Недельки Зеленского. Энтони Роббинс, Пеннивайз и звенящая пустота • 70 • Аналитика





У них своя атмосфера





А кто такой Зеленский?

Зеленский родился в Кривом Роге в 1978 году в респектабельной профессорской семье. Конечно, по чистой случайности, будущий гетьман всея Украины обучался в том же вузе, где преподавал его отец. Первый класс Володя закончил в Монголии, где отец возводил ГОК во втором по величине городе – Эрдэнэте. Вернувшись в Союз, Зеленский попал в школу №95 с углублённым изучением английского. Конечно, по официальной версии Володя ещё в школе был едва ли не юным да Винчи: он играл в баскетбол, волейбол, занимался тяжёлой атлетикой, бальными танцами и музицировал на пианино, в то время ещё руками…



Зеленский мечтал стать дипломатом и даже готовился к поступлению в МГИМО, но, как указано выше, в итоге пошёл в отцовский вуз по специальности «правоведение». Ещё в школе он организовал команду КВН, а после был приглашён в команду «Запорожье – Кривой Рог – Транзит». Там молодое дарование вскоре потеснило ветеранов и стало ведущим автором. В итоге команда была «переформирована» в «95-й квартал». Именно в тот период, с 1998-го по 2003-й, Володя занимался отчаянным «чёсом» по весям нашей необъятной Родины, а в перерывах безвылазно жил в Москве. Позже режиссёр горе-комедии «8 первых свиданий» Марюс Вайсберг заявит: «Он 5 лет прожил в Москве, он сам себя русским ассоциирует».





Новый логотип от "команды Зе"



В 2003-м году украинский холдинг 1+1, принадлежащий Игорю Коломойскому, начал активно сотрудничать с «95-м кварталом». Это «сотрудничество» в итоге стало началом столь жирного клубка финансовых интересов, что и сейчас вызывает массу вопросов. К примеру, в 2005-м контракт с «Кварталом» заключает телеканал «Интер» (вотчина Дмитрия Фирташа и Сергея Лёвочкина), а уже в 2010-м году Володя Зеленский становится генеральным директором «Интера». Что показательно, стоило Владимиру усесться в директорское кресло канала, как он тут же интегрировал на руководящие посты своих старых приятелей по «Кварталу», включая Шефирова (ныне первый помощник президента Украины).



При этом Зеленскому удивительным образом удавалось ловко лавировать между олигархами, видимо, вовремя включая функцию «своего парня». За это время он самым грязным образом пародировал всех до единого президентов Украины. А его юмор представлял собой набор типичных сальных шуток, свойственных гаражно-уличным посиделкам, в которых будущие «зеленские» шлифуют свой «талант». И ни одного раза Владимир не поднял свой игровой задор против олигархов, с которыми он имел дело.



Президент-ширма

Если вспомнить Зеленского за пару лет до его бурной политической деятельности, то сложится впечатление, что гражданина буквально запихнули в украинский политикум. Ведь на самом деле достаточно длительное время Зеленский производил впечатление той самой вши на гребешке. И что бы там ни говорили украинские политологи, Володя пришёл к власти на двух китах: первый был сермяжный украинский, а второй – модный европейский.





За такие копейки зрители "Лиги смеха" и не думали заказать на корпоратив целого президента, даже завидую



Сермяжная украинская причина восхождения на трон – это ненависть к предыдущему президенту. Действительно, это уже притча во языцех, каждый новый президент восходил под аплодисменты, а слетал под крики «геть». Народ настолько ненавидел своего лидера, что голосовал за следующего часто просто в отместку, не замечая, что и следующий будет вести страну тем же курсом. Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, а теперь и Зеленский – все за «евроинтеграцию» в отдельной, взятой за горло стране. При этом чем дольше это затягивается, тем быстрее начинает звучать «геть» после инаугурации; только закалённый партийный хлопец Кучма смог усидеть два срока.



И в этот раз на программу президента никто не смотрел, да её и не было. Все смотрели на образ: новый, молодой, физиономия не вызывает рвотных позывов – пусть подпортит порошенковскую кровушку.



Вторым китом был модный западный тренд на молодых политиков, который, правда, ныне начинает потихоньку загибаться вместе с рейтингом президента Макрона, видимо, начинающего ненавидеть жёлтый цвет. В рамках этого тренда поведение политиков уже давно ограничивается махровым популизмом, а сами политики напоминают нелицензионную версию Илона Маска и Энтони Роббинса в одном флаконе. При этом предпочтения клонятся в сторону последнего, т.к. Илону Маску приходится периодически хоть что-то демонстрировать – то «инновационный» автомобильный тоннель на одну машину, то «гиперлуп» в виде реактивной дрезины. А вот стилистика Энтони Роббинса просто подарок – известный «бизнес-тренер» уже который год стрижёт деньги с обывателя с помощью своих словесных концертов по всему миру.





В итоге эти поездки на двух китах привели к тому, что сами общественные требования к личности, претендующей на столь высокий пост, снизились до такой степени, что президент превратился в симулякр. Дорогостоящий, но симулякр. Именно потому Владимир Зеленский — это типичная реинкарнация Энтони Роббинса. И если Тони в Москве носился с криком «мне нужна ваша энергия», то массовик-затейник Зеленский на IT-форуме в Киеве скакал по сцене с лозунгом «Мы только можем это сделать вместе».





Курсу на Европу верен



В той концертной программе он наговорил много, а за этим много зияла сияющая пустота. Он сыпал модными словами и популярными трендами:



«Лично я счастлив, что я живу в этом времени. И сегодня в наших руках это действительно делать. Я вам приведу еще пример: "ЭмАйТи" – Массачусетский технологический университет, новую систему диагностики рака груди они презентовали. Это, конечно же, уникальная штука, это такой себе уникальный новый технологический, технологичный доктор Хаус…

Да, ребята, у нас много проблем. А вот вам пример: отсутствие электросетей может привести… Правительство реально может шагать в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры (реально то, что у нас происходит) – можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие, увы, транспортной логистики – надо идти к дронам.

Я откровенно хочу вам сказать, что я действительно с этим никогда сам не справлюсь, но это можем сделать мы. Ребята, если у кого-то есть какие-то идеи, предложения, может Миша Федоров мне сказать твой номер телефона вслух, чтоб ты получил удовольствие?»



Косноязычные речи Зеленского, если постараться их рассмотреть в том ключе, о котором не догадывался сам формальный президент Украины, рисуют будущность «модной», но мрачноватой. Лично Владимир счастлив. Это правда, ведь он занят любимым делом – концертным чёсом. При этом он был достаточно правдив. Банковской инфраструктурой он заниматься не будет, решать проблему украинских АЭС он также не будет. А если учесть, что на Украине износ дорожного полотна и железнодорожной инфраструктуры уже перевалил катастрофический показатель 90%, поход Зеленского к дронам – это бегство от скучной реальности. «Рассветные облака» обнулят потенциал ракет Р-77. Аргумент в пользу инфракрасной версии «Гадюки»



И опять-таки это доказательство того, что Зеленский — не более чем упаковка. Ведь такую же чушь он нёс и до выборов. На встрече с «единомышленниками» Володя был не менее красноречив, объясняя свою «программу»:



«В принципе, правильно. Вот там, значит, по поводу он сказал, смотрите, вообще, вся эта ай-ти история здесь потому, что ФОПы для того, чтобы шесть процентов. Правда, вам кто-то там популистически щаз заявил, шо пятерку, пять, пять процентов, ну и где там, э... смотри, как только и нас всех устраивает. Нас всех устраивает. То есть мое мнение, что ФОПы нужно э... вы правильно, совершенно правильно сказали, когда это не отмывка, когда мы понимаем, чем занимается структура бизнеса той или иной компании, ничего страшного, пусть будет ФОП.

Я бы сейчас неплохо, я просто очень боюсь такие вещи вообще трогать, это как труханул грушу, и все посыпалось, понимаете? Мне кажется, если сегодня этот климат, по большому счету, это же то, о чем мы говорили там для каких-то средних мелких бизнесов, у людей уже нет практически налогов, ну так, а что такое ФОП тогда, ФОП, ну, пускай это частный айтишник, пусть он работает, пусть он платит свои шесть процентов честно, но хочет быть здесь и эти все деньги, что важно, он же тратит в Украине, вот же самое главное. Поэтому я бы эту сферу, и не только эту, но очень много, особенно все, что связано со стартапами, я бы их не мучил и не обращал бы внимание, сколько они миллионов сейчас получают. Не тот уровень экономики, э...»



Автор долго пытался перевести этот поток сознания генератора случайных слов Зеленского и наконец, разродился следующим вариантом: «Девочка плачет, потому что КамАЗ, а лето было коротким». Именно эта фраза наиболее полно отражает логические связи, которыми руководствовался Владимир, и весь смысл этой речи. Но говорит всё это Зеленский «прикольно», ловя рыбку дешёвого авторитета в мутной воде политики. Вся история независимой Украины вела её именно к президенту-симулякру. Он играет, при этом совершенно не важно, торчит ли из него рука Коломойского или кого-либо ещё. Пляшет он на сцене Лиги смеха или, надев каску, изображает грибок на детской площадке на Донбассе.







И не стоит считать, что хотя бы одна фигура на шахматной доске политики Украины, пусть и пустая, будет сиять образом забавного клоуна, эдакого Карандаша минус талант последнего. Уже сейчас отчётливо видно, как нервно и раздражительно начинает сыпать словесами Володя, когда аудиторией он не владеет, когда привычно гогочущий электорат начинает трезветь. В эти минуты Зеленский превращается в типичного Пеннивайза. Однако даже сейчас этот Пеннивайз устраивает всех: олигархов, занятых собой, западных «друзей» и даже украинских нацистов… А народ? А что народ? Народ выйдет и снова скажет «геть». Ну а мы? А мы, боюсь, снова набьём те же шишки о те же грабли в порыве «вести диалог» с этой кровавой пустотой. Пошла третья неделя с восшествия на трон «незалежной» Владимира Зеленского. Либеральная прозападная общественность бьётся в судорогах безмерного счастья и ставит его в пример «лапотной» России с несменяемым президентом. Однако за тоннами популизма и поиска дешёвого авторитета скрывается весьма неприглядная картина «политика нового типа», которая грозит и россиянам появлением нарочито артистичного, но абсолютно пустого персонажа. Уж больно выгодна столь пустотелая фигура, способная отвлечь внимание зрителя от реальной жизни.Зеленский родился в Кривом Роге в 1978 году в респектабельной профессорской семье. Конечно, по чистой случайности, будущий гетьман всея Украины обучался в том же вузе, где преподавал его отец. Первый класс Володя закончил в Монголии, где отец возводил ГОК во втором по величине городе – Эрдэнэте. Вернувшись в Союз, Зеленский попал в школу №95 с углублённым изучением английского. Конечно, по официальной версии Володя ещё в школе был едва ли не юным да Винчи: он играл в баскетбол, волейбол, занимался тяжёлой атлетикой, бальными танцами и музицировал на пианино, в то время ещё руками…Зеленский мечтал стать дипломатом и даже готовился к поступлению в МГИМО, но, как указано выше, в итоге пошёл в отцовский вуз по специальности «правоведение». Ещё в школе он организовал команду КВН, а после был приглашён в команду «Запорожье – Кривой Рог – Транзит». Там молодое дарование вскоре потеснило ветеранов и стало ведущим автором. В итоге команда была «переформирована» в «95-й квартал». Именно в тот период, с 1998-го по 2003-й, Володя занимался отчаянным «чёсом» по весям нашей необъятной Родины, а в перерывах безвылазно жил в Москве. Позже режиссёр горе-комедии «8 первых свиданий» Марюс Вайсберг заявит: «Он 5 лет прожил в Москве, он сам себя русским ассоциирует».В 2003-м году украинский холдинг 1+1, принадлежащий Игорю Коломойскому, начал активно сотрудничать с «95-м кварталом». Это «сотрудничество» в итоге стало началом столь жирного клубка финансовых интересов, что и сейчас вызывает массу вопросов. К примеру, в 2005-м контракт с «Кварталом» заключает телеканал «Интер» (вотчина Дмитрия Фирташа и Сергея Лёвочкина), а уже в 2010-м году Володя Зеленский становится генеральным директором «Интера». Что показательно, стоило Владимиру усесться в директорское кресло канала, как он тут же интегрировал на руководящие посты своих старых приятелей по «Кварталу», включая Шефирова (ныне первый помощник президента Украины).При этом Зеленскому удивительным образом удавалось ловко лавировать между олигархами, видимо, вовремя включая функцию «своего парня». За это время он самым грязным образом пародировал всех до единого президентов Украины. А его юмор представлял собой набор типичных сальных шуток, свойственных гаражно-уличным посиделкам, в которых будущие «зеленские» шлифуют свой «талант». И ни одного раза Владимир не поднял свой игровой задор против олигархов, с которыми он имел дело.Если вспомнить Зеленского за пару лет до его бурной политической деятельности, то сложится впечатление, что гражданина буквально запихнули в украинский политикум. Ведь на самом деле достаточно длительное время Зеленский производил впечатление той самой вши на гребешке. И что бы там ни говорили украинские политологи, Володя пришёл к власти на двух китах: первый был сермяжный украинский, а второй – модный европейский.Сермяжная украинская причина восхождения на трон – это ненависть к предыдущему президенту. Действительно, это уже притча во языцех, каждый новый президент восходил под аплодисменты, а слетал под крики «геть». Народ настолько ненавидел своего лидера, что голосовал за следующего часто просто в отместку, не замечая, что и следующий будет вести страну тем же курсом. Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, а теперь и Зеленский – все за «евроинтеграцию» в отдельной, взятой за горло стране. При этом чем дольше это затягивается, тем быстрее начинает звучать «геть» после инаугурации; только закалённый партийный хлопец Кучма смог усидеть два срока.И в этот раз на программу президента никто не смотрел, да её и не было. Все смотрели на образ: новый, молодой, физиономия не вызывает рвотных позывов – пусть подпортит порошенковскую кровушку.Вторым китом был модный западный тренд на молодых политиков, который, правда, ныне начинает потихоньку загибаться вместе с рейтингом президента Макрона, видимо, начинающего ненавидеть жёлтый цвет. В рамках этого тренда поведение политиков уже давно ограничивается махровым популизмом, а сами политики напоминают нелицензионную версию Илона Маска и Энтони Роббинса в одном флаконе. При этом предпочтения клонятся в сторону последнего, т.к. Илону Маску приходится периодически хоть что-то демонстрировать – то «инновационный» автомобильный тоннель на одну машину, то «гиперлуп» в виде реактивной дрезины. А вот стилистика Энтони Роббинса просто подарок – известный «бизнес-тренер» уже который год стрижёт деньги с обывателя с помощью своих словесных концертов по всему миру.В итоге эти поездки на двух китах привели к тому, что сами общественные требования к личности, претендующей на столь высокий пост, снизились до такой степени, что президент превратился в симулякр. Дорогостоящий, но симулякр. Именно потому Владимир Зеленский — это типичная реинкарнация Энтони Роббинса. И если Тони в Москве носился с криком «мне нужна ваша энергия», то массовик-затейник Зеленский на IT-форуме в Киеве скакал по сцене с лозунгом «Мы только можем это сделать вместе».В той концертной программе он наговорил много, а за этим много зияла сияющая пустота. Он сыпал модными словами и популярными трендами:Косноязычные речи Зеленского, если постараться их рассмотреть в том ключе, о котором не догадывался сам формальный президент Украины, рисуют будущность «модной», но мрачноватой. Лично Владимир счастлив. Это правда, ведь он занят любимым делом – концертным чёсом. При этом он был достаточно правдив. Банковской инфраструктурой он заниматься не будет, решать проблему украинских АЭС он также не будет. А если учесть, что на Украине износ дорожного полотна и железнодорожной инфраструктуры уже перевалил катастрофический показатель 90%, поход Зеленского к дронам – это бегство от скучной реальности.И опять-таки это доказательство того, что Зеленский — не более чем упаковка. Ведь такую же чушь он нёс и до выборов. На встрече с «единомышленниками» Володя был не менее красноречив, объясняя свою «программу»:Автор долго пытался перевести этот поток сознания генератора случайных слов Зеленского и наконец, разродился следующим вариантом: «Девочка плачет, потому что КамАЗ, а лето было коротким». Именно эта фраза наиболее полно отражает логические связи, которыми руководствовался Владимир, и весь смысл этой речи. Но говорит всё это Зеленский «прикольно», ловя рыбку дешёвого авторитета в мутной воде политики. Вся история независимой Украины вела её именно к президенту-симулякру. Он играет, при этом совершенно не важно, торчит ли из него рука Коломойского или кого-либо ещё. Пляшет он на сцене Лиги смеха или, надев каску, изображает грибок на детской площадке на Донбассе.И не стоит считать, что хотя бы одна фигура на шахматной доске политики Украины, пусть и пустая, будет сиять образом забавного клоуна, эдакого Карандаша минус талант последнего. Уже сейчас отчётливо видно, как нервно и раздражительно начинает сыпать словесами Володя, когда аудиторией он не владеет, когда привычно гогочущий электорат начинает трезветь. В эти минуты Зеленский превращается в типичного Пеннивайза. Однако даже сейчас этот Пеннивайз устраивает всех: олигархов, занятых собой, западных «друзей» и даже украинских нацистов… А народ? А что народ? Народ выйдет и снова скажет «геть». Ну а мы? А мы, боюсь, снова набьём те же шишки о те же грабли в порыве «вести диалог» с этой кровавой пустотой. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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