«Недопустимые намёки, искажающие реальность»: в Кремле отреагировали на заявления США о Навальном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми и искажающими реальность намёки на якобы причастность российских официальных лиц к инциденту с Алексеем Навальным. Он добавил, что Россия не располагает какими-либо официальными данными о состоянии Навального, и осторожно относится к заявлениям СМИ на этот счёт. Глава МИД России Сергей Лавров также назвал заявления США голословными, и высказал мнение, что сложившаяся ситуация напоминает инцидент в Солсбери.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на несоответствие действительности то заявления госсекретаря США Майка Помпео, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро высказался о якобы возможой причастности высокопоставленных российских официальных лиц к инциденту с Алексеем Навальным.

«Мы слышали его заявление. Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Какие-то прямые или косвенные указания, намёки на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента отреагировал на публикацию издания Spiegel о том, что Навальный пришёл в сознание и может говорить. Песков указал, что Россия не располагает какими-либо официальными данными о состоянии пациента.

«Это же сообщения СМИ. Мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем пока считать эти сообщения за первоисточник до тех пор, пока они не подкреплены какой-то более-менее официальной информацией», — отметил он.

Песков отметил, что в Кремле не знают, какие именно данные Берлин передал Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но удивлены, что с передачей информации российской стороне у ФРГ возникли сложности.

«Не зная, что это за результаты (анализов Навального в лаборатории ФРГ. — RT), мы не можем вообще ничего говорить. И пока только остаётся недоумевать, почему до сих пор имеются какие-то трудности с тем, чтобы этими результатами поделиться с нами», — добавил Песков.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщил, что организация ещё не получила от ФРГ материалы по делу Алексея Навального.

Шульгин добавил, что пока не знает, что конкретно Берлин передаёт в ОЗХО: бумажные документы, отчёты или биохимические пробы.

«Официальные представители ФРГ множат заявления, бросающие тень на российское руководство, на Россию, на всю нашу страну в целом, но свои заявления фактами не подкрепляют», — указал постпред.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС, назвал «голословными» обвинения американской стороны в якобы причастности российских официальных лиц к инциденту с Алексеем Навальным. Министр указал на нежелание Германии отвечать на российские запросы по ситуации с блогером, отметив, что это напоминает инцидент в Солсбери.

«Когда официальный представитель Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции, и поэтому германское правительство уже здесь ничего сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами после отравления в Солсбери, когда всё было засекречено», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что действия западных стран в сложившейся ситуации напоминают «игру в Шварценеггера», и при этом они хотят, чтобы им поверили на слово.

«Знаете, когда вот Арнольд Шварценеггер (в фильме «Терминатор-2». — RT) говорил «trust me» (доверься мне. — RT), то гораздо больше шансов довериться ему, чем тем, кто сейчас пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене», — заявил министр.

Вместе с тем глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов сообщил о намерении проанализировать ситуацию с Навальным и последующие действия Германии и стран НАТО.

«Немецкие военные токсикологи вдруг обнаруживают у пациента Навального — спустя более недели его пребывания в коме в берлинской клинике — некие следы боевого яда группы «Новичок», при этом ФРГ не торопится передать необходимые доказательства российской стороне, но вместе с коллегами по НАТО выставляют Москве разнообразные требования, носящие характер вмешательства во внутренние дела РФ», — приводит его слова ТАСС.

Сенатор высказал мнение, что инцидент с блогером выгоден тем, кто считает Россию геополитическим противником.

Ранее немецкое издание Die Zeit со ссылкой на источники сообщило, что Алексея Навального якобы отравили новым типом «Новичка». Как утверждается в публикации, к таким выводам пришли специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера, изучившие пробы пациента.

Согласно мнению экспертов, на которых ссылается издание, в случае с блогером якобы имела место ранее неизвестная разновидность указанного отравляющего вещества, которая действует медленнее других видов.

Там также указывается, что блогер выжил благодаря ряду счастливых случайностей, таких как быстрая посадка самолёта, на борту которого он находился, и оперативное вмешательство омских врачей.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT Deutsch отметил, что в деле Алексея Навального Берлином представлено «слишком мало доказательств», чтобы сделать какие-либо выводы о произошедшем.

«Мы знаем, что был применен нервно-паралитический газ. Я исхожу из того, что результаты анализов, имеющиеся у госпиталя бундесвера, верны. Но мы не знаем, кто это сделал. С другой стороны, мы знаем, что этим нервно-паралитическим газом обладает или обладали не только русские, но он был и в распоряжении других спецслужб.Которые даже, кстати, признали, что производили его в небольших количествах, что, кстати говоря, недопустимо», — пояснил он.

Эрнст напомнил, что тот факт, что инцидент с блогером произошёл в России, не является доказательством, и высказал мнение, что Берлину следует сделать всё возможное, чтобы помочь расследованию.