Небо упало на землю: штурм Суворовым Измаила • 158 • Аналитика © РИА Новости / Владимир Вдовин © РИА Новости / Галина Киселева Гравюра "Штурм Измаила 11-22 декабря 1790 года под командованием А.Суворова" Сегодня – День воинской славы России: День взятия турецкой крепости Измаил российскими войсками под командованием Суворова. Хотя на самом деле, если уж быть совсем точным, это произошло 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1790 года в ходе второй русско-турецкой войны 1787‒1791 годов. О взятии Измаила Суворов рассказывал очень коротко, приблизительно так: "Гордым Бог противится. Три раза посылал я требовать сдачи, писал: двадцать четыре часа на размышление ‒ и воля. Первый мой выстрел ‒ уже неволя. Штурм ‒ смерть. Что же? Получаю от паши ответ: "Прежде переменит Дунай свое течение, прежде ниспадет небо на землю, нежели Измаил сдастся". Вдруг гордыня у наших ног. Бог наш спаситель; великая Царица на Престоле; войско победоносное. Едва успел сказать: храбрые воины! Два раза подступали наши к крепости, в третий победим со славою ‒ и уж чудо-богатыри в крепости!" То, что турки в Измаиле будут стоять насмерть, было понятно с самого начала. От султана поступил указ, в котором он обещал казнить каждого, кто покинет крепость. К тому же Измаил, построенный с помощью французских инженеров, считался неприступной цитаделью – самой мощной в Европе. Но русские войска, узнав, что командовать штурмом будет сам Суворов, пришли в неописуемое воодушевление. И все были уверены: крепость будет наша! CC0 / / Участвовавший в штурме волонтером в русской армии французский офицер герцог Арман Эммануэль дю Плесси Ришелье (будущий "дюк", один из отцов-основателей Одессы) вспоминал, что "посреди лагеря он заметил несколько человек солдат вокруг совершенно голого человека, который скакал по траве и выделывал отчаянную гимнастику. ‒ Кто этот сумасшедший? ‒ спросил Ришелье своего спутника. ‒ Главнокомандующий граф Суворов, ‒ сказали ему. Суворов, заметив иностранца (на Ришелье был мундир французских гусар – мое прим.), поманил его к себе. ‒ Вы француз, милостивый государь? ‒ Точно так, генерал. ‒ Ваше имя? ‒ Герцог де Фронсак (Ришелье среди прочего имел и такой титул – мое прим.). ‒ А, внук маршала Ришелье! Ну, хорошо! Что вы скажете о моем способе дышать воздухом? По-моему, ничего не может быть здоровее. Советую вам, молодой человек, делать то же. Это лучшее средство против ревматизма! Суворов сделал еще два или три прыжка и убежал в палатку, оставив Ришелье в крайнем изумлении". © Public Domain Арман-Эммануэль де Ришелье. Портрет работы Т. Лоуренса из собрания Елизаветы II Кстати, герцог будет награжден за Измаил орденом Святого Георгия IV класса и золотым оружием "За храбрость". А тем временем истек срок ультиматума Суворова. И он отдал приказ о штурме. Похвальная привычка была у нашего полководца – у него слово никогда не расходилось с делом. В 5 часов 30 минут утра начался приступ. К 8 часам утра все крепостные укрепления были взяты. Но кровавая битва на улицах города шла еще целых восемь часов. Военные специалисты потом говорили, что штурм Измаила Суворовым – это как виртуозно сыгранная музыкальная пьеса. Кутузов, командовавший одной из девяти штурмовых колонн, а после взятия Измаила назначенный Суворовым комендантом покоренной крепости, писал на следующий день жене: "Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Вчерашний день до вечера был я очень весел, видя себя живого и такой страшный город в наших руках. Ввечеру приехал домой, как в пустыню… Кого в лагере ни спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце у меня облилось кровью, и залился слезами. К тому же столько хлопот, что за ранеными посмотреть не могу; надобно в порядок привести город, в котором одних турецких тел больше 15 тысяч… Корпуса собрать не могу, живых офицеров почти не осталось". © РИА Новости / А. Варфоломеев Репродукция картины "Портрет Михаила Илларионовича Кутузова" художника Джорджа Доу Турецкие потери составили 29 тысяч человек убитыми. Огромное количество османов сдалось в плен. Потери русской армии составили 4 тысячи человек убитыми и 6 тысяч ранеными. Были захвачены огромное количество орудий, свыше 400 знамен, огромные запасы провианта и драгоценностей. Таковы военные итоги взятия Измаила. Политические были еще более огромными. Эта победа как громом поразила всех недоброжелателей (или, если говорить дипломатично, "коллег") России в Европе, особенно Британию, которая в то время как раз сколачивала антирусский альянс. А турки и вовсе пребывали в панике. Вскоре они поспешили заключить с Петербургом Ясский мир, который окончательно подтвердил присоединение Крыма к России и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. В состав России вошло все северное Причерноморье от Днестра до Кубани... Суворов, который, как известно, не останавливался ни перед каким смелым предприятием, смотрел на измаильский штурм как на дело исключительное. CC0 / / Картина Николая Шабунина "Отъезд А.В. Суворова из села Кончанского в поход 1799 г." Года два спустя, проезжая мимо одной крепости в Финляндии, он спросил своего адъютанта: "Можно взять эту крепость штурмом?". Адъютант отвечал: "Какой крепости нельзя взять, если вы взяли Измаил?". Суворов задумался и, после некоторого молчания, заметил: "На такой штурм, как измаильский, можно пускаться лишь один раз в жизни"... Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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