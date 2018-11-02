«Нечего в СИЗО сидеть»: Крымский омбудсмен объяснила изменение меры пресечения капитану украинского судна

Виктора Новицкого и двух рыбаков украинского судна отпустили под подписку о невыезде.

В четверг, 1 ноября, капитану задержанного за браконьерство у берегов Крыма украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому и двум украинским рыбакам была изменена мера пресечения. Все трое были отпущены из СИЗО и теперь находятся под подпиской о невыезде.

Такое решение было принято следователем после обращения омбудсменов, в том числе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ее коллеги в Республике Крым Людмилы Лубиной. Они побывали у задержанных в СИЗО № 1 в Симферополе.

Комментируя решение следователя, Лубина сказала: «Слава Богу, сидеть рыбакам в СИЗО, я считаю, нечего». Она также отметила, что оно станет шагом к возможному обмену Новицкого на Владимира Горбенко, капитана российского сейнера «Норд», который ранее был задержан на Украине, передает РИА Новости.

Ранее на границе России с Украиной в Крыму состоялся обмен семерых моряков с «Норда» на украинцев с ЯМК-0041. Капитаны обоих судов в обмене не участвовали.