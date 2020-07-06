«Недопустимо, чтобы демократия в нашей стране управлялась кастой»

«В сентябре нас ждёт буря»

4 июля в Риме под лозунгом «Отправим правительство домой!» состоялся первый после снятия ограничений массовый митинг правого центра, организованный «Лигой» Маттео Сальвини и другими оппозиционными партиями. Требование «Лиги» – смещение правительства Джузеппе Конте, ответственного за обострение экономического кризиса и неэффективную борьбу с эпидемией.

Подготовка к митингу в Риме

Митинг, поскольку ещё не сняты все санитарные ограничения, проходил необычно: на площади были расставлены стулья для митингующих, а перед началом митинга у всех его участников измеряли температуру. Выступая на площади, Сальвини заявил: «Здесь находится команда, которая будет править Италией в ближайшие годы. С этой площади звучит призыв к свободе, а с другой стороны – мыльный пузырь и бюрократия».

Сальвини с коллегами на митинге в Риме, фото АНСА

«Кризис очень тяжелый, – заявил Сильвио Берлускони, приветствовавший участников митинга онлайн. – Мы готовы войти в правительство с новым большинством».

Одним из требований митингующих стало немедленное назначение Берлускони пожизненным сенатором. Поводом к этому послужил разразившийся на днях громкий скандал, когда вовремя судебного процесса 2013 года над Берлускони таинственные «верхи» дали судьям «расстрельную команду».

«Лига» Сальвини последнее время постоянно лидирует в опросах общественного мнения, и в случае досрочных выборов её шансы на победу вместе с союзниками по коалиции велики. На переднюю линию политической борьбы «Лигу» выводят, прежде всего, обострение экономических трудностей и падение уровня жизни. В Италии уже возобновилась деятельность почти всех предприятий, включая магазины, парикмахерские, бары, рестораны, однако смягчение карантина по сравнению с другими странами Западной Европы здесь началось довольно поздно.

Согласно прогнозу МВФ, к концу года Италия рискует потерять 9% ВВП. По прогнозу экономистов Banca d’Italia (итальянского Центробанка), спад в экономике страны в текущем году составит 13,1%. Deutsche Bank прогнозирует увеличение долга Италии до 200% ВВП. Ситуация усугубляется тем, что Италия – самая старая по возрасту граждан страна Европы, а коронавирус обострил застарелые экономические проблемы. Особенно сильно поражён север Италии, где сосредоточена большая часть промышленности. Италия долгое время держала «рекорд» по уровню смертности от вируса – 576 человек на миллион населения, пока это первенство не отобрали у неё Бельгия, Франция и Англия. Система здравоохранения на Апеннинах оказалась неспособной противостоять новой угрозе; не хватало больничных коек, защитных масок, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Многие итальянцы сомневаются в эффективности программ помощи, предложенных Брюсселем, полагая, что они поставят страну в ещё большую финансовую зависимость, а помочь экономике не смогут.

Пока карантинные ограничения не были сняты, протест развивался подспудно, а сейчас он постепенно выходит на поверхность. Что будет, если коалиция во главе с «Лигой» Сальвини придёт к власти? Известна позиция Сальвини по отношению к России. Он выступает против антироссийских санкций Евросоюза, не раз называя их «безумной вещью». «Россия – это держава, с которой нужно вести диалог, а не ругаться», – говорит Сальвини. «Россия должна быть союзником против терроризма. Если врагом является тот, кто перерезает горло, то надо заключать cоюз с Путиным», – продолжает руководитель «Лиги». Близкой к этому позиции придерживается его партнёр по коалиции Сильвио Берлускони.

Однако возможно ли, чтобы люди таких взглядов были допущены к власти закулисными силами, управляющими Италией? На выборах 2017 года во Франции Марин Ле Пен имела очень серьёзные шансы стать президентом страны, но её смяли; победил практически никому не известный ставленник Ротшильдов Эмманюэль Макрон.

Как долго Джузеппе Конте сможет просидеть еще в кресле премьера?

Наверное, те, кто хотят в Италии свалить Джузеппе Конте, решают непростую задачу. Тем не менее хорошо информированное итальянское издание американской газеты The Huffington Post ставит судьбу итальянского премьера под вопрос: «Он или окончательно потерял контакт с реальностью, или сделал неверный расчёт», – говорит о премьере один из разъярённых членов его кабинета.

«Больше недопустимо, – развивает ту же линию Il Giornale, – чтобы демократия в нашей стране управлялась кастой, за которую не голосовал народ и которая решает, кто, что и как должен делать». Газета предлагает «завернуть в целлофан» здание итальянского парламента, повесив на нём лозунг: «Со всей Италией вы так не сделаете. Мы должны вернуть свой суверенитет тем или иным способом и не дать играть Большому брату с нашей свободой».

Газета La Verita пишет, что премьер оказался в западне

Если экономическая ситуация в Италии к осени не улучшится, смена правительства станет более чем вероятной. «Конте оказался в западне, и в сентябре нас ждет буря», – предвещает La Verita.