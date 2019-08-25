«Недопустимый случай»: следователи проверяют данные об отказе медиков из Тюмени принять пациентку с отёком лёгких

Следственный комитет и прокуратура Тюмени начали проверку информации о том, что в одной из больниц города отказались принимать пациентку с отёком лёгких. Ранее в СМИ появились сообщения, что медики не стали оказывать помощь девушке в связи с тем, что у них заканчивалась смена. Кроме того, в интернете была опубликована видеозапись разговора, предположительно, с сотрудниками больницы. По данным местных изданий, девушку приняли в другом медучреждении, её состояние оценивается как удовлетворительное.

Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи в одном из медучреждений Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.

«Следственными органами СК Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одном из медицинских центров города Тюмени не оказали медицинскую помощь пациенте с отёком лёгких», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в больницу выехали следователи, чтобы изъять необходимую документацию.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указали в СК.

Кроме того, прокуратура Тюменской области также начала проверку по данному инциденту.

В воскресенье, 25 августа, на сайте сетевого издания 72.RU появился материал, в котором сообщалось, что в тюменской больнице ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» не приняли пациентку с острой аллергической реакцией. Сотрудники медучреждения, сославшись на то, что их смена заканчивается, отказались выполнять свои профессиональные обязанности.

Соответствующий диалог участников конфликта был опубликован в социальных сетях.

«Кто капать-то её будет? Ну, отёк Квинке... Вы думайте головой, когда везёте... Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум», — заявляет одна из медиков на видеозаписи.

Отёк Квинке — аллергическая реакция организма. Его симптомы проявляются в опухании лица, конечностей или же их отдельных частей. При этом ощущается напряжение тканей. Отёк слизистой оболочки гортани может привести к серьёзному затруднению дыхания.

Как рассказал журналистам молодой человек пациентки, её в результате отвезли в другое медучреждение города.

«Началась какая-то странная аллергическая реакция. Мы скорее позвонили в скорую. Врач сделал укол моей девушке и сказал, что её срочно нужно увозить в больницу, потому что начался отёк лёгких», — приводит его слова портал 72.RU.

По данным издания, в настоящее время состояние девушки оценивается как удовлетворительное, она будет проходить амбулаторное лечение по месту жительства.

В Департаменте здравоохранения Тюменской области назвали данный инцидент «беспрецедентным и недопустимым».

«Больница водников» находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания», — цитирует сотрудника ведомства 72.RU.

Административное дело в отношении главврача больницы Первоуральска

В апреле в СМИ получил широкое освещение случай в одной из больниц города Первоуральска Свердловской области. Тогда сотрудники прокуратуры и Следственного комитета обратили внимание на 30-секундный видеоролик, демонстрирующий, как пожилая женщина вынуждена на коленях спускаться по ступенькам местной больницы, на втором этаже которой расположен травмпункт.

При этом в медучреждении имеется подъёмник для маломобильных групп населения. Для того чтобы им воспользоваться, нужно обратиться в регистратуру. Однако, как выяснили прокуроры, соответствующие объявления с разъяснением, как пользоваться техсредством, не были размещены на втором этаже.

Между тем главврач больницы Николай Шайдуров рассказал местным СМИ, что никто из пациентов не высказывал недовольства по поводу подъёмника.

«У нас для таких маломобильных пациентов сделан подъёмник. Есть указатели, где видно, что вход с другой стороны. Люди выделены на это дело — лифтёры обученные. Они всех поднимают и опускают. В ночное время сторожа наученные тоже это делают. Эта женщина, по-видимому, никуда не обратилась, сама поднялась на второй этаж. Если бы она пришла в регистратуру или к администратору, её бы подняли и опустили», — пояснял он.

После завершения проверки прокуратура Свердловской области возбудила административное дело в отношении главврача.

«На протяжении длительного промежутка времени в действиях руководителя ГБУЗ СО «Городская больница Первоуральска» усматривается уклонение от исполнения требований законодательства к обеспечению условий для доступа маломобильных групп населения к объекту здравоохранения», — пояснили в надзорном органе.