|
Неделя в аэропорту: Российские школьники не могут улететь из Таиланда
09 февраля 2018, 10:54 • 127 • В мире
Группа российских школьников неделю не может вылететь из Таиланда.
Стало известно, что прилетевшие в Таиланд на культурный фестиваль школьники из Якутии уже неделю не могут улететь в Россию. Сообщается, что это была ошибка авиакомпании. Примечательно, что детям организовали и еду, и ночлег. Всего в группе около 20 школьников.
Однако ситуация со свободными местами в самолетах почти критическая. Поэтому в один заход увезти детей на Родину пока не получается.
Кстати, на сайте Православной Церкви в Таиланде отмечается, что принято решение оказать материальную помощь российским школьникам.
При этом верующие с пониманием отнеслись к ситуации и пожертвовали только за один день три тысячи долларов, сообщает РИА Новости.
Подпишитесь на нас
127
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
04 февраля 2018, 10:24
|
06 февраля 2018, 19:40
|
05 февраля 2018, 07:56
|
06 февраля 2018, 21:09
|
06 февраля 2018, 01:39
|
04 февраля 2018, 00:24
|
06 февраля 2018, 16:09