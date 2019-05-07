«Нечем подкрепить свои притязания»: как США планируют увеличить военное присутствие в Арктике

Вашингтон усиливает военное присутствие в Арктике в ответ на «дестабилизирующие» действия РФ, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Вашингтон не согласен с тем, что Россия имеет право регулировать порядок прохождения иностранных судов у своего Арктического побережья. Эксперты отмечают, что притязания США на Северный морской путь безосновательны. Кроме того, как полагают аналитики, американские ВМС не обладают достаточным научно-техническим потенциалом, чтобы обеспечить полноценное присутствие в этом регионе.

Вашингтон усилит своё военное присутствие в Арктике в ответ на действия России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на полях Арктического форума, который проходит в Финляндии.

«В ответ на дестабилизирующую активность России мы проводим военные учения, наращиваем присутствие наших сил, восстанавливаем наш флот ледоколов», — сказал Помпео, добавив, что США «активно контактируют с союзниками по ситуации в Арктике».

По его словам, это обусловлено «российскими притязаниями на международные воды Северного морского пути».

«На Северном морском пути Россия уже незаконно требует от других стран получать разрешение на проход, требует, чтобы российские лоцманы присутствовали на борту иностранных кораблей, и угрожает применением военной силы в отношении всех, кто не будет выполнять их условия. Эти провокационные требования — часть общего агрессивного поведения России здесь, в Арктике», — приводит слова Помпео РИА Новости.

При этом Майк Помпео добавил, что Вашингтон намерен развивать кооперацию с Москвой в Заполярье.

«Россия — это наш партнёр по Арктическому совету, с которым мы плодотворно сотрудничали в ряде областей​​​... Мы хотим продолжать это сотрудничество», — сказал Помпео.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон не согласен с ситуацией, когда «одна сторона сотрудничает, а другая нарушает свои обязательства».

Стоит отметить, что после выступления Помпео в рамках форума прошла его встреча с министром иностранных дел РФ. Однако по её итогам Сергей Лавров заявил, что арктическая проблематика в разговоре с американским коллегой не поднималась.

«Мы не обсуждали политические заявления, которые делаются публично для создания определённого эффекта. Мы концентрировались на реальных делах. Мы не обсуждали Северный морской путь, мы будем обсуждать арктические вопросы завтра на заседании Арктического совета», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Северный морской путь — российская национальная транспортная артерия.

Отсутствие возможностей

С точки зрения экспертов, арктические амбиции США не имеют под собой прочной основы: у Вашингтона нет достаточного научно-технического потенциала в этой области.

«Пока США восстановят флот ледоколов, пройдёт как минимум 10—15 лет. Отмечу также, что, когда авианосец Harry S. Truman приезжал в Норвегию в ноябре 2018 года, ни один самолёт не взлетел с его палубы. А когда Россия подняла в воздух свои стратегические ракетные бомбардировщики, Harry S. Truman учения спешно покинул», — напомнил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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Как пояснил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований РАН Владимир Батюк, у американцев нет необходимых судов, чтобы демонстрировать силу в Арктике.

«Для военных действий в Арктическом регионе необходим ледокольный флот, состоящий из ледоколов и судов ледового класса. У американцев всего два ледокола с дизельными двигателями, которые были построены в 1974 году. Сейчас с одного из них снимают запчасти, чтобы поддерживать работу другого. На фоне России, которая в скором времени планирует ещё больше расширить свой ледокольный флот, США выглядят очень бледно», — подчеркнул Батюк.

Он также добавил, что легитимность притязаний Вашингтона на Арктику весьма сомнительна, так как США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

«Претензии Помпео к тому, что Россия собирается с Китаем осуществлять программу «Один пояс — один путь», выглядят довольно странно, поскольку США не имеют к этому никакого отношения», — считает эксперт.

Арктическая охрана

При этом политологи отмечают, что заявления Помпео соответствуют принятой в конце апреля новой Арктической стратегии Береговой охраны США. В документе отмечается, что Россия и Китай угрожают интересам Соединённых Штатов в этом регионе.

AFP

© MANDEL NGAN / POOL

«Две практически равные Америке державы — Россия и Китай — провозгласили данный регион национальным приоритетом и соответствующим образом инвестировали средства в развитие потенциала по расширению своего влияния в его пределах. В связи с тем, что Россия и Китай по всему миру постоянно ставят под сомнение международный порядок, основанный на правилах, возникают опасения, что они аналогичным образом будут препятствовать и сохранению мирной стабильности в Арктике», — отмечается в стратегии.

Также в доктрине указано, что Китай может намеренно препятствовать американской «свободе навигации» в Арктике — по аналогии с претензиями, которые США выдвигают Пекину в Южно-Китайском море. В свою очередь, Россия через Арктику будет расширять влияние и наращивать средства «принуждения» для давления на другие государства, уверены в Вашингтоне.

«США как стратегический конкурент России должны внимательно оценивать её действия, а также возможность того, что она воспользуется своим потенциалом не только в гражданских, но и в военных целях», — говорится в документе.

Стоит отметить, что последний раз Арктическая доктрина Береговой охраны США обновлялась в 2013 году.

Манёвры и заявления

В прошлом году страны НАТО провели в Арктике крупнейшие за последние несколько лет учения — Trident Juncture. В манёврах на территории Норвегии за Северным полярным кругом были задействованы 50 тыс. военнослужащих из 31 страны (государства НАТО, а также Швеция, Финляндия и Украина). Кроме того, учения по действиям в экстремальных климатических условиях в 2019-м проводил корпус Морской пехоты США.

РИА Новости

© Павел Львов

Активизация тренировок военных США и НАТО в экстремальных климатических условиях проходит на фоне перманентных заявлений американских военачальников о том, что Вашингтон не допустит доминирования России и Китая за полярным кругом. В частности, об этом говорил командующий ВМС США в Европе и Арктике адмирал Джеймс Фогго.

Он убеждён, что ни одно государство не обладает правом претендовать на Арктический регион.

«Россия считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой для всех», — приводит слова адмирала РИА Новости.

При этом Фогго отметил, что права на шельф есть у всех стран Арктического совета — международного форума, который учредила Финляндия в 1996 году. Кроме неё, членами совета являются Россия, США, Канада, Швеция, Норвегия, Исландия и Дания. Китай и ряд других стран имеют в нём статус наблюдателей.

О том, что Арктика в будущем может стать регионом конфликта, также заявлял глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд.

В начале этого года министр ВМС США Ричард Спенсер сообщил о планах поставить на боевое дежурство базу Адак на Аляске, которая была закрыта в 1997 году. Во времена холодной войны морская авиация Соединённых Штатов использовала её как форпост для наблюдения за советскими подлодками. Кроме того, Спенсер заявлял, что этим летом в Арктику направятся американские военные корабли.

Беспочвенные претензии

Впрочем, эксперты полагают, что планы американских военачальников вряд ли будут реализованы.

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«У нас на островах в Северном Ледовитом океане расположены гарнизоны, которые обеспечены всем необходимым оборудованием. Там есть система противовоздушной обороны, система противоракетной обороны, береговой обороны — вся инфраструктура, которая необходима для обеспечения навигации. США могут претендовать только на часть Северного Ледовитого океана, который входит в зону Аляски, и больше ни на что. Американские атомные подводные лодки могут находиться в океане, проходить по нему, но у России тоже есть атомные подводные крейсера, которые внимательно следят за тем, что происходит под шапкой Северного полюса», — пояснил Виктор Литовкин.

По его мнению, оспаривать принадлежность Северного морского пути к России просто нелепо.

«Надо понимать, что Северный морской путь — российский, мы обеспечили его всем необходимым. Никакие американские средства не могут нам помешать наладить постоянное сообщение с Китаем, Японией, Кореей и Европой через Северный Ледовитый океан. Тем более у России есть не только сами ледоколы, но и торговые суда ледокольного класса. Как сухогрузы и контейнеровозы, так и танкеры, газовозы, которые способны ходить во льдах седьмого уровня сложности», — подчеркнул Литовкин в беседе с RT.

В свою очередь, Владимир Батюк отметил, что экономическое и военно-техническое сотрудничество Китая и России лишь крепнет, но американская сторона полагает, что это направлено исключительно против неё.

«Чего американцы могут ожидать, если они одновременно проводят антироссийскую и антикитайскую политику? Вашингтон ничем не может подкрепить свои притязания, которые похожи на шум полярного ветра. Считаю, что Россия может не обращать внимания на заявления Помпео», — заключил эксперт.