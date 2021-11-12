«Нечего предложить»: почему США уклонились от обвинений против России в использовании газа как оружия

Вашингтон не поддержал Киев, обвинивший Москву в использовании энергоресурсов в качестве оружия. Во время совместной пресс-конференции с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напрямую обвинил Москву в якобы манипуляциях газом. Однако глава американской дипломатии не подыграл своему коллеге, сказав, что в Вашингтоне пока изучают этот вопрос. В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал все подобные претензии в адрес РФ политически мотивированной болтовнёй. По мнению экспертов, США пока сдержанны в своих высказываниях по той причине, что не готовы включиться в разрешение энергокризиса в ЕС, так как им нечего предложить Брюсселю.

Вашингтон не поддержал Киев, который выдвинул обвинение в адрес Москвы в том, что она якобы задействует энергоресурсы как «политический инструмент». Во время совместной пресс-конференции с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен довольно уклончиво отреагировал на его заявление, что Москва «уже использует газ в качестве оружия». По словам Блинкена, в прошлом Россия якобы действительно использовала такую тактику, поэтому в Вашингтоне внимательно следят за её нынешними шагами.

«Мы наблюдаем за тем, использует ли Россия имеющиеся в её распоряжении энергоресурсы позитивным образом или же стремится использовать их в качестве оружия... Россия утверждала, что у неё достаточно ресурсов, чтобы обеспечить энергетические потребности Европы в газе путём транспортировки через имеющиеся на Украине газопроводы. Если она будет действовать согласно своим словам, это может существенно снизить обеспокоенность. В противном случае определённо подтвердятся наши опасения относительно использования энергетики в качестве оружия», — заявил Блинкен.

При этом он подчеркнул, что Россия «может и должна» принять меры для смягчения энергетического кризиса в Европе путём увеличения поставок газа. Но если «опасения» Вашингтона подтвердятся, то «мы готовы, Германия готова принять соответствующие меры», добавил госсекретарь США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен

Reuters

© Leah Millis

Однако Кулеба считает, что реакция коллективного Запада в отношении России необходима прямо сейчас.

«Россия должна получить очень убедительный сигнал не только от США и от других стран, но и от Берлина, что это не та игра, которая пойдёт ей на пользу», — заявил украинский министр. Он подчеркнул, что у той же Германии есть все возможности и рычаги влияния на Москву, «а обязательства, согласно совместному заявлению США и Германии (по «Северному потоку — 2». — RT), очень чёткие».

Напомним, в июле канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден объявили о сделке по «Северному потоку — 2». Вашингтон признал, что санкции не смогут остановить реализацию проекта, однако оставил за собой право применить рестрикции в отношении участников проекта Nord Stream 2 AG, если это потребуется. Берлин, в свою очередь, обязался настаивать на том, чтобы ЕС принял меры, в том числе санкционные, для ограничения экспорта российских энергоресурсов, если Москва будет использовать газ в качестве оружия. Также ФРГ должна будет добиваться продления соглашения между РФ и Украиной о транзите газа, который истекает в 2024 году, и создать зелёный фонд размером в $1 млрд для поддержки энергетической безопасности Украины.

В России эту сделку тогда назвали «недобросовестной конкуренцией».

«Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели. Любые обвинения на этот счёт отвергаем», — заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Помимо этого, в самой Германии обязательства по агрессивной позиции в отношении РФ, которые взял на себя Берлин в соответствии с соглашением, назвали противоречащими «мысли о суверенитете Германии и Европы». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что «односторонняя солидарность с Украиной не соответствует интересам Германии».

В условиях кризиса

В Евросоюзе в последние месяцы разворачивается энергетический кризис, в котором регулярно пытаются обвинить Россию. В сентябре ряд депутатов даже призвали Еврокомиссию начать расследование в отношении «Газпрома», который якобы манипулирует рынком и оказывает давление на Европу.

При этом в Германии признают, что «Газпром» выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам в полном объёме, несмотря на рост цен.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости и если западным партнёрам это будет нужно, Москва готова увеличить поставки газа. Позднее он поручил «Газпрому» нарастить поставки газа в хранилища Европы после того, как будут заполнены российские ПХГ.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что ситуация, которая сейчас наблюдается на энергорынке ЕС, — результат экономической политики Еврокомиссии, направленной на уход от долгосрочных контрактов с Россией. В связи с этим он указал на необоснованность обвинений в адрес России о политизации вопроса поставок энергоносителей.

«Это и есть политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой оснований, что касается использования энергетики в качестве какого-то оружия... Даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу», — сказал президент во время пленарного заседания Российской энергетической недели. Одновременно Путин призвал европейских партнёров не перекладывать вину за рост цен на газ «с больной головы на здоровую».

Между тем даже США вынуждены признать непричастность России к развернувшемуся европейскому газовому кризису. Так, старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн в конце октября отмечал, что кризисную ситуацию в Европе спровоцировал целый ряд факторов, в том числе природный, типа холодной погоды, которую невозможно было проконтролировать. Однако Россию в числе «виновников» возникших проблем он не назвал.

Труба «Северного потока — 2»

© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Несмотря на это, на Украине продолжают придерживаться противоположного мнения и пытаются убедить в этом остальных. Одновременно Киев активизировал давление на западных партнёров в связи с перспективой скорого запуска «Северного потока — 2», который сейчас проходит сертификацию.

Гнут свою линию

По мнению экспертов, Украина будет до последнего приписывать России использование её энергоресурсов в качестве оружия. И поддержку в этом она рассчитывает найти у тех стран ЕС, которые традиционно выступают со схожей риторикой в адрес Москвы.

«Классические противники «Северного потока — 2» — Польша и страны Прибалтики — могут присоединиться к заявлениям Украины. Варшава и Киев выступают в данном случае первыми, потому что они сидят на транзитных потоках, соответственно, могут фиксировать транзит. Как следствие, Польша и Украина могут представить некие данные о якобы сокращении транзита и этим пытаться воздействовать на других членов ЕС, чтобы те предприняли соответствующие действия для защиты их интересов», — пояснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако, отметил он, такая перспектива не устраивает Германию, которая, хотя и обещала занять жёсткую позицию в отношении Москвы, тем не менее заинтересована в сохранении контактов с РФ.

«ФРГ много лет отстаивает свои интересы в отношении запуска «Северного потока — 2», поэтому подобные голословные заявления со стороны Украины не являются для неё весомым аргументом для введения санкций. Если трубопровод не будет введён в эксплуатацию, то это будет огромным ударом по Германии и в целом по российско-европейским отношениям», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил показательность сдержанной риторики Вашингтона в этом вопросе. По его мнению, США сейчас не в том положении, чтобы диктовать Европе, как ей решать свои газовые проблемы.

«Сейчас США как экспортёр сжиженного газа несколько ушли с мировых рынков. В отличие от Трампа, для Байдена на первый план выходят вопросы зелёной энергетики, поэтому от темы газа он дистанцируется. К тому же их корабли со сжиженным природным газом ушли в сторону Азии, где сейчас на него гораздо больший спрос, чем в ЕС. Поэтому Вашингтону нечего предложить Брюсселю», — пояснил в комментарии RT Фельдман.

К тому же, отметил эксперт, в политических и экономических кругах все прекрасно понимают, что цены на газ взлетели не из-за политики России, а из-за ряда факторов, среди которых переход на биржевую торговлю газом, истощение собственных месторождений, удорожание квот на выбросы CO₂ в европейской системе торговли экологическими квотами (EU ETS), а также попытки диверсифицировать энергоисточники, перейдя на возобновляемые ресурсы, которые не всегда стабильны.

«Когда попытка покупать газ на бирже привела к скачкообразному росту цен, многие умы в США и Европе остыли и перешли к нормальному диалогу с «Газпромом». И в целом российская компания не раз уже демонстрировала, что готова обсуждать вопросы тарифов. Ведь пока, как бы ни хотелось странам ЕС поскорее дистанцироваться от России, надёжных и бесперебойных альтернативных источников поставки газа у них нет», — заключил аналитик.