Нечего скрывать: «Единая Россия» не будет поддерживать самовыдвиженцев

Практику участия в выборах единороссов в качестве самовыдвиженцев надо прекратить. К такому выводу пришли участники встречи председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с руководителями субъектов РФ — кандидатами в секретари региональных отделений партии.

По словам Дмитрия Медведева, единый день голосования 8 сентября практически не принес сюрпризов, кроме неожиданно высокого результата ЛДПР в Хабаровском крае. Единороссы получили большинство мандатов в 11 из 12 законодательных собраний. А губернаторская кампания обошлась без вторых туров: во всех 16 регионах победили действующие руководители. Причём лучший результат партия показала там, где в работе местного отделения участвовал либо глава региона, либо кандидат от «Единой России» на этот пост.

По итогам выборов целый ряд победивших губернаторов выступили с инициативой возглавить региональные отделения «Единой России». Дмитрий Медведев считает, что такое совмещение не должно рассматриваться как довесок к административной должности: напротив, пост главы регионального партийного отделения безусловно будет добавлять авторитета руководителям субъектов РФ.

— Нашу партию представляют десятки тысяч депутатов различного уровня. В самых отдаленных территориях у нас есть местные и первичные отделения. И все они должны быть опорой для высшего должностного лица субъекта Федерации, если он является и становится секретарем регионального отделения партии, — отметил председатель «Единой России».

Было принято решение о назначении 13 глав субъектов секретарями региональных отделений «Единой России». Отделения партии возглавят губернаторы Мурат Кумпилов (Адыгея), Радий Хабиров (Башкортостан), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Айсен Николаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Владимиров (Ставрополье), Александр Богомаз (Брянская область), Игорь Васильев (Кировская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Дмитрий Азаров (Самарская область) и Михаил Развозжаев (Севастополь). Однако президиум генсовета «Единой России» еще должен утвердить их кандидатуры.

— Некоторое время назад получила определенное распространение точка зрения, если где-то у партии есть проблемы, если где-то не очень хорошие результаты, то лучше развести эти позиции, и тогда кандидат, которого на самом деле всё равно поддерживает «Единая Россия», получит лучший результат. Но ничего этого не произошло, — заявил Дмитрий Медведев.

Впервые с критикой такой модели председатель партии выступил почти сразу после выборов 9 сентября во время посещения штаба «Единой России» в Санкт-Петербурге. По его словам, такая схема вряд ли добавляет очков кандидатам, зато многое точно отнимает.

— Я это уже говорил, еще раз хочу сказать для вас: там, где принимает участие кандидат, поддержанный «Единой Россией», но который не маркирует себя «Единой Россией», не говорит о том, что он кандидат от «Единой России», в головах людей возникает недоумение: «Если он от «Единой России», то что он прячется?» И поэтому наши сторонники, те, кого называют «ядерный электорат», те, кто обычно голосуют за нашу партию, начинают в нем сомневаться и могут за него не проголосовать, — резюмировал Дмитрий Медведев.

Эту практику, по его мнению, нужно прекратить, она выглядит непоследовательной и неразумной.

Лидер партии сообщил, что съезд «Единой России» намечен на 23 ноября. Планируется по традиции подвести итоги работы за год, наметить новые задачи. Проблем, по словам Дмитрия Медведева, много. Партия постепенно начинает вступать в следующий избирательный цикл, поэтому необходимо обсудить ее перспективы и участие в Едином дне голосования в 2020 году и выборах в Госдуму в 2021-м.

В частности, планируется создать партийный правозащитный центр, который будет оказывать гражданам квалифицированную юридическую помощь в резонансных конфликтах. Как отметил Дмитрий Медведев, в регионах граждане нередко натыкаются на произвол властей и несправедливость. Такие истории вызывают общественный резонанс и широко освещаются в СМИ. Однако часто простые люди не могут позволить себе сильного адвоката. И партия им в этом поможет.