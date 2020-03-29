|
Недалеко и до бунта: уровень недовольства властями в Украине бьет все рекорды
29 марта 2020, 14:35 • 43 • Украина
Причина тому – политические процессы, происходящие в Незалежной. Они демонстрирует, что киевские власти заинтересованы далеко не в улучшении уровня жизни простых украинцев. К тому же последние реформы показывают совершенно обратное.
С каждым днем украинцев лишают свободы, ограничивают права и пытаются навязать антироссийское настроение, чтобы отвлечь внимание нации на проблему так называемого «внешнего врага».
На фоне происходящего такие показатели, как инвестиции в страну сократились в три раза. Также идет постоянное сокращение людей, готовых вести свой бизнес в Незалежной. Граждане при первой возможности покидают страну и отправляются в Европу, где планируют найти лучшую жизнь, нежели в Украине, так как существование в ней становится все сложнее и сложнее.
Те же самые тарифы ЖКХ достигли каких-то запредельны показателей и их рост не останавливается. Люди «с нетерпением» ждут обещание властей догнать европейский уровень тарифов. Увы, но эти обещания не затрагивают пособия, пенсии и заработные платы.
Ситуацию усиливает бездействие властей относительно проблемы распространения инфекции коронавируса. Результат – уровень недоверия к президенту и политическому классу значительно вырос.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 марта 2020, 03:35
|
28 марта 2020, 10:00
|
24 марта 2020, 04:35
|
26 марта 2020, 10:35
|
25 марта 2020, 05:35
|
24 марта 2020, 23:35
|
23 марта 2020, 20:35