«Недопустимые формулировки Лондона вошли в традицию»: в Великобритании заявили об «угрозе» со стороны России

Россия представляет для Великобритании гораздо большую угрозу, нежели террористические группировки «Аль-Каида»* и «Исламское государство»**. Такое мнение выразил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Соединённого Королевства Марк Карлтон-Смит. В подтверждение своих слов он привёл инцидент в Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют Москву. По мнению экспертов, сравнение России с террористами недопустимо и является открытым проявлением агрессии. Как считают аналитики, британский генерал пытается лоббировать увеличение военного бюджета страны.

Россия представляет для Великобритании и её союзников большую опасность, чем те или иные террористические организации. С таким утверждением выступил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Соединённого Королевства Марк Карлтон-Смит. По его мнению, нельзя недооценивать российскую угрозу, особенно после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором Лондон бездоказательно обвиняет Москву.

«Россия сегодня, бесспорно, представляет собой гораздо большую угрозу нашей национальной безопасности, чем угрозы, исходящие от исламских экстремистских группировок, таких как «Аль-Каида» и «Исламское государство», — сказал Карлтон-Смит.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании Марк Карлтон-Смит

globallookpress.com

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Он добавил, что Россия якобы стремится воспользоваться уязвимостью Запада в ряде нетрадиционных военных областей, таких как киберпространство и космос. По его словам, Москва продемонстрировала готовность применения военной силы для обеспечения своих национальных интересов.

«Русские стремятся использовать уязвимые стороны и слабые места», — добавил глава Генштаба ВС Великобритании.

В этой связи он заметил, что для противостояния Москве необходимо продолжать укреплять военный потенциал и улучшать координацию в рамках НАТО.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия «пожалеет» из-за якобы нарушения международного права, попыток дестабилизации демократий, кибератак и нападения с применением химического оружия.

«Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, то цена для России будет очень высока», — добавлял он.

Напомним, что в 2017 году Российскую Федерацию сравнил с ИГ ныне покойный американский сенатор Джон Маккейн. При этом он указывал, что террористы могут совершать ужасные вещи, но Россия якобы виновна «в подрыве демократических ценностей».

«Я считаю русских самым серьёзным вызовом, который у нас есть», — пояснял сенатор-республиканец.

«Требуют новых бюджетов»

Британский генерал продолжает антироссийскую кампанию, которую ведут политики Соединённого Королевства уже не первый месяц, подчеркнул заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. По его словам, подобные формулировки недопустимого характера стали для официальных лиц Великобритании традиционными.

«Сравнивать с ИГ, с Гитлером, с самыми крайними проявлениями экстремизма действия российских властей уже вошло в норму в Великобритании. Думаю, речь идёт в данном случае о том, что британским военным необходимо найти новый объект, который позволит объяснить наращивание военной мощи Соединённого Королевства. Ведь как бы ни было страшно ИГ, именно благодаря усилиям России фактически оно разгромлено. Думаю, что в данном случае британские военные преследуют свои сугубо милитаристские цели, требуя себе новых бюджетов и большего внимания к проблемам армии», — заявил Шатров в беседе с RT.

Эксперт также подчеркнул, что Россия ведёт непосредственную борьбу с терроризмом в Сирии в отличие от Великобритании и её союзников по коалиции, которые решают свои геополитические вопросы, поддерживая определённые группировки, выступающие против правительства Башара Асада.

Многоцелевой истребитель ВВС Великобритании «Тайфун» вылетает на задание, небо над Кипром

Reuters

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«Всё присутствие коалиции не принесло никакого результата, а участие в боевых действий российских ВКС, сил спецопераций очистило почти всю территорию Сирии от террористов на глазах у всего мирового сообщества. А коалиция занимается поддержкой тех, кто выступает против Асада, и участием в боях на их стороне», — подчеркнул политолог.

Заявление главы Генштаба ВС Великобритании абсолютно не дипломатично — оно враждебно и недопустимо, заявил в разговоре с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он также добавил, что, по мнению политического истеблишмента Лондона, Москва — геополитический враг, с которым необходимо бороться.

«Хотелось бы уточнить у господина генерала, какую «угрозу» представляет Россия? Особенно по сравнению с теми террористическими группировками, которые захватили ряд территорий, объявили там свой собственный режим и правила исламской жизни так, как они их понимают. Может быть, он подскажет в чём и где Россия виновата в одном из этих аспектов? Если он сможет назвать, тогда с ним можно будет хотя бы подискутировать. А так, безусловно, это просто враждебное, недопустимое заявление в адрес нашей страны, нагнетание обстановки», — подчеркнул он.

По его словам, вклад Лондона в борьбу с терроризмом, в частности, в Сирии ничтожен. При этом эксперт указал на проблемы с безопасностью в самой Великобритании.

Скорая помощь на месте теракта у здания парламента Великобритании, Лондон, 22 марта 2017 года

AFP

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В 2017 году Великобритания подверглась ряду террористических атак, ответственность за которые взяли на себя боевики «Исламского государства».

В марте при теракте на Вестминстерском мосту в Лондоне погибли пять человек, ещё около 40 получили ранения.

В мае во время концерта американской певицы Арианы Гранде в британском Манчестере произошёл взрыв, в результате которого погибли 22 человека, преимущественно дети, свыше 50 пострадали.

В июне произошло нападение на Лондонском мосту, жертвами которого стали восемь человек, десятки были ранены.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.