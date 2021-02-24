Недавние знакомые: чего ожидать от встречи премьера с сенаторами

Дистанционный формат работы правительства с Федеральным собранием может продолжиться и после завершения пандемии, заявили «Известиям» сенаторы, комментируя предстоящую встречу руководства Совфеда с кабмином 24 февраля. Например, онлайн-дискуссии трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений уже показали свою эффективность при принятии мер поддержки населения, теперь остается до конца определить регламент. Еще одним важным вопросом заседания, по словам политиков, станет исполнение нацпроектов, особенно социальных, а также оценка работы «отстающих» регионов.

Широкая повестка

Беседа правительства с руководством верхней палаты проходит каждый год. Однако в прошлом феврале участникам пришлось знакомиться еще раз из-за обновления кабмина. Накануне встречи в 2020 году премьер вернулся из Кургана, одного из 10 регионов с индивидуальной программой социально-экономического развития. В этом году он продолжил путешествовать по таким субъектам и уже успел посетить четыре из них — Карелию, Калмыкию, Адыгею и Псковскую область. Но на заседании 24 февраля участники рассмотрят вопросы территориального развития не только проблемных регионов, считает первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

— Правительству необходимо сделать инвентаризацию и ревизию стратегий социально-экономического развития всех 85 субъектов. Все эти программы должны быть тесно связаны с национальными целями и федеральными проектами — по ресурсам, срокам, материальному обеспечению и так далее. Я знаю, что понимание у кабмина есть. Премьер создал несколько рабочих групп, занимающихся гармонизацией региональных и федеральных программ. Это важно, потому что только в случае выполнения этого мы сможем реализовать поставленные президентом цели стратегического развития, — заявил «Известиям» сенатор.

Особое внимание должно быть уделено газификации регионов, которая сейчас оставляет желать лучшего, сообщил «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. При этом проблема касается не только Дальнего Востока и районов Крайнего Севера, а почти каждого субъекта. Политики ежегодно пытаются уменьшать стоимость подключения газа для конечных потребителей, но прорывных решений нет.

Также на встрече не обойдется без подробного обсуждения нацпроектов. Пандемия постепенно отходит на второй план, поэтому чиновники переключаются на достижение долгосрочных целей. К счастью для них, на это теперь заложено больше времени. Изначально всё должно было завершиться до 2024 года, однако из-за наступившей пандемии глава государства решил дать кабмину еще шесть лет — до 2030-го. В итоге уровень бедности планируется снизить до 6,5% населения, а ожидаемая продолжительность жизни в стране должна достигнуть 78 лет.

— К вопросам социальной политики относится большой спектр тем. Это поддержка российских семей, повышение занятости населения, реабилитация граждан после коронавирусной инфекции, однако наиболее актуальными наш комитет считает вопросы национального проекта «Демография», в том числе развитие и здоровье детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — напомнила «Известиям» председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Накануне праздничных выходных в пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что повестку встречи Михаила Мишустина с руководством СФ еще продолжали формировать.

Издержки времени

Нет худа без добра, и прошлый год это снова доказал, считает Сергей Рябухин. Пандемия заставила пересмотреть формат взаимодействия законодательной и исполнительной власти. Отчасти благодаря их оперативной работе последствия кризиса стали не такими тяжелыми.

Раньше заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений проходило раз в месяц. Но в особенно напряженные периоды пандемии сенаторам, депутатам и правительственным чиновникам приходилось дистанционно видеться почти каждый день, вспоминает сенатор. Сейчас благодаря улучшению эпидемиологической ситуации обсуждения проходят по мере необходимости, примерно раз в неделю.

— Я вхожу в состав семи сенаторов, которые от лица СФ в оперативном режиме онлайн согласовывают многие изменения — в бюджетный процесс, кассовое исполнение и другие, — заявил Сергей Рябухин. — Мы делаем это мгновенно. Например, утром могло пройти совещание президента с правительством, на котором было принято решение поддержки предпринимателей. Уже к концу дня подготовленные документы рассылаются по нашей семерке, семерке в Госдуме, и мы в течение дня принимаем решение. Такого никогда не было. Правительство и Федеральное собрание всё согласовывало в режиме онлайн в течение 24 часов.

При помощи мобилизации управленческих и коммуникационных ресурсов, по мнению сенатора, кабмину и Федеральному собранию удалось многое — например, снизить к началу 2021 года число безработных на миллион, до 2,7 млн человек. Такую практику следует закрепить в регламентах, чтобы трехсторонняя комиссия и другие очные форматы проводились по мере необходимости заочно, уверен сенатор. Это поможет не только подготовиться к новым вызовам, но и оптимизировать госаппарат, чем уже занимается премьер.

С этим согласны и в комитете СФ по экономике. Кризис заставил государственные шестеренки двигаться быстрее, правда, совместная работа ветвей власти пока далека от идеальной, считает Иван Абрамов.

— Согласование документов пока неоднородно. Какие-то вопросы отрабатываются быстро, в рабочем порядке. Другие же постоянно откладываются: правительство из раза в раз просит продлить сроки рассмотрения законопроектов. Такое было у меня. Необходимо над этим поработать, — поделился политик.

В экспертном сообществе взаимодействием премьера с Советом Федерации и Госдумой в целом довольны. Их работу можно охарактеризовать как отлаженную и эффективную, заявил «Известиям» политолог Дмитрий Орлов. Это касается и диалога с руководством палат, и формирования законопроектов, и согласования позиций по другим вопросам. Особенно помогло то, что в марте были введены жесткие дедлайны по всем бюрократическим решениям: подготовка документов, связанных с противодействием пандемии, должна занимать не более суток, а их согласование — максимум четыре часа.