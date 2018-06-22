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Небо в клеточку

22 июня 2018, 16:09  •  40 • Карикатуры

Украинский народный трибунал на заседании в Луганске признал Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе и приговорил его заочно к пожизненному лишению свободы. Аналогичное наказание получили еще семь человек – высокопоставленные чиновники и военные.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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