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«Нечего в СИЗО сидеть»: Крымский омбудсмен объяснила изменение меры пресечения капитану украинского судна

02 ноября 2018, 13:54  •  49 • Политика
Виктора Новицкого и двух рыбаков украинского судна отпустили под подписку о невыезде.
В четверг, 1 ноября, капитану задержанного за браконьерство у берегов Крыма украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому и двум украинским рыбакам была изменена мера пресечения. Все трое были отпущены из СИЗО и теперь находятся под подпиской о невыезде.
Такое решение было принято следователем после обращения омбудсменов, в том числе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ее коллеги в Республике Крым Людмилы Лубиной. Они побывали у задержанных в СИЗО № 1 в Симферополе.
Комментируя решение следователя, Лубина сказала: «Слава Богу, сидеть рыбакам в СИЗО, я считаю, нечего». Она также отметила, что оно станет шагом к возможному обмену Новицкого на Владимира Горбенко, капитана российского сейнера «Норд», который ранее был задержан на Украине, передает РИА Новости.
Ранее на границе России с Украиной в Крыму состоялся обмен семерых моряков с «Норда» на украинцев с ЯМК-0041. Капитаны обоих судов в обмене не участвовали.

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