Нечего сказать? Уличённый в ковидных фейках Bloomberg отказался общаться с депутатами Госдумы

Да, встреча с Торри Кларк не состоится. В самый последний момент они отказались. Они не могут никак на это ответить, - пояснил он ТАСС.

Парламентарий полагает, что Bloomberg, который отрабатывает американскую повестку, будет и дальше осуществлять информационные вбросы о России. По его словам, подобные действия являются результатом американской политики вмешательства во внутренние дела других стран.

Отметим, что предметом разговора в Госдуме должны были стать недавние публикации Bloomberg. В одной из них содержалась недостоверная информация о количестве больничных коек в России. В другой - о рейтинге президента России Владимира Путина.

Сообщая об изменениях рейтинга, агентство "случайно" занизило реальные показатели в два с половиной раза - с 67,9% до 27%. В случае с койками журналисты Bloomberg, по их собственным словам, перепутали местами данные Всемирного банка. Вместо российской статистики они указали статистику стран Организации экономического сотрудничества и развития. Посольство РФ в США уже призвало агентство принести официальные извинения в связи с публикацией фейков.