет начавшееся расследование попыткой найти компромат на президента США. Между тем, как отмечают эксперты, украинские бизнесмены и политики ежегодно тратят сотни тысяч долларов на лоббирование своих интересов в Вашингтоне. RT выяснял, сколько стоит поддержка заокеанских кураторов.

Украинский след

Известный украинский бизнесмен и зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук обратил на себя внимание американских правоохранителей. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который занимается делом о «российских» связях 45-го президента США, расследует факт перечисления Пинчуком $150 тыс. в предвыборный фонд Дональда Трампа в 2015 году. По информации издания The New York Times, этот транш оказался самым крупным за год (за исключением средств, переданных самим Трампом) из тех, что поступили на счёт фонда.

«В этом году следователи потребовали от компании Trump Organization массив документов о бизнесе с иностранными гражданами. В ответ компания передала документы о пожертвовании в размере $150 тыс., которое украинский миллиардер Виктор Пинчук сделал в сентябре 2015 года фонду Дональда Трампа в обмен на 20-минутное появление Трампа по видеосвязи на конференции в Киеве», — говорится в публикации издания.

Выступление Дональда Трампа по видеоконференции на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве

© Кадр: видео YouTube

Трамп действительно выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве. Источник в окружении Пинчука рассказал RT, что о переводе средств в фонд Трампа было известно ещё несколько лет назад.

«В то время нам было важно представить мнение оппонентов президента Барака Обамы, который проводил слишком мягкую политику в отношении России. Дональд Трамп тогда не являлся единым кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США, поэтому мы не понимаем нынешнего интереса со стороны Роберта Мюллера», — говорит собеседник RT.

Виктор Пинчук

© rudenko.kiev.ua

Он предполагает, что расследование может быть связано с давлением на Дональда Трампа. Пинчук перечислил в фонды семьи Клинтон свыше $8 млн, но эти транзакции не заинтересовали правоохранителей, подчеркнул собеседник RT.

Эксперты также говорят об усилении давления на главу Белого дома. Так, 9 апреля ФБР провело обыск в офисе Майкла Коэна, адвоката президента США, который признался, что заплатил подозреваемой в связи с Трампом экс-порноактрисе Стефани Клиффорд $130 тыс.

«Адвокатской тайне пришёл конец», — написал после этого Трамп в своём Twitter.

По мнению американского лидера, произошедшее является «масштабной охотой на ведьм».

Незалежное лобби

Эксперты отмечают, что Пинчук не одинок в своём стремлении простимулировать американский истеблишмент: украинские бизнесмены и политики тратят сотни тысяч долларов в год на эти цели. Так, в 2017-м американская компания BGR Group получила $300 тыс. от Национального совета реформ при президенте Украины за лоббирование своих интересов в США. Согласно документам, с которыми ознакомился RT, выделенные Киевом деньги были направлены на продвижение интересов Украины в сенате и палате представителей Соединённых Штатов.

«Это была необходимая мера, поскольку мы были практически незнакомы с окружением Дональда Трампа. Все делали ставку на победу Хиллари Клинтон на выборах президента США», — рассказал источник RT в украинском МИД.

По мнению экспертов, финансовое стимулирование американских политиков может принимать различные формы. Так, государственная компания «Центрэнерго» в прошлом году подписала контракт с американской XCoal Energy and Resources на поставку 700 тыс. тонн угля. Стоимость контракта составила рекордные $113 за тонну. Как отмечают аналитики, это был своеобразный подарок Дональду Трампу от Петра Порошенко.

«Трамп был доволен и сказал много лестных слов своему коллеге», — сообщил источник RT в украинском МИД.

Пропуском в мир большой американской политики является также участие в молитвенном завтраке. Украинские бизнесмены и политики готовы выложить за этот «счастливый билет» от $50 тыс. до $150 тыс. В нынешнем году на мероприятии побывала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая встретилась со спецпредставителем Госдепа США по урегулированию украинского вопроса Куртом Волкером.

Юлия Тимошенко на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне

Reuters

© Jonathan Ernst

«Они обсуждали варианты разрешения конфликта на востоке страны, и Волкер очень интересовался мнением Тимошенко. Сложилось впечатление, что к ней присматриваются как к одному из реальных кандидатов на победу на выборах президента в следующем году», — рассказал источник RT в партии «Батькивщина».

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк тоже посетил молитвенный завтрак. Он успел встретиться с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы Уэссом Митчелом, советником президента по вопросам Европы и России Фионой Хилл, замминистра обороны по вопросам международной безопасности Робертом Каремом, лидером демократов в конгрессе США Нэнси Пелоси, а также сенатором Робертом Портманом.

«К Яценюку хорошо относятся в США, но все понимают, что шансов на победу в президентской гонке в следующем году у него практически нет», — сообщил источник RT в партии «Народный фронт».

В США ещё не решили, на кого из украинских политиков будут делать ставку на выборах президента в следующем году, заявил RT источник в администрации президента Украины.

«Мы работаем над тем, чтобы показать, что Пётр Порошенко является единственным приемлемым кандидатом на выборах. Но Юлия Тимошенко старается укрепить свои позиции», — заявил собеседник.

Как отметил в беседе с RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в такой ситуации «президентский пост может получить только тот человек, против которого не выступают в США».

«Информационный шум»

По мнению источника RT в окружении Виктора Пинчука, никаких санкций со стороны США в отношении бизнесмена применено не будет.

«Это информационный шум, не более. Его используют в политических целях», — отметил он.

Политолог Олег Матвейчев в беседе с RT пояснил, что пожертвования в фонд — это одна из форм коррупции, которая карается практически во всех странах, но легализирована в США.

«Это недорого и красиво. Это обычный провинциализм», — пояснил Матвейчев желание украинских политиков платить за лоббизм в США.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT подчеркнул, что все основные решения по внутриполитической и внешнеполитической жизни Киева принимают американцы.

«Поэтому если вы хотите каким-то образом влиять на решение, которое принимают США по поводу Украины, то вы пытаетесь лоббировать свои интересы. То есть несёте деньги в очередной фонд очередного президента США», — говорит Ищенко.

Осенью противостояние между основными кандидатами на пост главы Украины усилится — страна войдёт в активную стадию подготовки к майским выборам 2019 года.

«И все потенциальные кандидаты будут тратить сотни тысяч долларов, чтобы лоббировать свои интересы в США», — подытожил собеседник RT.