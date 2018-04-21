«Нечистоплотные манёвры»: Россия ждёт от Британии объяснений в связи с передачей данных по делу Скрипалей частным лицам

Посольство РФ в Лондоне попросило Форин-офис пояснить, делятся ли власти Великобритании секретной информацией по делу Скрипалей с частными лицами. Этот вопрос возник, в частности, после заявления Владимира Углёва, называющего себя создателем вещества «Новичок». Он выразил уверенность в том, что россиян отравили веществом A-234, на основании «направленных ему недавно спектральных данных». Между тем британская газета The Telegraph сообщила о «серьёзном прорыве» в деле об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным издания, полиция установила ключевых подозреваемых в преступлении. Правоохранители Великобритании якобы полагают, что они уже успели вернуться в Россию.

Полиция и спецслужбы Великобритании идентифицировали главных подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом пишет газета The Telegraph.

Контртеррористическая полиция пытается завести дело против лиц, «представляющих интерес», которые, как предполагают правоохранители, вернулись в Россию.

Расследование может занять ещё несколько месяцев, однако, как отмечает издание, следствию удалось сделать «серьёзный прорыв» в установлении ключевых подозреваемых.

По информации The Telegraph, этого удалось добиться благодаря анализу данных об авиаперелётах в Великобританию и из неё, исследованию записей с камер наблюдения в Солсбери и дорожных камер, распознающих номерные знаки автомобилей.

Британские власти считают, что покушение на Скрипалей было осуществлено «ударной группой», которая якобы контролируется российским правительством.

Следователи на условиях анонимности сообщили газете, что ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым в деле Скрипалей в связи с напряжёнными отношениями между Россией и Британией.

Скотленд-Ярд не стал комментировать публикацию газеты.

«Мы не обсуждаем конкретные линии расследования», — сказала РИА Новости представитель столичной полиции Лондона.

Между тем посольство России в Лондоне обратилось к Форин-офису с просьбой прояснить, делятся ли британские власти секретной информацией с частными лицами по расследованию дела Скрипалей. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря дипмиссии на вопрос о заявлениях бывшего советского учёного Владимира Углёва, который выразил уверенность в том, что Скрипалей отравили веществом А-234.

Посольство России в Лондоне

globallookpress.com

Совершенно не секретно

«Как мы вчера узнали из публикаций BBC, бывший советский учёный Владимир Углёв, который провозгласил себя создателем так называемого «Новичка», заявил о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234. Он пришёл к такому выводу «на основании направленных ему недавно спектральных данных». Это весьма необычное заявление. Фактически оно означает, что частному лицу был предоставлен доступ к информации, получения которой российская сторона не может добиться от британцев уже несколько недель», — заявили в посольстве.

Как напомнили в дипмиссии, ранее бывший командир полка химзащиты британских вооружённых сил Хэмиш де Бреттон-Гордон выступал с публичными комментариями с опорой на некие «разведданные», к которым ему был обеспечен доступ.

«Выглядит это так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами. Это является очередным нарушением правил ОЗХО», — сообщил представитель посольства.

В этой связи Москва потребовала от МИД Британии нотой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании дела Скрипалей, а также предоставить доступ к документам, на которые ссылаются Углёв и Бреттон-Гордон.

При этом, как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, вещество, которое на Западе называют «Новичок», состояло на вооружении или в пользовании США.

Министр напомнил, что один из разработчиков A-234 Вил Мирзаянов эмигрировал в США и там опубликовал формулу вещества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

globallookpress.com

«Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или находилось в пользовании различных институтов биологических и химических армий Соединённых Штатов. И оно производится элементарно», — сказал Лавров РИА Новости.

«G7 позволяет втягивать себя в антироссийскую кампанию»

Тем временем посольство РФ направило в Форин-офис ноту в ответ на заявление стран G7, в котором Россия обвиняется в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

«Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по «делу Скрипалей», которое в этот раз сделано от имени всех участников «Группы семи». Вызывает сожаление, что страны «семёрки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях», — отметил пресс-секретарь посольства.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что Великобритания будет действовать как цивилизованное и ответственное государство, несмотря на все имеющиеся между странами разногласия.

«Правительство консерваторов должно найти в себе силы перебороть конъюнктурные политические амбиции и воздерживаться от действий, прямо подрывающих букву и дух КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия. — RT) и ведущих к дальнейшему ухудшению двусторонних российско-британских отношений», — подчеркнули в дипломатической миссии.

МИД Великобритании по-прежнему продолжает игнорировать запросы российского посольства с просьбой сообщить о состоянии Юлии Скрипаль.

«Мы не получаем ответа на наши законные просьбы и вопросы о Юлии Скрипаль», — заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Британия ведёт себя «нечистоплотно», не предоставляя России никакой информации о ходе расследования.

«Великобритания маневрирует и пытается сохранить лицо, найти варианты поддержки своему первоначально высказанному предположению о причастности России. Британия ведёт себя нечистоплотно. До сих пор не были предоставлены доказательства того, что отравление произошло с использованием вещества «Новичок» и что к этому веществу могла иметь какое-то отношение Россия», — сказал он в разговоре с RT.







