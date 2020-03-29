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Недалеко и до бунта: уровень недовольства властями в Украине бьет все рекорды

29 марта 2020, 14:35  •  43 • Украина
Ни для кого не секрет, что на протяжении последнего времени рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского среди населения Украины лишь ухудшается. Более того, если сравнивать показатели недовольства украинцев руководством страны, то он бьет рекорды предыдущих лет.

Причина тому – политические процессы, происходящие в Незалежной. Они демонстрирует, что киевские власти заинтересованы далеко не в улучшении уровня жизни простых украинцев. К тому же последние реформы показывают совершенно обратное.

С каждым днем украинцев лишают свободы, ограничивают права и пытаются навязать антироссийское настроение, чтобы отвлечь внимание нации на проблему так называемого «внешнего врага».

На фоне происходящего такие показатели, как инвестиции в страну сократились в три раза. Также идет постоянное сокращение людей, готовых вести свой бизнес в Незалежной. Граждане при первой возможности покидают страну и отправляются в Европу, где планируют найти лучшую жизнь, нежели в Украине, так как существование в ней становится все сложнее и сложнее.

Те же самые тарифы ЖКХ достигли каких-то запредельны показателей и их рост не останавливается. Люди «с нетерпением» ждут обещание властей догнать европейский уровень тарифов. Увы, но эти обещания не затрагивают пособия, пенсии и заработные платы.

Ситуацию усиливает бездействие властей относительно проблемы распространения инфекции коронавируса. Результат – уровень недоверия к президенту и политическому классу значительно вырос.

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