«Недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации»: Минобороны РФ прокомментировало убийство генерала Сулеймани

Совершённое американскими военными убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани приведёт к резкой эскалации напряжённости на Ближнем Востоке и негативно скажется на всей международной системе безопасности. На это указали в Минобороны РФ. Озабоченность в связи с ракетным ударом выразили Владимир Путин и Эммануэль Макрон. В свою очередь, в российском МИД предупредили, что действия Вашингтона чреваты тяжёлыми последствиями для регионального мира и стабильности.

Ракетный удар США по аэропорту Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани может серьёзно ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в ходе телефонного разговора заявил президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В свою очередь, в Минобороны России предупредили, что убийство высокопоставленного иранского генерала приведёт к обострению военно-политической ситуации в регионе.

«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности», — подчеркнули в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ также выразили обеспокоенность в связи с произошедшей атакой. Российские дипломаты убеждены, что подобные действия не только «не способствуют нахождению развязок сложных проблем», накопившихся на Ближнем Востоке, но и «ведут к новому раунду эскалации напряжённости».

«С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани в ходе удара Вооружённых сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжёлыми последствиями для регионального мира и стабильности», — отметили в МИД.

Напомним, что в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар, в результате которого погиб Сулеймани и ещё около десяти человек. Согласно заявлению Пентагона, атака была совершена намеренно по приказу президента Дональда Трампа. В Вашингтоне обвиняют генерала в том, что он якобы имел отношение к антиамериканским протестам в Багдаде, в ходе которых начались беспорядки и пострадало посольство Соединённых Штатов.

Помимо этого Пентагон заявил, что Сулеймани якобы ответственен за нападения на американских военных и дипломатов в Ираке. В свою очередь, Трамп возложил на генерала КСИР ответственность за убийство и полученные ранения «тысяч американцев».

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

«Генерал Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и планировал убить ещё больше... но попался! Он был прямо или косвенно виновен в гибели миллионов людей, в том числе многих из числа протестующих, убитых в самом Иране», — написал Трамп в своём Twitter.

«Верх цинизма»

Комментируя убийство генерала КСИР, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что если страна намерена осудить нападения на свои диппредставительства, то она должна обращаться с этим вопросом в Совет Безопасности ООН. Ранее в своём Facebook Захарова сообщила, что американцы зарегистрировали в Совбезе проект заявления для прессы по поводу нападений, однако не стали дожидаться заседания и нанесли удар.

«Получается, что сначала был нанесён ракетный удар, сначала было совершено с точки зрения международного права, да и вообще какого-либо права, действие, находящееся вне правовых рамок... И только потом запрашивают (оценку ситуации Совбезом ООН. — RT), которая развивалась вокруг посольства. Это, конечно, такой, знаете, наверное, верх цинизма», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом, констатировала Захарова, мир столкнулся с новой реальностью, в которой без какой-либо правовой основы был убит высокопоставленный представитель независимого государства.

«Мы, безусловно, сегодня столкнулись с проявлением новой реальности, а именно — уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой. Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что американская ракетная атака и гибель генерала Сулеймани будут обсуждаться в ООН. «Конечно, эта тема будет, я думаю, сегодня обсуждаться в Нью-Йорке», — сказала она.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Reuters

© Eduardo Munoz

«Приведёт к войне в Ираке»

Также Захарова обратила внимание на то, что ключевой оценкой сложившейся ситуации является та, которую ей дали власти Ирака, — ведь именно на территории этого государства был убит генерал Сулеймани. Речь идёт о заявлении исполняющего обязанности премьер-министра страны Абделя Махди.

«Воздушный удар по аэропорту Багдада является актом агрессии против Ирака и нарушением суверенитета страны. Это приведёт к войне в Ираке и регионе», — написал он в своём Twitter.

Стоит отметить, что, помимо Сулеймани, в результате американского ракетного удара погибли замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и несколько сопровождающих лиц.

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, атака приведёт к новым столкновениям между шиитами и американцами.

«Это очень тяжёлая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке. Пока это наихудший сценарий развития событий», — сказал он.

На своей странице в Facebook он также констатировал, что «непременно последуют ответные удары», в результате которых могут погибнуть и американцы. Другим риском сенатор назвал возможное развитие иранской ядерной программы.

«Разбомблены» последние надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы. Иран может формировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать. Таким образом, полагаю, это даже больше чем убийство важной фигуры, — это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: «надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т. п.) — и всё решится». Но это логика шоу, а не политики. И она не работает вдолгую, но может больно ударить бумерангом по организаторам шоу», — написал он.

«Удваивает решимость Ирана противостоять США»

Иран уже анонсировал, что будет мстить за смерть генерала. Высший руководитель страны Али Хаменеи заявил: «Жёсткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников».

О последствиях предупредил и президент исламской республики Хасан Рухани. По его словам, противостояние Ирана и США лишь усугубится.

«Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке», — говорится в заявлении Рухани.

Стоит отметить, что помимо высокого поста («Кудс» — это подразделение, которое специализируется на операциях за пределами страны), Сулеймани был достаточно популярен среди иранцев. Он принимал участие в ирано-иракской войне 1980—1988 годах, в ходе которой зарекомендовал себя с лучшей стороны и получил известность, как талантливый руководитель. Будучи главой «Кудс», он руководил операциями против террористических организаций, в том числе в Сирии.

В Минобороны России подчеркнули, что Сулеймани внёс большой вклад в борьбу с террористами в арабской республике.

«Под прямым руководством Сулеймани, задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции, было организовано вооружённое сопротивление международным террористическим группировкам ИГ* и «Аль-Каида»** в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГ на территории Сирии неоспоримы», — отметили в Минобороны.

В связи с гибелью генерала КСИР по всему Ирану прошли многотысячные демонстрации, в том числе и у представительства ООН в Тегеране. Хаменеи заявил, что в стране на три дня объявлен траур в связи со смертью генерала. Также был назначен преемник Сулеймани во главе «Кудс» — генерал Исмаил Каани.

Генерал КСИР Исмаил Каани

Reuters

© Tasnim News Agency/Handout

Международная реакция

Многие страны выступили с осуждением убийства Сулеймани и требованием предотвратить обострение конфликта. Китай призвал все стороны, в первую очередь США, проявить сдержанность и избежать дальнейшей эскалации. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин выступает против применения силы в международных отношениях.

Глава Европейского совета Шарль Мишель от имени ЕС призвал любой ценой остановить дальнейший рост напряжённости в регионе. Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин использует дипломатические каналы с Тегераном, чтобы способствовать разрешению кризиса.

Израиль же открыто поддержал действия США. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он прервал свой визит в Грецию в связи с атакой США в Ираке.

«У Израиля есть право на самозащиту. У США есть точно такое же право. Касем Сулеймани ответственен за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал ещё больше таких атак. Президент Трамп заслуживает признательности, действовал быстро и решительно. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону», — сказал он.

Стоит добавить, что возникшая после атаки неопределённость уже повлияла на мировые рынки. После открытия снижались индексы Нью-Йоркской, Лондонской и Франкфуртской бирж. Кроме того, растут цены на нефть — марка Brent подорожала почти на 4% и перевалила отметку $69 за баррель, хотя чуть позже стабилизировалась на уровне $68,5.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

