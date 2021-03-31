Небывалая перемога отменит "Минск-2": Американцы сдали планы Киева

Небывалая перемога отменит "Минск-2", надеются украинские власти. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, как американцы сдали планы Киева.

Издание The New York Times рассказало о якобы стягиваемых на границу с Украиной российских войсках, указав конкретное количество - четыре тысячи военнослужащих. Пишет и о новом вооружении, которое вроде как заметили в ДНР. Но при этом ситуацию в Донбассе только-только обсудили Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон - главы России, Германии и Франции. Военный эксперт объяснил, для чего авторитетное американское СМИ обнародовало подобную информацию именно после переговоров членов "нормандской четвёрки".

"Это заявление нужно рассматривать только в контексте всей нынешней обстановки, а нынешняя обстановка в Донбассе очень тревожная. Очевидно, что идёт очередное обострение", - объяснил Владислав Шурыгин в беседе с Царьградом.

Пока неизвестно, завершится это обострение полномасштабным конфликтом или нет. Но определённая информационная подготовка необходима. И Россию нужно выставить виноватой. В течение месяца по всем каналам шла информация о сосредоточении украинских войск, а сейчас появилось заявление NYT.

Шурыгин считает, что ситуацию расследовали не журналисты этого издания. Они сослались якобы на свои источники, следовательно, информация - это вброс от тех источников, которые контролируют военную ситуацию в Донбассе со стороны Украины.

"Украина - несамостоятельное государство, то есть этот вброс можно рассматривать как информационную подготовку к каким-то событиям, которые могут произойти, а могут и не произойти, потому что ставки в этой игре слишком высоки", - произнёс военный эксперт.

По его мнению, Украина хотела бы кратковременной войны.

Украине очень бы хотелось повоевать недельку-две, отхватить какой-нибудь небольшой кусок территории, объявить небывалую перемогу и, соответственно, отменить "Минск-2", выйти из "Минска". Либо просто даже ничего не достигнуть, но повоевать и отменить "Минск", который она выполнить не может, потребовать новых переговоров, - добавил собеседник "Первого русского".

Сейчас существует большой страх, что любой из этих вариантов может превратиться в большую войну, в которой Украине ничего не светит и который обернётся концом Украины в её нынешнем виде, уверен военный эксперт.

Поэтому в рамках этой большой угрозы и нужно подготовить общественное мнение к тому, что если что-то случится, то всё начала и во всём виновата Россия, - подчеркнул Шурыгин.

При этом объективных данных о том, что Россия сосредотачивает свои войска, нет просто потому, что вдоль границы с Украиной давным-давно развёрнуты войска и давным-давно создана группировка. Там находится Первая танковая армия.