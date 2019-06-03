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Недолгая служба замглавы СБУ: Заработал звание - и в отставку. Зеленский уволил Кононенко

03 июня 2019, 16:09  •  9 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от поста замглавы СБУ Кононенко, Его служба была недолгой - менее двух лет. Зато очень выгодная для самого сбушника - ему было присвоено воинское звание.
Глава Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.
3 июня он подписал соответствующий указ, который выложен на сайте президента.

Ранее Кононенко занимал должности начальника Главного отдела защиты национальной государственности (Департамента «Т» ) при Черкасском УСБУ - по контролю за политическими партиями и процессами, а в 2013-2014 годах был замначальника Управления СБУ в Черкасской области.
В 2017 возглавил Департамент защиты национальной государственности (Департамент «Т»).
10 июля 2017 назначен заместителем председателя, год назад Кононенко было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. На своем посту он не продержался и двух лет.

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