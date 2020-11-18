«Недопустима любая нерасторопность»: Путин призвал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал сократить сроки проведения тестов на выявление коронавирусной инфекции, а также поручил увеличить количество вакцин от инфекции, выпускаемых в гражданский оборот. Российский лидер в ходе совещания с членами правительства назвал ситуацию с COVID-19 в стране непростой, но контролируемой. Он потребовал оперативно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом, отметив, что в нынешней ситуации недопустимы медлительность и нерасторопность.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить сроки проведения тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства отметил, что ни одна тест-система не даёт 100%-ного результата, в связи с чем нужны перепроверки.

«Но всё-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок», — сказал Путин.

Президент напомнил, что в случае более быстрого выявления болезни «меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, друзей, коллег».

Кроме того, Путин поручил увеличить количество вакцин от инфекции, выпускаемых в гражданский оборот.

«Задача всех глав регионов, ваших команд, уважаемые коллеги, настойчиво в ежедневном, я бы сказал, в ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы, постоянно держать в поле зрения все направления борьбы с эпидемией, а также ключевые вопросы работы организаций здравоохранения», — сказал Путин.

Президент назвал непростой ситуацию с COVID-19 в стране, в то же время отметив, что она остаётся контролируемой.

«При этом в отдельных субъектах РФ обстановка, прямо скажем, является сложной», — сказал Путин на совещании.

Российский лидер также заявил о недопустимости «приукрашивания» ситуации с распространением заболевания, и потребовал незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом, а также решить все возникающие проблемы в ситуации с пандемией, такие как сложности с дозвоном в медучреждения и нехватку машин скорой помощи.

«Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Чёткость, оперативность и эффективность в поддержке людей и защите — вот это ключевой критерий работы всех уровней власти», — подчеркнул он.

Президент назвал особенно тревожным рост уровня смертности и потребовал проанализировать ситуацию с лечением пациентов в регионах на дому и довести до нуждающихся необходимые лекарства. Он также обратил внимание, что регионы медленно осваивают выделенные им на борьбу с COVID-19 средства, и назвал подобную нерасторопность непозволительной в текущей обстановке.

Ситуация с коронавирусом в России

В России за последние сутки было выявлено 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции, за это время от заболевания излечились 25 179 человек, 456 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864).

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице за минувшие сутки госпитализирован 1351 пациент с COVID-19.

«На ИВЛ в больницах Москвы находятся 413 человек», — приводит РИА Новости сообщение штаба.

Там уточнили, что среди заболевших 11,1% — дети, 43,4% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% — от 46 до 65 лет. Ещё 10,5% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет. Пациентов старше 80 лет зарегистрировано 3,7%.

Общее число зафиксированных в России случаев COVID-19 достигло 1 991 998, за всё время скончались 34 387 пациентов, 1 501 083 человека выздоровели.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в стране за всё время было проведено уже более 70 млн тестов на выявление вируса.

Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, комментируя распространение коронавируса, отметил, что говорить о стабилизации ситуации пока преждевременно. Он рассказал, что в больницу ежедневно поступают около 180 пациентов с COVID-19.

РИА Новости

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«Мы готовы к любому развитию событий. У нас порядка 1,9 тыс. коек, поэтому, если понадобится, мы готовы», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь, руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк отметил, что случаи нарушения запрета на работу заведений после 23:00 в Москве являются единичными.

«Проверки показали, что большая часть владельцев ночных развлекательных заведений ответственно и с пониманием отнеслись к новым эпидемиологическим требованиям, многие из них перешли на другой формат работы», — рассказал он.

Вакцина от COVID-19

Тем временем Минздрав России выдал разрешение центру «Вектор» на проведение пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона».

«Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное рандомизированное исследование переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 с участием 3 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет (III—IV фаза)», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в стране уже произведено 15 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Кроме того, в ведомстве добавили, что научный центр разрабатывает ещё три препарата против инфекции, они находятся на различных этапах исследований.