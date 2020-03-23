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Недопустимо решать свои проблемы за счёт людей: Путин предупредил, Мишустин ввёл контроль за выплатой зарплат

23 марта 2020, 19:35  •  54 • Политика
Михаил Мишустин ввёл ужесточённый контроль за выплатой зарплат. Ранее Владимир Путин предупредил работодателей о недопустимости решения своих проблем за счёт сотрудников.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил минтруду страны обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы. Такое решение было принято по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
О результатах проверки необходимо доложить кабмину. Срок - до 27 марта 2020 года, далее еженедельно.
Ранее президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ обратил внимание на необходимость повышения эффективности деятельности работников ведомства по обеспечению прав и свобод граждан нашей страны.
В частности, речь зашла и о долгах по зарплате. На этом месте Путин сделал предупреждение тем работодателям, которые нарушают права своих сотрудников.
Глава государства подчеркнул, что "каждый руководитель компании должен понимать" неотвратимость санкций за подобные нарушения. Недопустимо решать свои проблемы и даже проблемы компании, фирмы за счёт сотрудников.
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