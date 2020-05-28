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Нечего сказать? Уличённый в ковидных фейках Bloomberg отказался общаться с депутатами Госдумы

28 мая 2020, 04:55  •  25 • Политика
Глава российского бюро Bloomberg Торри Кларк-Ширнина отказалась отвечать на вопросы депутатов Госдумы о коронавирусных фейках. Об этом в среду сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.
Да, встреча с Торри Кларк не состоится. В самый последний момент они отказались. Они не могут никак на это ответить, - пояснил он ТАСС.
Парламентарий полагает, что Bloomberg, который отрабатывает американскую повестку, будет и дальше осуществлять информационные вбросы о России. По его словам, подобные действия являются результатом американской политики вмешательства во внутренние дела других стран.
Отметим, что предметом разговора в Госдуме должны были стать недавние публикации Bloomberg. В одной из них содержалась недостоверная информация о количестве больничных коек в России. В другой - о рейтинге президента России Владимира Путина.
Сообщая об изменениях рейтинга, агентство "случайно" занизило реальные показатели в два с половиной раза - с 67,9% до 27%. В случае с койками журналисты Bloomberg, по их собственным словам, перепутали местами данные Всемирного банка. Вместо российской статистики они указали статистику стран Организации экономического сотрудничества и развития. Посольство РФ в США уже призвало агентство принести официальные извинения в связи с публикацией фейков.

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