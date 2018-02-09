Неделя в аэропорту: Российские школьники не могут улететь из Таиланда

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Группа российских школьников неделю не может вылететь из Таиланда.

Стало известно, что прилетевшие в Таиланд на культурный фестиваль школьники из Якутии уже неделю не могут улететь в Россию. Сообщается, что это была ошибка авиакомпании. Примечательно, что детям организовали и еду, и ночлег. Всего в группе около 20 школьников.

Однако ситуация со свободными местами в самолетах почти критическая. Поэтому в один заход увезти детей на Родину пока не получается.

Кстати, на сайте Православной Церкви в Таиланде отмечается, что принято решение оказать материальную помощь российским школьникам.

При этом верующие с пониманием отнеслись к ситуации и пожертвовали только за один день три тысячи долларов, сообщает РИА Новости.