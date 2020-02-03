Нечаянные домохозяйки: неработающим женщинам предложили платить пособие

Владимир Жириновский в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек. Если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) — чуть больше 12 тыс. рублей в месяц. В «Единой России» и КПРФ считают, что намерения у главы ЛДПР благие, но они вряд ли будут поддержаны. А вот в «Справедливой России» готовы обсудить инициативу. Эксперты же назвали идею лидера либерал-демократов разумным популизмом.

Свою инициативу Владимир Жириновский представит фракции в Госдуме 3 февраля, а после этого внесет законопроект в нижнюю палату парламента, сообщил он «Известиям».

— Сейчас широко обсуждаются возможные меры по повышению рождаемости. Одно из наших новых предложений — ввести специальное пособие для женщин, которые не работают, но ведут хозяйство своей семьи. Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд, — пояснил «Известиям» депутат.

По его словам, женщинам также приходится выполнять работу медсестры, если кто-то из близких заболел. Они, может быть, и хотели бы пойти работать, но кто тогда будет вести хозяйство, подчеркнул парламентарий.

— Такие чисто бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей. Сразу встает вопрос, кому с ними сидеть. Ведь нужно отказаться по крайней мере от одной зарплаты на семью. То есть хлопот больше, а доходы вдвое меньше. Компенсация в виде выплат на период декрета — хорошо, но этого мало. Мы предлагаем усилить поддержку семьи через выплату пособия домохозяйкам, — заявил Владимир Жириновский.

По его словам, если женщина не работает, потому что занята домашними делами, то она должна получать ежемесячную выплату. Сумма может начинаться с минимального размера оплаты труда (с 1 января 2020 года в РФ — 12 130 рублей. — Ред.) за семью из трех человек и умножаться на определенный коэффициент за каждого дополнительного ребенка, уточнил Владимир Жириновский.

В самой партии оценить затраты федерального бюджета на реализацию этого предложения не смогли. Однако там не считают их критичными.

В других парламентских объединениях к законопроекту отнеслись неоднозначно. Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил «Известиям», что намерения у лидера либерал-демократов благие, но вряд ли они будут поддержаны парламентским большинством.

— Мотивы Владимира Жириновского понятны и гуманны. Они направлены на то, чтобы поддержать людей. Но данное пособие, на мой взгляд, будет достаточно затратным для бюджета. Во-вторых, на мой взгляд, принцип выдавать деньги домохозяйкам не совсем верен, помогать нужно адресно тем, кто действительно в этом нуждается, — пояснил парламентарий.

По его словам, дома сидят очень многие жены мужчин, получающих высокую зарплату. Единоросс считает, что государству нужно действовать так, как предложил Владимир Путин, то есть выплачивать многодетным семьям пособия на малышей.

Критически отнесся к идее лидера ЛДПР первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.

— Сомневаюсь, что это проходной законопроект. Инициативы Жириновского бывают поддержаны властью, но не такие. Надо не домохозяйкам пособия платить, а их мужьям хорошую зарплату, — заявил «Известиям» коммунист.

А вот в «Справедливой России» готовы обсуждать законопроект главы либерал-демократов.

— Это продолжение развития идеи материнского капитала и пособий на детей. Эту тему мы готовы обсуждать. Когда законопроект будет внесен, мы его подробно изучим. Но лично мне кажется, что главная проблема, которую сегодня нужно решить, — это вопрос достойной заработной платы и пенсии. Бедность не от того, что пособий нет или они маленькие, — заявил «Известиям» зампред фракции эсеров Олег Нилов.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов назвал законопроект Владимира Жириновского грамотным популизмом.

— Даже с точки зрения бюджетных отношений принять такой закон, на мой взгляд, будет крайне проблематично. Это, конечно, популизм, но достаточно грамотный, потому что большая часть общества такую инициативу поддержала бы, — заявил «Известиям» эксперт.

По его мнению, инициатива Владимира Жириновского вполне логична и находится в русле социальной политики государства. Но приоритетными будут предложения, которые уже объявил президент и на которые также потребуются серьезные средства, отметил Дмитрий Фетисов. Например, дополнительные выплаты по материнскому капиталу в 2020 году обойдутся российскому бюджету в 100 млрд рублей.