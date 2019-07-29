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Недооценка пропаганды. Кто пустил под откос «трюхан-мобиль»?

29 июля 2019, 07:54  •  193 • Аналитика
Надо признать свои ошибки. Я ошибался, критикуя программу «60 минут» и её ведущих за то, что они давали слишком большую трибуну «уважаемым украинским экспертам», когда те несли чистой воды демагогию, в частности, Вадиму Трюхану.




В пролёте над Радой


Всё, что Трюхан вдохновенно нёс в программе, ему отлилось на выборах в Харькове, которые он позорно проиграл безвестному «слуге народа». Потому что народ хорошо знал, что представляет из себя Трюхан, банальный бандеровец, маскирующийся под «бывшего дипломата», в том числе благодаря улыбающимся Скабеевой и Попову, когда они легко троллили Трюхана.


Предвыборный «трюхан-мобиль» пустила под откос во многом именно Ольга Скабеева, и тем более удивительно, что Трюхан опять в «60 минутах», и Ольга опять троллит «уважаемого эксперта», чуть не ставшего депутатом Рады благодаря его участию в популярной российской телепрограмме. Все улыбаются. Трюхан улыбается своему пролёту Рады. Вообще, как хорош этот эксперт: он скоро станет для своих «побратымов» агентом Москвы и лично Скабеевой, и, кажется, уже смирился с этой своей участью, став несколько сдержаннее в программе. Чего стоит его «экспертное мнение»? Не больше, чем победившего Трюхана «слуги народа».



Пропаганда – точка зрения на что-либо…


Вообще, мы недооцениваем роль нашей «пропаганды», функции коей выполняют и «60 минут». Она действительно эффективна, поэтому наши зарубежные партнёры так воют о «российском вмешательстве». Их собственное вмешательство показывает значительно меньшую эффективность. Интересно, что зарубежным партнёрам часто подвывают наши «независимые эксперты-комментаторы», вся экспертиза которых сводится к навешиванию ярлыков на успешные российские проекты. Здесь они как бы соревнуются с западными пропагандистами. Доказывают, что они круче, что они из одной кормушки черпают и по одним методичкам работают?..

В разгромное поражение националистов на выборах на Украине, безусловно, внесли свой большой вклад наши информационные каналы. Вкупе с информационной политикой государства. Когда иностранные СМИ и политики кричат о «незаконном вмешательстве России в выборы», что на Украине, что в Европе или в Америке, они имеют в виду законное вещание российских каналов вроде «RT» и тех же «60 минут», которые смотрят и в США.

Поэтому американские эксперты с уверенностью говорят, что «российское вмешательство в американские выборы будет продолжаться»: они же не могут запретить вещание российских каналов с территории России. Само по себе выказывание нашей точки зрения на события в мире они объявляют «российским вмешательством». Абсурд, но он взят на вооружение западной пропагандой.



«Верую, ибо абсурдно!»


Став на стезю абсурда, разоблачая «сговор Трампа и Путина» или повсеместное «российское вмешательство», его проводникам уже трудно остановиться, они как бы сходят с ума. Ведь что может быть легче навешивания ярлыков и сочинения «заговоров»? А с их помощью они могут представить всё что угодно так, как им это выгодно! Единственная трудность возникает при столкновении с неудобной альтернативной точкой зрения, которую высказывают «пропагандисты Москвы» и американский режиссёр Оливер Стоун. Что с этим делать гуманистам и борцам за свободу слова? Запрещать неудобное слово.

Впереди планеты всей здесь Украина, которая запретила все российские каналы, социальные сети в интернете и российское кино, разработала с помощью СБУ «чёрные списки» невъездных «антиукраинских артистов». Но помогает всё это слабо, вернее, совсем не помогает, потому что возникает эффект запретного сладкого плода, а запретить интернет и мировые информационные каналы невозможно. Поэтому продолжает литься «проукраинский» шумерский абсурд.

В американских СМИ вполне серьёзно рассуждают, что избрание Бориса Джонсона премьером Британии – дело рук Путина, Брекзит – тоже дело рук Путина, и скоро он уже развалит Европу и возьмётся за развал Америки! И ведь развалит, поэтому «российское вмешательство в выборы» уже анонсировано. Если в Америке что-нибудь случается, виновный уже назначен, и это — Путин!

За гранью абсурда



Америке остаётся одно: отключить России, а заодно и Китаю интернет, если сможет. Для этого можно сочинить историю, что интернет на самом деле придумали русские и коварно подбросили эту технологию Америке, чтобы потом её разложить. Какие доказательства? А кто наиболее эффективно использует интернет для «вмешательства», какие хакеры самые изощрённые и неуловимые? Вот именно, и это не просто так…

Вообще, в абсурдистском угаре люди перестают замечать очевидные вещи, суровые реалии жизни. На той же Украине, строя «анти-Россию», продав свою русскость, продают уже и своё украинство за европохлёбку «ассоциации», становятся действительно «цэевропой», в которой главными ценностями неизбежно будут гей-культура и международный английский язык: в «цэевропейской» Швеции уже борются за шведский язык! Наверное, и это как-нибудь объяснят «российским вмешательством».
Виктор Каменев

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