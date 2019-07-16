Небывалая потеря влияния Восточной Европы в Евросоюзе

О причинах расхождения двух Европ – старой и молодой

Самолюбию восточноевропейских членов Евросоюза со стороны их западноевропейских партнёров нанесено два болезненных укола, которые говорят о существенных расхождениях, а может быть, даже о системном кризисе в отношениях двух частей ЕС. Сначала при голосовании вопроса о возвращении России в ПАСЕ старая Европа (Германия, Франция) просто «перешагнула» через противившихся этому младоевропейцев. Ещё более сильный удар последовал при выборе новых глав руководящих органов ЕС. Впервые с момента расширения Евросоюза за счёт Восточной Европы ни один из её представителей не избран в «правящие верхи».

Премьеры: польский Моравецкий, венгерский Орбан, словацкий Пеллегрини и председатель ЕС Дональд Туск разочарованы новым составом верхов Евросоюза

При этом нельзя сказать, что у группы восточноевропейских стран не было подходящих политических фигур крупного масштаба. Претенденты имелись, но, как пишут эксперты, они были «грубо и показательно» проигнорированы.

Накануне избрания в качестве возможного кандидата на пост председателя Европарламента рассматривался бывший премьер-министр Болгарии уроженец украинского Херсона Сергей Станишев, лидер Партии европейских социалистов. В некоторых СМИ даже появилась информация о том, что он и был избран. Однако Станишев отказался от участия в избирательном состязании, убедившись в отсутствии у него шансов на победу.

Констатируя «катастрофическую потерю влияния Восточной Европы в ЕС», болгарские эксперты обвиняют в этом не только «зазнавшийся» Запад, но и восточноевропейских правителей. Они, как пишет печать Болгарии, с самого начала были озабочены не европейскими делами, а «сохранением своих феодальных владений, получением дотаций из еврофондов» и тем, чтобы «их никто не трогал».

Несостоявшийся председатель Европарламента Сергей Станишев

Не теряла надежды пробиться на пост председателя Еврокомиссии (правительства ЕС) и только что покинувшая пост президента Литвы Даля Грибаускайте. О возможном занятии ею этой должности информационное агентство Reuters писало ещё в 2013 году. Сама она стремилась к этому до конца, развив бурную активность в Брюсселе. Однако её кандидатуру даже не рассматривали. Комментировать свой провал гордая женщина не стала. Вместо неё это сделал премьер-министр Литвы С. Сквернялис, «выразивший сожаление» по поводу того, что «ни одному политику из Центральной и Восточной Европы не достались важные посты в Евросоюзе».

Литовский философ и профессор политологии А. Йокубаитис, оценивая положение своих соотечественников в ЕС, отмечает, что литовцы не имеют в Европе ни воли, ни цели, – они просто «наблюдают, что с ними происходит».

Напрасные хлопоты Д. Грибаускайте в Брюсселе

Весь политический капитал Восточной Европы на прошедшем саммите ЕС был израсходован на блокирование «Вышеградской четвёркой» выдвижения голландского социалиста Франса Тимерманса в председатели Еврокомиссии. И это предел возможностей данной группы стран. Своего человека младоевропейцы всё равно не получили. Дело ведь не просто в предпочтении, отданном при распределении кресел старой Европе, а в том, что вновь пришедшие руководители ЕС по многим вопросам относятся к младоевропейцам критически.

К. Лагард, Ж. Боррель, Д.М. Сассоли, У. фон дер Ляйен, Шарль Мишель

Так, француженка Кристин Лагард – новый председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), известна по прежнему посту директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) скупостью в раздаче поблажек и кредитов. Обычно она связывает их со строгим выполнением жёстких фискальных условий, что для Восточной Европы является серьёзной проблемой.

Испанский социалист Жозеп Боррель, избранный на пост верховного представителя ЕС по внешней политике, прославился тем, что, будучи противником каталонского сепаратизма, категорически отказывается признать независимость Косово. Если он продолжит эту линию, на балканском фланге ЕС возникнет не очень приятная ситуация для тех восточноевропейцев, которые уже признали косовское новообразование.

Итальянский социалист Давид Сассоли, возглавивший Европарламент, не скрывает враждебного отношения к европейским «новым правым», многие из которых особенно активны именно в Восточной Европе, например в Венгрии и Польше. Критически он относится и к региону в целом.

Нового председателя Еврокомиссии немку Урсулу фон дер Ляйен обычно оценивают по достаточно жёсткой позиции в отношении России. Однако не следует забывать и то, что она сторонница независимой линии в отношениях ЕС с Соединёнными Штатами. Те восточноевропейские страны, которые тесно связали свою политику с Вашингтоном, могут оказаться не в фаворе у фон дер Ляйен. Достаточно вспомнить, что она была против поставок оружия из Европы на Украину.

Воспринимаемый как креатура Франции бельгиец Шарль Мишель на посту председателя Европейского совета, по всей видимости, также будет следовать линии на доминирование германо-французской связки в ЕС, в том числе в ущерб интересам Восточной Европы.

В чем причины такого устойчивого отторжения Восточной Европы странами-основательницами Евросоюза?

Главной причиной является предстоящий Брекзит, устранением негативных последствий которого для единства ЕС более всего озабочены староевропейцы. Ещё в самом начале Брекзита американские аналитики предсказывали, что без Великобритании Евросоюз превратится во франко-немецкое предприятие, в котором Германия будет доминировать, а все страны поменьше будут зажаты между ней и Францией. Именно это и происходит. Берлин и Париж полагают, что сейчас главное – проблема усиления контроля над странами-членами ЕС, которые могут последовать британскому примеру, окончательно разрушив Евросоюз. Восточная Европа, как и её представители, видятся им самым слабым звеном. Кое-где там уже распространяются настроения, схожие с британскими.

Символ движения за выход Хорватии из ЕС

Недоверие старой Европы к новой во многом является также следствием нарастающих противоречий между Евросоюзом и Америкой Дональда Трампа. Восточноевропейские страны, особенно Польша, Румыния, все балтийские, рассматриваются в Брюсселе как троянский конь США в Европе. Чтобы уберечь себя от деструктивного влияния Вашингтона, Евросоюз вынужден ограничивать и лоббистские возможности его ставленников в ЕС.

Символ борьбы за Евросоюз на фоне угроз из США

В ядре ЕС нарастает также раздражение постоянным втягиванием этой организации в конфликты с Россией, которым занимаются многие восточноевропейские страны, движимые либо историческими обидами, либо реваншизмом. Можно представить, куда могла бы завести отношения с Москвой русофобка Грибаускайте, если бы ей было доверено руководить Еврокомиссией.