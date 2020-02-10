Недетские ожидания: бюджет пересмотрят под маткапитал и соцвыплаты

Правительство на ближайшем заседании рассмотрит поправки в федеральный бюджет 2020 года, предполагающие дополнительную социальную поддержку граждан, в том числе выплаты по материнскому капиталу. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым. Также глава кабинета министров провел оперативное совещание с вице-премьерами, на котором обсуждался вопрос выплат ветеранам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Проще и быстрее

С 1 января 2020 года материнский капитал составит 466 617 рублей на первого ребенка и на 150 тыс. больше — на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

— Правительство уже ускорило подготовку соответствующих документов. На следующем заседании мы планируем рассмотреть поправки в федеральный бюджет, согласно которым будут выделены дополнительные средства на социальную поддержку граждан. Первоочередные меры — это финансирование социальных пособий и выплат материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, о которых говорилось в послании, а также обеспечение граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, — сказал Михаил Мишустин.

Правительство и «Единая Россия» неоднократно заявляли, что совместными усилиями планируют ускорить процесс принятия подготовленных поправок об упрощении процедуры оформления материнского капитала в несколько федеральных законов. Помимо увеличения размера выплат и возможности их использования предлагается сократить с 15 до пяти дней с момента регистрации ребенка в загсе сроки выдачи самого сертификата о маткапитале. Премьер отметил, что речь идет о целом блоке законопроектов.

— Они позволят людям получать материнский капитал проще и быстрее. Большинство бумажных процедур будет переведено в электронный вид, а сроки согласований и проверок существенно сократятся, — отметил председатель правительства. — Новый порядок оформления и получения материнского капитала необходимо вводить как можно быстрее, так, чтобы его смогли получить семьи, в которых дети родились в этом году.

В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что партия сделает всё для того, чтобы поправки в закон о маткапитале как можно быстрее были приняты Госдумой.

Завлабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева считает, что пока сложно оценивать возможный прирост населения из-за предлагаемых дополнительных выплат.

— Сейчас сложно делать какие-то глобальные прогнозы, но в целом правительство расширяет меры поддержки семей. Это увеличение горизонта планирования, когда родители смогут улучшить свою жилищную ситуацию, например, еще до рождения второго ребенка. По экспертным оценкам, ожидается увеличение числа рождений в ближайшие годы, но пока сложно сказать, каким оно будет, — подчеркнула «Известиям» эксперт.

По данным Росстата, в 2019 году в России родилось 1,365 млн детей, что на 117 тыс. меньше, чем в 2018 году.

Помнить о победителях

До встречи с представителями «Единой России» председатель правительства провел оперативное совещание с вице-премьерами. Рассматривали вопросы бюджетной дисциплины, план мероприятий по переходу к выдаче разрешений в электронном виде и единовременные выплаты ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Последней теме было уделено особое внимание.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям россиян в связи с 75-й годовщиной Победы.

Согласно документу, в апреле–мае 2020 года предстоит направить по 75 тыс. рублей следующим категориям россиян, постоянно проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии: инвалидам ВОВ, ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Кроме того, выплата полагается вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участникам войны.

— В общей сложности с учетом доставки выплаты мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 млрд рублей. Ветераны получат эти средства в апреле–мае. Наша задача — оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы эта выплата поступила вовремя, — заявил глава правительства.

Выплаты по 75 тыс. рублей коснутся 537,1 тыс. человек. По 50 тыс. рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Таких, по информации вице-премьера Татьяны Голиковой, около 601,4 тыс. человек.