Небойша, я с тобой: Россия подарила сербам танки

Россия передала армии Сербии очередную партию бронетехники, в том числе танки Т-72МС и бронемашины БРДМ-2МС. В торжественной церемонии приняли участие высокопоставленные военные чиновники с обеих сторон, в том числе министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, танки и бронированные разведывательно-дозорные машины были переданы сербам в рамках военно-технической помощи. Данная миссия, направленная на модернизацию армии Сербии, призвана развивать и укреплять двусторонние отношения между нашими странами.

Торжественная церемония прошла в воскресенье утром в городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии, в казарме "Мия Станимирович". В церемонии также принял участие и министр обороны балканской страны Небойша Стефанович.

На церемонии были продемонстрированы возможности техники, а заместитель министра обороны России Александр Фомин вручил начальнику генштаба ВС Сербии Милану Мойсиловичу символический ключ от башни танка Т-72МС. Фомин отметил, что данная техника отвечает всем современным стандартам и требованиям и будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета Сербии.