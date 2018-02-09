Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
FP: Сопротивление Вашингтона «Северному потоку» бессмысленно
Бои без правил вице-президента США на Олимпиаде в Пхёнчхане
Стыдливая антисоветчина: как серп и молот вымарывают из памяти
Американское издание издевается на вооружёнными силами Германии
Главная / В мире

Неделя в аэропорту: Российские школьники не могут улететь из Таиланда

09 февраля 2018, 10:54  •  127 • В мире
Группа российских школьников неделю не может вылететь из Таиланда.
Стало известно, что прилетевшие в Таиланд на культурный фестиваль школьники из Якутии уже неделю не могут улететь в Россию. Сообщается, что это была ошибка авиакомпании. Примечательно, что детям организовали и еду, и ночлег. Всего в группе около 20 школьников.
Однако ситуация со свободными местами в самолетах почти критическая. Поэтому в один заход увезти детей на Родину пока не получается.
Кстати, на сайте Православной Церкви в Таиланде отмечается, что принято решение оказать материальную помощь российским школьникам.
При этом верующие с пониманием отнеслись к ситуации и пожертвовали только за один день три тысячи долларов, сообщает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

127
Источник
Похожие новости
08 февраля 2018, 21:54
В Нидерландах задержали российского банкира-мошенника, два года скрывавшегося от полиции
08 февраля 2018, 18:24
«Усилить координацию»: Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии
09 февраля 2018, 13:54
«Чужими руками»: в Минобороны России заподозрили США в причастности к разрушению моста в Сирии

08 февраля 2018, 18:39
Германия: шаг к новому правительству
08 февраля 2018, 18:39
Китайские полицейские получили "очки Робокопа"
08 февраля 2018, 18:24
«Я часто думаю о российских военных в Сирии»: американский ветеран написал RT письмо после гибели лётчика Филипова
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 февраля 2018, 10:24
Итоги недели. Когда «прорвёт» «Армату»?
06 февраля 2018, 19:40
Леонид Ивашов. Аресты в Махачкале предотвратили вооружённое восстание
05 февраля 2018, 07:56
Вечер с Владимиром Соловьевым от 04.02.18
06 февраля 2018, 21:09
Китай: У сбитого Су-25 было мало шансов уцелеть, зря послали его в разведку
06 февраля 2018, 01:39
Царьград публикует эксклюзивные фото погибшего пилота, Героя России Романа Филиппова
04 февраля 2018, 00:24
Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмовик Су-25
06 февраля 2018, 16:09
Западные СМИ о подвиге летчика Филипова: «Если они так сражаются за Сирию, представьте как они будут биться за Россию!»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.