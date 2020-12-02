«Недочёты в ведении журналов»: хоспис «Дом с маяком» обвинили в нарушении порядка оборота наркотических препаратов

В Москве детскому хоспису «Дом с маяком» грозит судебное разбирательство за нарушение порядка оборота наркотических препаратов. По словам руководителей учреждения, сотрудники управления МВД по контролю за оборотом наркотиков обнаружили неточности в журналах отчётности. При этом недостачи лекарств нет, все препараты на месте. Хоспису, помогающему 750 детям, грозит штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей либо приостановка деятельности сроком до 90 дней.

Как рассказал RT главврач хосписа для детей «Дом с маяком» Григорий Климов, сотрудники управления МВД по контролю за оборотом наркотиков пришли к ним с внеплановой проверкой 27 октября. Оказалось, что на медучреждение поступила жалоба, и полицейских, по словам врача, интересовало, как в хосписе ведётся учёт наркотических медицинских препаратов. Он отмечает, что на тот момент учреждение работало с такими лекарствами чуть меньше месяца.

«Жалобу показывать нам её не стали — не положено. Речь шла о том, что у нас есть нарушения оборота наркотиков. Те полицейские, которые к нам приходили — специалисты именно по работе с медицинскими организациями, занимающимися оборотом наркотиков. Это очень большие профессионалы, они хорошо разбираются в вопросе», — пояснил RT Климов.

По его словам, в ходе проверки сотрудники МВД пересчитали лекарства, и все препараты оказались на месте, недостачи выявлено не было. Однако обнаружились ошибки в отчётности: были неправильно заполнены журналы учёта сильнодействующих препаратов.

Об ошибках в отчётности рассказала в фейсбуке глава хосписа и благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

«С лекарствами по итогам проверки всё в порядке. Но есть недочёты в ведении журналов. Система оформления журналов по учёту (их великое множество, есть даже журнал по учёту журналов) крайне сложная, за каждую ошибку в цифре можно сесть в тюрьму», — писала Мониава.

В этом же сообщении 28 ноября она рассказала, что теперь хоспис обвиняют в нарушении порядка оборота наркотических препаратов (ст. 6.16 КоАП). 25 ноября материалы дела были переданы в суд, дата заседания пока неизвестна. Выявленные нарушения грозят «Дому с маяком» штрафом в размере от 200 до 400 тыс. рублей либо временной приостановкой работы медучреждения.

Жалоба на хоспис

В последнее время претензии к «Дому с маяком» возникают регулярно — о них глава хосписа Лида Мониава рассказывала и до проверки МВД.

АГН «Москва»

В апреле этого года Лида забрала из интерната 12-летнего Колю — тяжелобольного ребёнка, страдающего от множественных нарушений развития, и её стали атаковать люди, недовольные тем, как она ухаживает за мальчиком: водит его в обычную школу, берёт с собой в поездки, катает на вертолёте.

«С тех пор как Коля пошёл в школу и начался хайп вокруг этого, количество ежемесячных пожертвований в Дом с маяком с сократилось на 2 млн рублей», — рассказывала глава хосписа.

Ранее недоброжелатели уже жаловались на Лиду в опеку, но сотрудники, приехавшие к ней домой, чтобы проверить, в каких условиях содержат ребёнка, не нашли никаких нарушений. Следующая жалоба поступила уже в управление по контролю за оборотом наркотиков.

«В жалобе сказано, что надо проверить меня и хоспис, потому что хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов, я его «накачиваю», а ещё его лекарства незаконно распространяю. Это всё неправда, но раз жалоба пришла, Госнаркоконтроль стал проверять», — объяснила ситуацию Мониава, добавив, что Коля получает препараты не в хосписе, а через государственную систему здравоохранения.

В беседе с RT главврач «Дома с маяком» Григорий Климов подтвердил, что ситуация с обеспечением Коли лекарствами упоминалась в жалобе — об этом ему сообщили полицейские, приходившие в хоспис с проверкой. Но претензии, касающиеся лекарственного обеспечения Коли и других пациентов, не нашли подтверждения, утверждает медик.

«Мы показали полицейским колину карту, историю болезни, объяснили, что у ребёнка есть хронический болевой синдром, связанный с вывихом тазобедренных суставов. Полиция приняла это к сведению, и, мне кажется, поняла, что всё сделано обоснованно», — сказал RT главврач детского хосписа.

В МВД не стали комментировать ситуацию.

Цена ошибки

В скандале вокруг хосписа есть и другой интересный момент — по словам главврача Григория Климова, жалоба на медучреждение была подана ещё до того, как там вообще появились наркотические препараты.

«Дом с маяком» получил лицензию на работу с такими лекарствами в середине сентября, а приобрёл их 30 сентября. При этом жалоба, ставшая причиной внеплановой проверки, поступила в управление МВД по контролю за оборотом наркотиков ещё 29 сентября.

В беседе с RT Климов подчеркнул, что на момент визита полицейских хоспис работал с наркотическими препаратами всего 27 дней. При этом обучиться правильному ведению журналов учёта таких лекарств не так-то просто, признаётся медик.

«Требования — крайне жёсткие, там приказ пришёл на 250 страниц. Мы приглашали специалиста из федерального центра паллиативной помощи, чтобы он посмотрел, как мы ведём эту отчётность, и обучил нас, а затем, уже после проверки, попросили провести дополнительное обучение. Визит МВД выпал именно на начало работы, когда неизбежны ошибки, связанные вот с этим человеческим фактором», — подчеркнул собеседник RT.

Представители хосписа надеются, что суд не станет назначать медучреждению серьёзное наказание и не приостановит его работу. Поскольку «Дом с маяком» — благотворительная организация и существует за счёт пожертвований, даже штраф станет серьёзным ударом, ведь выплачивать его придётся из тех средств, которые могли бы пойти на оказание помощи пациентам. Сейчас «Дом с маяком» оказывает поддержку 750 детям.

«Я надеюсь, судья учтёт тот факт, что нарушение было допущено впервые, что мы его признали и исправили, а также вынесли сотрудникам — в том числе и мне — административное взыскание за эти ошибки в журналах, которые мы должны контролировать. Мы рассчитываем, что нашу деятельность не станут приостанавливать, и надеемся, что суд отнесётся к нам гуманно», — признаётся главврач хосписа Григорий Климов.

Нужна автоматизация

Комментируя ситуацию вокруг хосписа «Дом с маяком», юрист Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анастасия Жданова выразила мнение, что упростить процедуру учёта наркотических препаратов в медучреждениях вряд ли возможно.

«Я не думаю, что в сфере учёта наркотических и психотропных медицинских препаратов есть какая-то избыточная зарегулированность. Полностью отказаться от ведения этих журналов означает утратить контроль. Но с точки зрения исполнения вести такую отчётность крайне неудобно, поскольку все эти журналы заполняются на бумаге — а это не исключает возможность ошибок и человеческого фактора. Медики в принципе заточены работать с людьми, а не с бумажками, поэтому довольно часто бывают ошибки», — объясняет собеседница RT.

Климова полагает, что решением этой проблемы может стать автоматизированная система учёта наркотических и психотропных лекарственных препаратов в медучреждениях.

«На федеральном уровне сейчас утверждена всего одна форма ведения такой отчётности, то есть с точки зрения форм упрощать-то здесь уже нечего. Упрощать надо с точки зрения технологий. Нас спасёт цифровизации этой сферы», — заключила юрист.