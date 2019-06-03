Недолгая служба замглавы СБУ: Заработал звание - и в отставку. Зеленский уволил Кононенко

Глава Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.

3 июня он подписал соответствующий указ, который выложен на сайте президента.



Ранее Кононенко занимал должности начальника Главного отдела защиты национальной государственности (Департамента «Т» ) при Черкасском УСБУ - по контролю за политическими партиями и процессами, а в 2013-2014 годах был замначальника Управления СБУ в Черкасской области.

В 2017 возглавил Департамент защиты национальной государственности (Департамент «Т»).

10 июля 2017 назначен заместителем председателя, год назад Кононенко было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. На своем посту он не продержался и двух лет.