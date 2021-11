«Недобросовестная конкуренция»: как Россия оценила санкционную риторику США по «Северному потоку — 2» • 86 • В мире Москва осудила решение Вашингтона по санкциям против газопровода «Северный поток — 2». Как заявили в Кремле, этот шаг — «продолжение санкционного языка» Вашингтона, от которого американская сторона упорно не хочет отказываться. В посольстве России в США назвали попытки Соединённых Штатов вести с РФ «диалог через санкции» неприемлемыми и нарушающими международное право. Ранее в Госдепе объявили о решении ввести санкции против двух судов и одной «связанной с Россией компании», которые участвуют в реализации газопровода «Северный поток — 2». По мнению экспертов, действия американских властей носят демонстративный характер и не отразятся на реализации проекта. Как отмечают аналитики, США исчерпали свои санкционные возможности. Строительство «Северного потока — 2» © nord-stream2.com Россия осудила решение американских властей ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти рестрикции — «продолжение санкционного языка» Вашингтона, от которого США упорно не хотят отказываться. «Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили. Но опять же считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог», — сообщил Песков журналистам. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции в отношении «Северного потока — 2» являются вопиющим примером односторонних и политически мотивированных рестрикций стран Запада во главе с США. «Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверенно, адекватно», — сказал он на форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Отреагировал на решение Вашингтона о введении ограничений против «Северного потока — 2» и посол РФ в США Анатолий Антонов. Он назвал попытки Соединённых Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемыми и нарушающими международное право. «Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — сказал он представителям СМИ. Российский посол также обратил внимание на то, что меры Вашингтона направлены на задержку ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». «И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса», — заметил глава российского диппредставительства. Антонов подчеркнул также, что Москва категорически отвергает обвинения относительно российской энергетической политики. «Такие заявления показывают неуважение Соединённых Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надёжными партнёрами в энергосфере», — отметил дипломат. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новых санкциях в отношении двух судов и одной «связанной с Россией компании», которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2». «Госдепартамент представил конгрессу отчёт в соответствии с законом 2019 года о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) в его последней редакции. В данном отчёте фигурируют два судна и одна связанная с Россией компания — Transadria Ltd, причастная к строительству трубопровода «Северный поток — 2». В отношении Transadria Ltd будут введены предусмотренные PEESA санкции, а её судно Marlin будет определено как заблокированная собственность», — говорится в заявлении Блинкена, опубликованном Госдепом. Отмечается также, что представленный конгрессу отчёт «согласуется с продолжающимся противостоянием Соединённых Штатов «Северному потоку — 2» и соблюдением правительством США предписаний PEESA». Госдепартамент США

© Joshua Roberts В его заявлении говорится и о работе с другими странами по снижению «рисков» из-за газопровода. «Даже при том, что администрация продолжает противостоять трубопроводу «Северный поток — 2» (в том числе посредством наших санкций), мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнёрами, чтобы снизить риски, с которыми из-за этого трубопровода сталкиваются Украина и находящиеся на передовой страны НАТО и ЕС, а также для противодействия вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере», — отмечается в сообщении. Призывы конгрессменов Напомним, на прошлой неделе группа республиканцев в конгрессе США призвала Белый дом «отменить опасные решения», связанные с отказом от введения критически важных санкций в отношении «Северного потока — 2». Законодатели также сообщали, что Вашингтон должен потребовать от ЕС ответа на использование РФ энергоресурсов «в качестве оружия». Кроме того, конгрессмены призывали «признать и осудить неприкрытые попытки России» усугублять серьёзный энергетический кризис в Европе. «То, что администрация (США. — RT) до сих пор не переосмыслила своё решение дать трубопроводу зелёный свет, не поддаётся объяснению. Ещё труднее это понять в свете усилий путинского режима, направленных на раздувание продолжающегося в Европе энергетического кризиса», — говорилось в письме республиканцев, направленном госсекретарю Энтони Блинкену. Стоит отметить, что Москва не раз отрицала свою причастность к провоцированию энергокризиса в ЕС. В сентябре американские законодатели также предлагали ввести рестрикции против трубопровода «Северный поток — 2». Just when you thought this counter-kleptocracy national defense bill couldn’t get any stronger, @RepMcCaul@RepMarcyKaptur bill to sanction Nord Stream 2 and repeal waiver authority is added as is @BradSherman bill to sanction Russian debt in secondary markets. Amazing! pic.twitter.com/Px9UiyvsO4 — Paul Massaro (@apmassaro3) September 23, 2021 В их тексте уточняется, что президент США Джо Байден должен применить санкции в отношении «любой организации», ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию газопровода или организации-преемника, а также «любого другого корпоративного должностного лица или основного акционера с контрольным пакетом акций организации». Также предлагалось ввести запрет на получение американских виз и въезд в США для лиц, которые связаны с проектом, и блокировать собственность этих лиц и компаний в Соединённых Штатах. Исчерпанные возможности "Дурят и будут дурить": Циничный спектакль Ротшильдов разоблачён Как отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT, Вашингтон уже задействовал санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы против «Северного потока — 2», однако рестрикции, касающиеся газопровода, оказались контрпродуктивны, что признал даже сам Байден. «США сами фактически заявили, что не могут эффективно использовать санкционный механизм. То же самое случится и сейчас, Вашингтон исчерпал свои возможности по этому направлению. Американские рестрикции никак не могут повлиять на «Северный поток — 2», он уже достроен и должен быть введён в эксплуатацию», — подчеркнул аналитик. Схожей позиции придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, решение Вашингтона о введении новых санкций — скорее «демонстративный шаг», чем реальная мера. «Американские власти не могут этим остановить реализацию проекта. США, вводя санкции против газопровода, делают это демонстративно, но не в расчёте, что это будет иметь хоть какие-нибудь серьёзные последствия. Это решение на деле не создаёт каких-то глубоких проблем для «Северного потока —2», который возведён на 100%, а все технические действия уже выполнены, дело осталось за юридическими деталями и логистикой. Но эта мера призвана показать, что США будут продолжать противостоять проекту», — отметил эксперт в разговоре с RT. Газопровод «Северный поток — 2»

© nord-stream2.com По словам Брутера, Соединённым Штатам безразличны нормы международного права, когда речь идёт о «Северном потоке — 2». «В этом контексте США думают, прежде всего, о своих экономических интересах. Что же касается России, то на взгляд американской стороны, у РФ не должно быть перспектив по наращиванию объёмов своего газа на ранке. Более того, Вашингтон хочет, чтобы всё, что делает Россия, было согласовано с Соединёнными Штатами. Но Вашингтон уже осознаёт, что так не получится, хотя и предпринимает попытки в этом направлении», — сказал аналитик. Фролов также считает, что введение американских санкций без одобрения Совбеза ООН — как минимум поступок, требующий дополнительного разбирательства с точки зрения его законности. «Посол России в США в этом абсолютно прав, это нарушение норм международного права», — отметил эксперт. Комментируя слова Антонова о недобросовестной конкуренции США на энергетическом рынке в связи с введением санкций против «Северного потока — 2», а также оценку Пескова в связи с возникшей ситуации, Фролов пояснил, что одна из главных причин, почему Вашингтон противодействует проекту — страх, что газопровод снижает возможности США контролировать энергопотоки в ЕС. «Из-за снижения прокачки газа через территорию Украины и увеличения через «Северный поток — 2» ЕС получит больше свободы воли, сможет более активно переориентировать свои торговые отношения с США на Россию и Китай. Вашингтон не хочет этого допустить, тем более в условиях нарастающего мирового экономического кризиса», — заявил аналитик. Как заметил Фролов, противодействие Вашингтона газопроводу — не только попытка задушить конкурента и снизить его возможности по поставкам газа в Европу, но и стремление надавить на ЕС. «США этим показывают своё пренебрежительное отношение к союзникам и демонстрируют желание полностью контролировать экономику Евросоюза и его энергетические потоки. Однако этим планам Вашингтона не суждено сбыться», — заключил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







