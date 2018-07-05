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«Небогатый и коррумпированный клиент»: сможет ли Украина приобрести у Турции боевые беспилотники

05 июля 2018, 23:39  •  66 • В мире
Украина утверждает, что Киев и Анкара достигли соглашения о покупке для ВСУ турецких беспилотников. Об этом говорится на сайте СНБО. Однако источник RT в украинском Минобороны сообщил, что подписан лишь меморандум о намерениях, а сама сделка может сорваться. При этом, как отмечается, стороны планируют развивать военно-техническое сотрудничество, в частности создавать двигатели для бронетехники. Эксперты сомневаются в перспективности подобного партнёрства: у Киева нет средств, чтобы закупать турецкую технику, а Анкара заинтересована прежде всего в выкачивании технологий, оставшихся в республике после распада СССР. О турецком векторе украинской оборонки — в материале RT.
 
Турецкий БПЛА TAI ANKA-S © Wikimedia
 

Анкара и Киев договорились о поставках на Украину беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства. Информация об этом опубликована на сайте украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как отмечается в сообщении, стороны подписали меморандум о передаче Украине турецких дронов в рамках работы двусторонней комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

«Во время переговоров их участники обсудили реализацию ряда проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах. Кроме того, стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере беспилотных систем вооружения, а также о возможном создании общего КБ, которое будет заниматься разработкой новых образцов двигателей для бронетанковой техники», — говорится на сайте СНБО.

Тип и количество беспилотников, которые Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны получить по условиям соглашения, не уточняются.

Иcточник RT в украинском оборонном ведомстве пояснил, что во время переговоров между представителями двух стран шла речь о поставке Киеву боевых беспилотников. При этом стороны не подписали какие-либо обязывающие документы.

«В Анкаре стороны подписали документ о намерениях поставлять в украинское государство БПЛА и со временем наладить их совместное производство.

Но никаких деталей пока нет, их должны прописать во время обсуждения по каждому конкретному пункту соглашения. Это значит, что сделка может ещё сорваться.

В принципе, наша страна заинтересована в приобретении турецких боевых беспилотников, среди которых Bayraktar TB2. Таких технологий на Украине нет. На вооружении ВСУ есть два беспилотных аппарата — ВР-3 «Рейс» и ВР-2 «Стриж», но они давно устарели», — сообщили RT в Минобороны Украины.

«Требует серьёзных денег»

Напомним, сотрудничество Киева и Анкары в военной сфере начало развиваться несколько лет назад. Так, в 2015 году представители корпорации «Укроборонпром» посетили Турцию. Тогда украинская делегация подписала с турецкими производителями вооружения меморандум о сотрудничестве.

Через год президент Украины Пётр Порошенко провёл переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики договорились, что Турецкая Республика предоставит ВСУ партию военного снаряжения на сумму $810 тыс., в ответ украинское руководство предложило Анкаре принять участие в приватизации украинской промышленности. 

  • Президент Украины Пётр Порошенко и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган
  • globallookpress.com
  • © Mustafa Kaya
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Следующим этапом стало заключение договора, согласно которому Турция выделит Украине $15 млн в период с 2017 по 2021 год. Эти деньги Киев, по условиям соглашения, должен потратить на приобретение турецкой военной продукции. В обмен украинская сторона обязалась предоставить Турции военные технологии, полученные в наследство от СССР.  

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский не уверен, что ВСУ в большом количестве получат турецкое оружие.

«То вооружение, которое могло бы заинтересовать украинцев и которое Турция могла бы в массовом порядке поставить Киеву, стоит миллионы долларов. Сейчас у Украины таких денег нет», — сказал эксперт в беседе с RT.

Аналитики также сомневаются, что Киев сможет приобрести у Анкары современные беспилотники.

«Нужно учитывать, что массовая покупка подобных систем вооружения требует серьёзных денег, а на Украине их сейчас нет», — пояснил в интервью RT главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. 

«Из области фантастики»

По словам Мураховского, сам факт сотрудничества Киева с Турцией в военной сфере и намерение приобрести оружие у Анкары свидетельствуют о серьёзном кризисе в ВПК Украины: оборонка страны не в состоянии производить качественную конечную продукцию из-за разрыва отношений с РФ. Так, Киев не смог выполнить обязательства по контрактам на поставку танков Т-84 для Таиланда и крупной партии бронетехники для Ирака. 

«Военно-промышленный комплекс Украинской ССР не был замкнут внутри этой республики, и практически ни одно изделие военного назначения, будь то танк, корабль или ракета, не имело полного цикла на Украине — иными словами, комплектующие для него производились в других регионах страны. После того как уже в наши дни Киев разорвал все связи с Москвой, в том числе и в сфере военно-промышленного сотрудничества, местные предприятия перестали получать необходимую российскую продукцию для своих оборонных заводов», — обрисовал положение дел специалист.

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Однако, по мнению полковника запаса, сотрудничество с Анкарой «не сможет спасти оборонную отрасль Украины от деградации».

На фоне неудач украинской оборонки и разгула коррупции в стране Турция вряд ли решится инвестировать в ВПК Украины. В планы турецкой стороны не входит реанимация предприятий украинского ВПК — интерес турок сосредоточен преимущественно на освоении остатков технологической базы Украины, считает эксперт. 

«Из этой серии и договорённость Украины и Турции о совместной разработке танкового двигателя. В своё время турки планировали ставить на свои новейшие танки Altayдвигатели австрийской компании AVL List GmbH. Потом выяснилось, что конечный производитель этих моторов — немецкая компания, которая отозвала у австрийцев лицензию. В итоге проект Altay заглох. Не исключаю, что теперь турки будут пытаться разработать для него двигатель совместно с харьковскими предприятиями», — предположил Мураховский.

  • Турецкий танк Altay
  • © www.defenseindustrydaily.com

Версию об интересе Анкары исключительно к сохранившимся украинским технологиям поддерживает и директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский. 

«Во времена СССР на Украине оборонная промышленность была очень развита. И сейчас ряд наработок украинских инженеров вполне может быть интересен Анкаре, так как она активно занимается развитием собственного ВПК. Турция испытывает нехватку некоторых зарубежных технологий. Приобрести их у Киева может оказаться дешевле, чем у стран Западной Европы или у США, — вот Турция и обратилась к Киеву», — отметил в беседе с RT Надеин-Раевский.

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По мнению эксперта, Украина с большой долей вероятности превратится в рынок сбыта «целого ряда конечных военно-технических продуктов» Турции, что приведёт к дальнейшему упадку украинского ВПК, усугубит процесс утечки мозгов и технологий. От процесса саморазрушения оборонной отрасли Украины, скорее всего, выгоду получит не только Анкара, но и другие зарубежные «партнёры» Киева.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко убеждён, что Турция будет «выкачивать» из Украины технологии создания двигателей для танков, динамической защиты и ракетных комплексов. При этом Киев не получит в лице Анкары поставщика летального оружия, нехватку которого так остро испытывают ВСУ. 

«Анкара не может не понимать, что Украина — это небогатый и к тому же коррумпированный клиент. Между двумя странами, конечно, возможны отдельные небольшие сделки, выгодные прежде всего туркам, но крупные контракты и серьёзные совместные проекты — это из области фантастики», — отметил Ищенко. 

По мнению эксперта, Анкара проводит прагматичную политику и не станет передавать Киеву вооружение, которое может осложнить ситуацию в Донбассе, и действовать таким образом в ущерб отношениям с Россией. Прежде всего это касается боевых беспилотников.

«Турки не станут продавать Киеву оружие, которое вызовет обеспокоенность у РФ», — заключил Надеин-Раевский. 

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