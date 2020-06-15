Неделя без полиции: как развивается ситуация вокруг захваченной протестующими части Сиэтла

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ уделяют недостаточно внимания ситуации в Сиэтле, где протестующие против полицейского насилия неделю назад заняли несколько кварталов. Демонстранты перегородили улицы и не допускают в район полицию. Американский лидер упрекнул руководителей города и штата в бездействии. Ранее он заявлял о готовности использовать Национальную гвардию для восстановления контроля над этой территорией. Между тем суд запретил правоохранительным органам Сиэтла использовать спецсредства против мирных манифестантов.

Дональд Трамп заявил, что СМИ замалчивают ситуацию в Сиэтле (штат Вашингтон), где протестующие фактически заблокировали несколько кварталов и провозгласили там «Автономную зону Капитолийского холма».

«Кто-нибудь обратил внимание, как мало захват Сиэтла леворадикалами обсуждается в СМИ, которые тиражируют фейковые новости? И это вполне намеренно: там знают, насколько серьёзными будут политические последствия такой слабости и некомпетентности», — написал американский лидер в Twitter.

По мнению Трампа, мэру Сиетла и губернатору штата Вашингтон должно быть за себя стыдно, поскольку ситуацию можно «легко разрешить».

Does anyone notice how little the Radical Left takeover of Seattle is being discussed in the Fake News Media. That is very much on purpose because they know how badly this weakness & ineptitude play politically. The Mayor & Governor should be ashamed of themselves. Easily fixed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

Напомним, участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию зоной, «свободной от полиции». Протестующие требуют прекратить финансирование полиции города.

На кадрах, которые транслируют местные телеканалы, видны установленные на дорогах тенты и заграждения. Для снижения напряжённости, местные власти ещё 8 июня распорядились, чтобы правоохранители покинули этот район, в том числе и находящийся там полицейский участок.

Окружной судья Сиэтла Ричард Джонс временно запретил полиции применять слезоточивый газ и ряд других спецсредств в отношении участников мирных протестов, сообщает Fox News со ссылкой на документ. В постановлении указывается, что департаменту полиции Сиэтла запрещается применять химические раздражители или снаряды любого типа против мирных демонстрантов.

Между тем ранее американский президент назвал протестующих, заблокировавших часть Сиэтла, «внутренними террористами» и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В интервью телеканалу Fox News 12 июня Трамп пригрозил, что в случае необходимости порядок в городе наведёт Национальная гвардия.

В ответ Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер», чтобы «все были в безопасности». Инсли же заявил, что «человек, полностью неспособный управлять, должен держаться подальше от дел штата Вашингтон».

Напомним, в десятках городов США с конца мая проходят акции протеста против полицейского насилия из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина умер после задержания полицейскими, которые применили к нему силовой приём.

В интернете появились видео, на которых видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его на землю, один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, потом теряет сознание.

Появление ролика в сети вызвало сильный резонанс в американском обществе. Начавшиеся в Миннеаполисе акции протеса постепенно перекинулись и на другие города, нередко перерастая к беспорядки, погромы и стычки с полицией. Несмотря на то, что все четверо сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании Флойда, были уволена, а один из них получил обвинения в убийстве, ситуация в стране не нормализовалась.

Очередной виток протестных выступлений начался в США после того, как в Атланте во время задержания был смертельно ранен ещё один афроамериканец. В ночь с пятницы на субботу 27-летний Рэйшард Брукс скончался в больнице в результате ранения, которое он получил в ходе задержания полицейскими 12 июня.

Сообщалось, что Брукс, находясь в алкогольном опьянении, заснул в машине у одного из ресторанов быстрого питания. Автомобиль мешал другим посетителям, и они вызвали полицию. Когда правоохранители попытались его задержать, мужчина оказал сопротивление, выхватил электрошокер у одного из полицейских и попытался сбежать, после чего силовик применил оружие.

Жена погибшего в Атланте афроамериканца хочет, чтобы участвовавшие в его задержании полицейские отправились за решётку, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS. Женщина заявила, что считает убийство своего мужа неоправданным, так как он не представлял никакой угрозы.

Между тем министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон — также афроамериканец — отметил, что в случае с Бруксом всё не так однозначно и эта ситуация отличается от того, что произошло с Флойдом. Карсон считает, что какие-то выводы о том, было ли применение силы оправданным, следует делать только после того, как инцидент будет изучен специалистами.