«Нечистоплотная конкуренция»: в МИД ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Он добавил, что это может стать «недвусмысленным предупреждением» компаниям, которые оказывают помощь российским проектам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала использованием политического давления для нечистоплотной конкуренции угрозы Госдепа США распространить действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) на российские газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» (его вторую нитку).

Она подчеркнула, что это «показатель слабости американской системы».

«Кроме силовых приёмов, эффективно действующих инструментов нет», — заявила Захарова РИА Новости.

Ранее в ходе брифинга американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что ведомство может включить газопроводы в проекты, подпадающие под санкции закона CAATSA.

«Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA, включая в него «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами», — сообщил Помпео.

Госсекретарь США добавил, что угроза санкций является «недвусмысленным предупреждением» тем компаниям, которые оказывают помощь российским проектам, и призвал их немедленно прекратить участие в них либо готовиться к последствиям.

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При этом в заявлении Госдепартамента, распространённом позднее, говорится, что Соединённые Штаты пока не будут вводить санкции против компаний, занимающихся строительством газопровода, но сделают это, если сочтут целесообразным.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя RT заявление Госдепартамента США, отметил, что при помощи подобного политического популизма американская сторона подменяет понятия «политический проект» и «коммерческий проект».

«Северный поток — 2» — это не проект «Газпрома», а проект консорциума крупнейших европейских компаний. Это нужно учитывать в таких политических заявлениях. «Северный поток — 2» связан с поставками дешёвого газа на европейский рынок», — заявил депутат.

По его словам, за такими действиями стоит желание США увеличить поставки американского газа на европейский рынок.

«Он дороже, менее выгодный, и он совершенно не нужен европейским потребителям из-за цены: газ из США стоит дороже, и, соответственно, себестоимость европейской продукции тоже станет дороже», — указал парламентарий.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что пока неясно, в чём именно будут заключаться новые санкции в случае их принятия. Он также отметил, что американские ограничительные меры затронут и европейских операторов газотранспортных систем.

«Достаточно интересно, что против этого как раз выступают европейцы, что американцы своими санкциями, по сути, будут штрафовать европейские государства. По крайней мере, Германия выступает против этого. На примере того же самого «Турецкого потока» операторы не могут отказаться, потому что всё делается по европейскому закону. Там написано, что если все требования соблюдены, то они обязаны построить газопровод по заявке», — пояснил он.

Напомним, против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина, Польша и прибалтийские государства, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Противники завершения проекта утверждают, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности Европы.

В России неоднократно отвергали подобные заявления, напоминая, что «Северный поток — 2» представляет собой исключительно коммерческий проект.

Газопровод, который идёт из России в Германию через Балтийское море и проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

США пытаются остановить строительство путём активного введения санкций против газопровода.

Так, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, в рамках которого предусматривались санкции против «Северного потока — 2».

В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб газопровода, свернула работу, заявив, что не планирует возвращаться к строительству магистрали.

Помимо этого, в начале июня в сенат США был внесён законопроект, предполагающий уточнение и расширение существующих санкций против газопровода.

Как заявили сенаторы, «Северный поток — 2» якобы представляет собой «серьёзную угрозу американской национальной безопасности».