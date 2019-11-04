Недержавие • 36 • Аналитика Богатая Каталония не желает кормить дотационные испанские провинции. Зажиточному и работящему северу Италии надоело держать у себя на шее бездельников с юга. А помните, как в перестройку российские регионы бузили, мол, хватит кормить Москву? И некоторые даже собирались «на выход». Считаете, что всё это в прошлом? Но в России и сегодня имеется своя «Каталония», и не одна. У нас как-то не принято обсуждать вероятность распада страны, возможно, по той причине, что ещё не прошла боль от распада СССР. Или накликать боимся. Между тем на Западе эту тему, не замолкая, обсуждают на протяжении всей новейшей истории. Збигнев Бжезинский пророчил, что наша страна распадётся на четыре части, Владимир Буковский утверждал, что на семь. Зато все эксперты, не сговариваясь, указывают на одну и ту же подоплёку возможной дезинтеграции – богатые и самодостаточные регионы однажды не пожелают делиться с дотационными «нищебродами». И тогда, мол, Федерация распадётся. Две «Каталонии» в подбрюшье России Увы, но основания для такого прогноза имеются. В России всего 12 регионов, не получающих дотаций из центра. Зачастую их ошибочно называют регионами-донорами, хотя таковыми они не являются. Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области. Ещё три субъекта дотации получают, хотя вполне бы без них обошлись, – Калужская область, Республика Коми и Башкирия. Из всех перечисленных субъектов лишь в трёх в своё время задумывались о самоопределении: в Татарстане, Башкирии и Свердловской области. В Екатеринбурге даже собственную валюту напечатали, до сих пор поговаривают, что не уничтожили. Как-то это не совпадает с теорией о донорах, жалеющих сдать свою кровь, не находите? По так называемому хьюстонскому сценарию (который ещё называют сценарием Збига Бжезинского) России предначертан распад на четыре части. Государство в Сибири (подконтрольное США), дальневосточная республика (подконтрольная Китаю или Японии), некая конфедерация южных и поволжских республик (подконтрольная Турции) и собственно Московия – европейская часть страны (подконтрольная, условно, Германии). Буковский считал, что линии разлома России пройдут по семи федеральным округам. Не поверите, но и в Москве буквально недавно в высоких кабинетах всерьёз обсуждались варианты, при которых Россия теряет субъекты. И причём добровольно. Обе «плановые утраты» субъектов были связаны с непризнанными республиками – Абхазией и Южной Осетией. Рассуждали эксперты так: скажем, если невозможно добиться международного признания Южной Осетии, то можно попробовать объединить её с Северной. Провозгласив таким образом независимую республику Аланию. То, что такая страна будет стопроцентно лояльна к Москве, нет сомнений. Другая непризнанная республика – Абхазия. Озвучивали такой план: создать конфедерацию северокавказских республик. Смотрим на карту: от побе­режья Чёрного моря до Каспия – Абхазия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Дагестан. С юга, для верности, конфедерацию «подпирает» Алания. И вся эта сложная конструкция «давит массой» на Грузию и Азербайджан. Конфигурация, согласитесь, забавная и отчасти даже многообещающая. Но те, кто всё это придумывал, ухитрились впихнуть в концепцию и тезис «хватит кормить Кавказ». И в самом деле, пусть сами себя кормят – там у них и транзитное Чёрное море, и нефтеносный Каспий! А Москва ещё и сэкономит. После воссоединения с Крымом оба этих проекта положили под сукно, вот отказались ли от них окончательно? Как бы то ни было, вот вам целых две «Каталонии» прямо у нас в подбрюшье. По теме 2597 В Киеве объяснили выдачу России свидетеля по делу о крушении MH17 Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев действовал в своих интересах, когда решил выдать России свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха, несмотря на просьбу Нидерландов не делать этого. От Литвы до самых до окраин Следует признать, что и Буковский, предупреждая о «линиях разлома» страны по границам федеральных округов, кое-что предугадал. Дальневосточный федеральный округ – это уже почти половина России. Точнее, две пятых территории нашей страны. По морю округ граничит с Японией и США, по суше – с Китаем. Битком набитая алмазами Якутия, золотоносная Бурятия. Недра субъектов ДФО до отказа набиты разным полезным добром. А регулируется вся эта махина своим министерством – по сути, окружной канцелярией, на которой однажды достаточно будет сменить вывеску. Но самая большая опасность кроется в том, что окружное начальство, похоже, заигралось в большую политику. Общероссийские внешнеполитические приоритеты для Владивостока будто не писаны. Там вовсю пытаются понравиться японцам, одновременно через губу общаясь с китайцами, которых в Кремле держат за стратегических партнёров. А с Токио у нас даже нет мирного договора. У нас как-то не принято обсуждать вероятность распада страны, возможно, по той причине, что ещё не прошла боль от распада СССР. Или накликать боимся. Между тем на Западе эту тему обсуждают на протяжении всей новейшей истории И как быть, если однажды вдруг в округе решат, что хватит кормить Москву? Это вам не Каталония, добираться замучаешься. Военные уже сейчас намекают: если вдруг на востоке страны заварится каша, расхлебать её нам не удастся по причине отсутствия дорог и прочей инфраструктуры. Перекроют Транссиб – и привет. Советская власть, помнится, щедро укрупняла национальные республики – одних наделяла уральскими казачьими землями, другим отдавала промышленные регионы с угольными шахтами. Несколько лет назад в Латвии вдруг стали обсуждать вероятность отделения Латгалии – юго-восточной части страны, граничащей с нашей Псковской областью. И свой флаг у Латгалии появился, и даже герб, официально признанный Ригой в 2012 году. Регион объявили «регионом планирования» – как бы и не автономией, но чем-то похожим. И даже латгальцев признали хоть и не вполне отдельной нацией, но этнической группой. Появился даже «виртуальный проект» Латгальской народной республики, после чего агентство Bloomberg как бы случайно опубликовало карту Европы по отдельности с Латвией и Латгалией. А в 2016 году в НАТО уже вовсю моделировали военный конфликт между альянсом и Россией за Латгалию – заметьте, не за всю Латвию, а именно за её часть. Возможно, это была наживка, но в Москве её, похоже, кое-кто заглотнул. Появился прожект как бы дружественной нашей стране Латгалии. Геополитическая его ценность заключалась в том, что фантомная Латгалия граничила бы с Литвой, а та, как известно, граничит с Калининградской областью. В системе межгосударственных сдержек и противовесов появление Латгалии, возможно, было бы нам даже на руку. Но вот ведь до чего додумались прожектёры: чтобы придать Латгалии недостающего веса, к ней предложили прицепить несколько районов Псковской области. Причём рассуждали прожектёры в духе Бунши – Ивана Грозного из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Всё равно-де в Пыталовском районе Псковщины большинство жителей давно получили латвийские паспорта! Кстати, это чистая правда. И вот на этом основании и возникли фантазии создать новое государство в противовес Литве. К счастью, так и не реализовавшиеся. Миротворец Путин. Будущий лауреат Нобелевской премии мира? «Этого никогда не будет!» Между тем скорое появление собственных «Каталоний» возможно не только в России, но и у наших границ. А это, как ни крути, дестабилизирующий фактор. Трещащая по швам Украина, Молдавия, от которой уже откололось Приднестровье и вот-вот отчалит прочь Гагаузия. Не принято почём зря тыкать пальцем в Белоруссию, но если Александр Лукашенко продолжит свой разворот лицом к Западу, одновременно поворачиваясь к России тылом, приграничные Гомель, Витебск и Могилёв могут последовать за Луганском с Донецком. А вы говорите – Каталония! А ведь и в Европе идут похожие процессы, и не только в Италии с Испанией. Шотландия вот-вот отколется от Соединённого Королевства, а Лондон попутно может потерять и Белфаст. Шотландский Абердин, к слову, недавно признан нефтяной столицей Европы. В свою очередь, Бельгия раскалывается на Валлонию и Фландрию, и, кстати, ещё не факт, что эти страны останутся дружественными. А лозунг «хватит кормить Валлонию», между прочим, уже в широком ходу. У Франции – две свои головные боли, Бретань с Аквитанией. Так что «Каталоний» ещё будет множество. Но многим в это не верится. И в этой связи хочется кое о чём напомнить. «В Крыму невозможно повторение сценария, аналогичного событиям в Каталонии, где местный парламент объявил автономию «суверенным политическим и правовым субъектом». Это сказал депутат Верховной рады Украины Михаил Чечетов, заместитель главы фракции Партии регионов. Дело было в январе 2013-го. Чечетов, которого через два года майданщики выбросят из окна его квартиры в киевской многоэтажке, был ещё жив. И настроен Чечетов был решительно и непоколебимо: «Крым повторит судьбу Каталонии только в одном случае, как бы помягче сказать, если полностью потеряют мозги депутаты в Киеве. Но никогда этого не будет!» Ну а что было дальше, все знают. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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