«Недобросовестная конкуренция»: Украина обвинила Россию в раздувании скандала с поставкой Хорватии «поддельных» МиГ-21

Хорватия лишилась единственной истребительной эскадрильи из-за ненадлежащего выполнения ремонта МиГ-21 украинской стороной. Исполнитель контракта ГК «Укрспецэкспорт» отрицает обвинения, утверждая, что не получала официальных претензий от заказчика. Как сообщает компания, конфликт между Киевом и Загребом искусственно раздувают «кремлёвские СМИ». Между тем хорватские журналисты не первый год обращают внимание на то, что Украина нарушает обязательства по контракту. Однако никаких официальных претензий Минобороны Хорватии не предъявляло.

Государственная компания «Укрспецэкспорт» выступила с опровержением распространённой в СМИ информации о том, что Минобороны Хорватии требует от Украины заменить четыре поставленных ранее истребителя МиГ-21бис на исправные машины.

О недовольстве заказчика 5 февраля сообщило интернет-здание Jutarnji list со ссылкой на источник в Минобороны Хорватии. Как выяснили журналисты, украинский подрядчик провёл некачественный капитальный ремонт четырёх самолётов с номерами 131, 132, 134 и 135. Стоимость сделки по этим машинам составила $8 млн.

Основные претензии хорватов сводятся к неисправности топливной системы (утечка масел) и навигационных систем. Но «Укрспецэкспорт» утверждает, что хорватская сторона никогда не предъявляла официальных претензий или рекламаций.

По мнению руководства украинской компании, с целью дискредитации украинского оборонпрома шумиху вокруг исполнения контракта на ремонт МиГ-21 намеренно раздувают «такие кремлёвские СМИ, как «Звезда» и «Московский Комсомолец».

«И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России», — заявили в «Укрспецэкспорте».

Также в украинской компании подвергли сомнению достоверность информации Jutarnji list, назвав это СМИ (в тексте сообщения «Укрспецэкспорта» — Jutarnji Vijesti) «венгерским изданием», хотя оно зарегистрировано в Загребе.

«Поддельные» истребители

По данным Jutarnji list, Минобороны Хорватии направило украинским коллегам письмо, в котором посетовало на то, что контракт на ремонт МиГ-21 был выполнен в неполном объёме. Заказчик указал на понесённый от действий Украины ущерб.

Издание напомнило, что контракт с Украиной касался модернизации единственной истребительной эскадрильи Хорватии в составе 12 МиГ-21. В общей сложности Украина получила от Загреба 132,9 млн кун (около $20 млн).

Сейчас Загреб добивается возвращения Украине четырёх самолётов с заменой на исправные. Судьба остальных восьми машин не уточняется, но журналисты, ссылаясь на письмо, сообщают, что они находятся в «очень плохом состоянии».

В итоге Хорватия оказалась без истребительной авиации, и теперь ВВС страны не соответствуют минимальным требованиям НАТО по части боеготовности.

© S Brigljevic/Croatian ministry of defence

По условиям контракта Минобороны Хорватии должно было получить 12 МиГ-21 до 30 июня 2014 года. Но подрядчик — государственное предприятие «Одесавиаремсервис» — затянул срок выполнения работ. В октябре 2015 года издание Jutarnji list сообщило о том, что Загреб оштрафовал Киев за срыв дедлайна на 2,7 млн кун ($393,4 тыс).

Ранее 12 МиГ-21 советского производства были закуплены у Йемена и переданы Украине для проведения капитального ремонта с установлением новой аппаратуры. Минобороны Хорватии рассчитывало эксплуатировать поддержанные самолёты до 2023 года включительно.

Первые семь машин Загреб получил в середине 2014 года, остальные пять — в первой половине 2015 года. После нескольких полётов в МиГ-21 были выявлены опасные для жизни пилотов дефекты. Неисправными были радары, комплексы опознавания и топливные системы. В ситуацию вмешался президент Хорватии Иво Йосипович, распорядившись провести расследование.

Как выяснили следователи, ГП «Одесавиаремсервис» перебило заводские номера на пяти самолётах и сфальсифицировало документацию на них. По официальным документам, «поддельные» МиГ-21 оказались самолётами болгарских ВВС, которые были «утилизированы» в 2001 году.

Чтобы отчитаться перед хорватами, украинское предприятие «обновило» болгарские машины, используя старые запчасти из Болгарии и Алжира. Так, на пяти «поддельных» МиГ-21 были установлены двигатели «неизвестного происхождения» и крылья, полученные из Алжира. Судьбу «настоящих» (приобретённых в Йемене) истребителей хорватские следователи пока не установили.

Ситуация с истребителями была в центре переговоров министра обороны Хорватии Дамира Крстичевича и его украинского коллеги Степана Полторака, прошедших в январе 2018 года в Загребе. Однако о достижении каких-либо договорённостей ничего не известно.

Коррупционные риски

Скандал с МиГ-21 лишил «Укрспецэкспорт» шансов на победу в тендере на проведение капитального ремонта советских вертолётов Ми-17Ш ВВС Хорватии. По информации издания Defender.hr, контракт был отдан АО «Вертолёты России».

«Укрспецэкспорт» полагает, что украинские подрядчики «имеют значительно больший опыт по выполнению капитального ремонта указанного типа авиационной техники». Также «Укрспецэкспорт» указывает на то, что Хорватия якобы не имеет права заключать подобные соглашения с россиянами из-за санкций, хотя ограничительные меры в отношении РФ не распространяются на ремонт военной техники и закупку запчастей.

Украинский политолог Владимир Скачко полагает, что Украина вновь продемонстрировала себя в качестве недобросовестного исполнителя заказов в сфере оборонпрома. Нарушение контракта на ремонт 12 МиГ-21, по мнению эксперта, знаменует грядущую потерю позиций Киева на мировом рынке.

«После развала СССР Украина неплохо зарабатывала на продаже советской техники, подвергая её косметическому ремонту. Это было недорогое и относительно качественное оружие. Ситуация с хорватскими истребителями свидетельствует о том, что Украина может потерять даже нишу ремонтного цеха советской техники», — заявил в беседе с RT Скачко.

Политолог считает, что невыполнение Украиной контракта на ремонт истребителей является следствием коррупции и оттока квалифицированных кадров из авиационной отрасли Украины.

«Проблема, конечно, глубокая и масштабная. Украина получает нарекания относительно качества военной продукции из Ирака, Таиланда и Индии. Однако претензии касаются дефектов новой техники. Здесь же речь идёт о ремонте подержанной авиационной продукции. Хотя стоит отметить, что украинские предприятия никогда не блистали на этом поприще. Возможно, должностные лица обоих государств вступили в коррупционный сговор», — предположил Скачко.

Версию собеседника RT подтверждает обвинительное заключение Загребского окружного суда по поводу фигурантов дела о поставке из Украины МиГ-21. Инстанция признала виновными сотрудников Минобороны Хорватии Ивана Човича и Ивица Йосиповича в получении взятки в размере $10 тыс. в ходе тендера на выполнение работ по ремонту закупленных в Йемене истребителей.

«В истории с хорватскими истребителями переплелось множество факторов. Начнём с того, что МиГ-21 — устаревший самолёт, бесполезный на современном поле боя. Видимо, Хорватия с учётом скромных финансовых возможностей хотела удержать на плаву боевую авиацию. В итоге Загреб её полностью лишился, потерял деньги и время», — констатировал в беседе с RT доцент факультета международных отношений РГГУ, балканист Никита Бондарев.

Эксперт считает, что Загреб заключил контракт с Украиной в том числе по настоянию руководства НАТО. По его мнению, альянс пытается поддержать оборонный комплекс Украины контрактами с постсоциалистическими государствами, но не просчитывает коррупционные риски.

В цехе сборки на заводе АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» в Московской области.

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Ненадлежащий поставщик»: почему Хорватия намерена вернуть Украине четыре самолёта МиГ-21 после ремонта «Я думаю, что натовцы вполне могли навязать хорватам сделку по ремонту МиГ-21 именно украинским подрядчиком. Очевидно, что единственная страна, которая могла бы качественно выполнить подобные работы, — это Россия, в крайнем случае Польша. И сейчас совершенно непонятно, как будет происходить замена истребителей», — подчеркнул Бондарев.

Отсутствие публичной ссоры между Киевом и Загребом эксперт объясняет сдерживающей ролью НАТО. Альянс стремится укрепить сотрудничество восточноевропейских государств в оборонной сфере. Собеседник RT не исключает, что военно-политический блок в итоге поставит Хорватии другие поддержанные истребители, но не из Украины и в пригодном техническом состоянии.