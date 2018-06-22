|
Небо в клеточку
22 июня 2018, 16:09 • 40 • Карикатуры
Украинский народный трибунал на заседании в Луганске признал Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе и приговорил его заочно к пожизненному лишению свободы. Аналогичное наказание получили еще семь человек – высокопоставленные чиновники и военные.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
16 июня 2018, 21:24
|
18 июня 2018, 08:54
|
17 июня 2018, 03:54
|
17 июня 2018, 16:39
|
20 июня 2018, 21:09
|
16 июня 2018, 21:09
|
17 июня 2018, 02:28