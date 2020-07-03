«Нечем пополнять русское досье»: почему демократы обвиняют Россию в «сговоре» с талибами

США должны немедленно ввести санкции против России. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси после появления в СМИ информации, что Москва якобы причастна к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане. Другие представители Демпартии разделяют эту точку зрения и критикуют Дональда Трампа за бездействие. По мнению экспертов, противники президента хотят создать негативный фон как вокруг России, так и вокруг действующего главы Белого дома. Аналитики прогнозируют, что ситуация с обвинениями в адрес американского лидера может повлиять на его предвыборные шансы.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России в свете появившейся информации о том, что Москва якобы причастна к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане. Об этом она заявила 2 июля в интервью телеканалу MSNBC.

«Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно», — сказала Пелоси.

Ранее она заявила, что Россия «отыгрывается» на военных Соединённых Штатов, поскольку «не забыла унижения, которое испытала в Афганистане». По её словам, «это совершенно возмутительно». Также представитель Демпартии обратилась с официальной просьбой к главам Нацразведки и ЦРУ прояснить возможный «сговор» РФ с талибами.

Ввести санкции против России из-за её «сговора» с талибами предложил и член комитета по международным делам сената США, представитель Демократической партии Боб Менендес. Этот аспект он изложил в поправках к оборонному бюджету страны. По задумке демократа, ограничительные меры будут распространяться на президента России Владимира Путина, российского министра обороны Сергея Шойгу и «других должностных лиц».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя такое предложение американского сенатора, заявил, что в Вашингтоне на данный момент «происходит много труднообъяснимого».

Версия СМИ

Напомним, 26 июня газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США опубликовала статью, в которой утверждалось, что Россия якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на военных Соединённых Штатов и коалиции, действующей в Афганистане.

По версии издания, Дональд Трамп был извещён об этом, однако администрация президента не приняла никаких мер. При этом в статье не приводятся какие-либо доказательства. Как пишет NYT, данную информацию получили американские спецслужбы во время допросов захваченных «повстанцев».

30 июня The New York Times вновь опубликовала материал на эту тему, в котором сообщается, что американские чиновники якобы перехватили электронные данные с переводами финансов от разведки России на счёт, связанный с «Талибаном». На следующий день на сайте газеты появилась ещё одна публикация о якобы связях России с талибами, где со ссылкой на данные разведки и афганских официальных лиц был назван «посредник в сговоре» — «контрабандист наркотиков Рахмат Азизи».

28 июня Дональд Трамп обвинил издание в распространении «фейковых новостей», призвав раскрыть свой «анонимный источник». При этом глава Белого дома усомнился в его существовании. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Трамп также назвал статью NYT заказной и подчеркнул, что ему не докладывали о связях России с талибами. Последнее подтвердили и в Нацразведке Соединённых Штатов.

Днём позже Трамп уточнил, что разведка США признала недостоверными данные о якобы причастности российской стороны к нападениям на американских военных в Афганистане, а потому и не сообщила ему эти данные. Между тем в Белом доме отметили, что в разведывательном сообществе США нет единой позиции относительно правдивости появившихся в СМИ сообщений, связанных с деятельностью РФ в Афганистане.

Пентагон, в свою очередь, заявил, что не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и талибами, но «продолжает изучать разведывательную информацию». 30 июня в Белом доме заявили, что за утечками в СМИ неподтверждённых данных стоят «нечистоплотные сотрудники разведки».

Впрочем, 2 июля советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Трамп намерен принять «серьёзные меры», если информация о «сговоре» Москвы с талибами «подтвердятся».

Военные США

Reuters

© Goran Tomasevic

Между тем российская сторона неоднократно заявляла, что обнародованные журналистами NYT данные не соответствуют действительности. Это подчёркивали в Кремле, посольстве России в США, а также в МИД России. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ, статья NYT является «незатейливым вбросом», «наглядно» показывающим «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки», которым «приходится придумывать подобную чушь».

Движение «Талибан» также опровергло публикацию NYT о связях с Россией, подчеркнув, что недостоверная информация распространяется в том числе с целью создать препятствия для вывода войск США из Афганистана. Об этом говорится в заявлении организации.

«Жонглировать фейками»

Демократы «зацепились за откровенные фейки», поскольку им теперь «нечем пополнять так называемое русское досье», отметил в беседе с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Демпартия очень чётко ориентируется на противостояние с Россией, поскольку это помогает ей консолидироваться», — сообщил эксперт.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв констатировал, что сообщения о связях России с талибами «выглядят по меньшей мере странно», поскольку РФ заинтересована в нормализации обстановки в Афганистане.

«Об этом свидетельствуют в первую очередь усилия Москвы по стабилизации ситуации в этом регионе. А чтобы жонглировать фейками, как это делает антитрамповская и продемократическая NYT, много ума не надо. Главная цель издания — привлечь аудиторию, а также создать негативный фон вокруг России и Трампа», — заявил эксперт в беседе с RT.

По словам Рогулёва, в истории обнародования неподтверждённых данных американскими СМИ могли быть замешаны разведка США, демократы, а также политическая элита, настроенная против заключения мирного соглашения с «Талибаном».

«Разведка не первый раз выступает против Трампа — это хорошо известный факт. Кроме того, этот контингент мог скооперироваться с демократами и элитой, выступающей против соглашений с талибами и вывода американских войск из Афганистана. Выходит, что они единым фронтом могли выступить против главы Белого дома», — сообщил аналитик.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Сидоров со своей стороны предположил, что подобный вброс может исходить от бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, которого Трамп «убрал с должности, после того как разночтения между политиками стали очевидными».

«Не исключено, что информацию такого рода подбросил для СМИ Болтон. В своих мемуарах он побоялся писать об этом, но нашёл способ, чтобы отомстить главе Белого дома. Ведь бывший помощник президента США по нацбезопасности был резко против переговоров с «Талибаном», а также против вывода американских войск из Афганистана», — сказал эксперт.

Новая кампания

Аналитики также отметили, что демократы сочли статьи в The New York Times основанием не только для новых обвинений в адрес России, но и для очередной волны претензий к Дональду Трампу.

Так, Нэнси Пелоси в интервью MSNBC 2 июля напомнила, что президент США, как Верховный главнокомандующий, должен защищать военнослужащих страны, и обвинила Трампа в пренебрежении своими должностными функциями.

«Систематическое игнорирование с его стороны фактической информации, получаемой в ходе ежедневных президентских брифингов, — это неисполнение обязанностей», — заявила спикер.

Ранее она также раскритиковала Трампа за то, что он якобы не отреагировал должным образом на информацию о связях России с талибами. Кроме того, в письме к главам Нацразведки и ЦРУ она подчеркнула, что «отказ президента противодействовать русским также ставит под угрозу жизни людей» в Ближневосточном регионе.

Сенатор-демократ Камала Харрис также подвергла американского лидера критике за то, что он не воспринял всерьёз сведения о якобы сговоре России с талибами.

По её словам, такое поведение действующего главы Белого дома в очередной раз доказывает, что «этот человек не подходит» для данной должности.

«Нам нужен новый президент... Давайте просто сделаем необходимое, то есть направим наши усилия на предстоящие выборы и изберём президента, который действительно понимает всю значительность и важность этой должности», — подчеркнула сенатор.

Символика Демократов

Reuters

© Jessica Rinaldi

«Все средства хороши»

Демократов не интересует правдивость материалов, представленных The New York Times, для них «важна возможность лишний раз ударить» по действующему главе Белого дома, отмечает Юрий Рогулёв.

«Все эти сообщения дают повод представителям Демпартии предпринимать определённые политические шаги и использовать их в своих целях», — заявил эксперт.

По мнению Рогулёва,сейчас главная цель Демпартии — «сыпать на Трампа обвинения» в бездействии и невыполнении своих обязательств.

«Идёт политическая борьба, и тут для демократов все средства хороши. Обсуждается военный бюджет, и демократы в дополнение к нему пытаются протащить пакетом и антироссийские санкции. Это хитрый ход. Демократы надеются, что данные поправки будут одобрены и узаконят их претензии против Трампа, а также дадут возможность затеять новое расследование», — считает аналитик.

По словам Андрея Сидорова, демократы продолжат утверждать, что Трамп не может быть президентом США во второй раз, поскольку не хочет защищать американских военных.

«К импичменту это не приведёт, сейчас новую процедуру они начинать не будут. Но это очередной имиджевый удар по Трампу, который ему совсем ни к чему в разгар политической борьбы», — уточнил эксперт.

Однако, как прогнозирует Рогулёв, «при любом раскладе демократам не удастся доказать виновность Трампа и уж тем более России».

«Ситуация не закончится ничем конкретным, поскольку все понимают, что информация является фейковой», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.