Неделя тишины: Зеленский рассказал об условиях разведения сил в Донбассе

Киев приступит к отводу войск от линии соприкосновения в Донбассе только после недели тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Риге.

«Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: «Да, семь дней не было выстрелов». На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении», — пообещал он на брифинге.

Ранее наблюдатели ОБСЕ отмечали, что украинская сторона устанавливает защитные барьеры на участке разведения сил в районе сел Золотое и Петровское в Донбассе.

«12 октября на участке разведения в районе населенного пункта Золотое СММ наблюдала установку восьми защитных барьеров типа Hesco, заполненных грунтом», — рассказали в пресс-службе миссии РИА «Новости».

Об укреплении силовиками своих позиций ранее говорили и представители народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). «13 октября нашей разведкой зафиксирован экскаватор, кран и шесть грузовых машин, которые продолжали дооборудование позиций в зоне разведения сил и средств №2 Золотое», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик 15 октября заявил, что за последнее время зафиксировано большое количество нарушений режима тишины.

«К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений которого в последнее время резко возросло», — обратил внимание Сайдик

по итогам встречи контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

Говоря об этом, Сайдик призвал конфликтующие в Донбассе стороны, «осознавая их политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия».

Он также отметил, что вопросы разведения сил в Золотом и Петровском были основными темами встречи в Минске. Однако контактной группе так и не удалось согласовать новые даты отвода войск с линии соприкосновения в пилотной зоне, передает РИА «Новости». Это произошло, как отметил представитель ДНР Руслан Якубов, из-за «позиции украинской стороны».

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Латвии также напомнил, что 31 декабря 2019 года истекает строк действия закона об особом статусе Донбасса. Из-за этого, по его словам, «формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон. Однако это произойдет после встречи глав Украины, России, Германии и Франции.

«Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон об особом статусе [Донбасса], если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше», — подчеркнул Зеленский. Этот закон также будет обсуждаться украинскими депутатами, однако пока, считает президент Украины, об этом говорить рано.

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Этот документ получил название по фамилии своего создателя — в прошлом главы МИД ФРГ, а ныне федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. 1 октября члены контактной группы подписали «формулу», которая гарантирует самопровозглашенным республикам особый статус, подразумевающий их автономность.

Он будет присвоен этим территориям на юго-востоке Украины поэтапно. Сначала временно — в день выборов в местные муниципальные органы. Затем, когда БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, особый статус республик вступит в свою полную юридическую силу.

Однако выборы могут пройти, когда в Донбассе станет безопасно, то есть после полного разведения войск.

Против подписания «формулы Штайнмайера» выступили украинские националисты, которые 6 и 14 октября провели массовые акции протеста. Националисты хотят, чтобы киевские власти отказались от «формулы» и вышли из минских соглашений.

Лидер украинской националистической партии «Национальный корпус» и командир полка «Азов» (ультраправая группировка, на многих членов которой в России заведены уголовные дела) Андрей Билецкий заявил, что радикалы дают Владимиру Зеленскому 10 дней на осуществление их требований. Если президент страны не выполнит их условия, националисты перейдут к крайним мерам вплоть до свержения недавно избранного Зеленского.