«Небо» на защите: как новейшая отечественная РЛС усилит противовоздушную оборону России

На вооружение дивизии ПВО Воронежской области поступила новейшая радиолокационная станция (РЛС) «Небо-УМ», сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). Комплекс будет контролировать воздушное пространство в южной части Центральной России. «Небо-УМ» — уникальная трёхкоординатная станция, способная обнаруживать самолёты, вертолёты, крылатые и баллистические ракеты на дальности до 600 км. Какую роль эта новейшая РЛС играет в российской системе ПВО, выяснял RT.

Российская дивизия ПВО, дислоцированная в Воронежской области, получила трёхкоординатную радиолокационную станцию нового поколения «Небо-УМ» (55Ж6УМ «Ниобий»). Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что комплекс противовоздушной обороны повысит боевые возможности войск по контролю над воздушным пространством южной части Центральной России. До конца 2019 года соединениям ПВО будут переданы 11 «Небо-УМ».

Из информации Минобороны России следует, что поставки «Неба-УМ» начались в 2015 году. Эта РЛС является самым современным радиолокационным комплексом одноимённого семейства. От предшественников «Небо-УМ» отличается изменённым составом оборудования на более совершенной элементной базе.

Надёжность и эффективность

РЛС семейства «Небо» относятся к типу межвидовых подвижных станций больших и средних высот. Они предназначены для обнаружения и сопровождения гиперзвуковых и аэродинамических целей, в том числе малоразмерных и малозаметных (построенных с применением технологии «стелс»). Речь идёт о боевых блоках баллистических ракет, крылатых ракетах, самолётах, вертолётах и беспилотниках.

«Аппаратура станции позволяет обнаруживать цель, определять её координаты и государственную принадлежность и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Кроме того, имеется возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение», — говорится в материалах Минобороны РФ.

«Небо-УМ» способна отслеживать до 200 целей одновременно на дальности от 10 до 600 км и на высоте до 80 км. Максимальная скорость сопровождаемых объектов может достигать почти 8 Махов (около 8000 км/ч).

Антенно-мачтовое устройство 55Ж6УМ является двухдиапазонным, то есть состоит из двух радаров. Первый использует метровый диапазон для установления дальности цели, второй работает в дециметровом диапазоне для определения её высоты и уточнения других координат. Полученная информация объединяется с помощью специальной автоматизированной аппаратуры. Таким образом, расчёт РЛС получает единую картину состояния воздушной обстановки.

РЛС «Небо-УМ»

© Минобороны России

Помимо антенн, в состав «Небо-УМ» входят аппаратная кабина, система автономного снабжения (дизельная электростанция), выносное устройство (для дистанционного управления) и несколько автомобилей (до шести единиц). Основной элемент РЛС — антенно-мачтовое устройство — выполнен на трёх полуприцепах на шасси БАЗ-6909-015.

К достоинствам «Неба-УМ» относят уменьшение количества транспортных единиц, увеличение точности определения координат, повышенную устойчивость к активным помехам, эффективную систему селекции движущихся целей, улучшенное документирование радиолокационных и контрольных данных, а также трассовый способ обработки информации, который считается на текущий момент наиболее оперативным и достоверным.

Помимо этого, «Небо-УМ» является более надёжным и простым в серийном производстве комплексом. По данным сайта госзакупок, стоимость одного комплекта РЛС составляет порядка 394 млн рублей.

«Не имеет аналогов в мире»

Разработка первого образца семейства «Небо» началась в 1986 году в стенах Горьковского (Нижегородского) научно-исследовательского института радиотехники (ННИИРТ) под руководством прославленного конструктора Александра Зачепицкого.

В 1992 году на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) прошли испытания РЛС 55Ж6У.

Серийное производство станций было развёрнуто в 1994 году. Нижегородские учёные практически непрерывно совершенствовали своё детище. В 1995 году они представили Минобороны радиолокационный комплекс «Небо-У». На его базе в 2010 году были запущены опытно-конструкторские работы по проекту «Ниобий».

Главное достоинство «Неба-У» — фазированная антенная решётка с системой цифровой обработки данных. Эта новация позволила повысить точность измерения высоты целей и сократить «зону нечувствительности». Кроме того, высокая степень автоматизации предельно упростила работу оператора.

К преимуществам всего семейства 55Ж6 относят повышенную помехозащищённость, превосходную проходимость транспортных машин, наличие гидравлических систем свёртывания и развёртывания антенных решёток, возможность использования навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, а также бескабельное соединение между модулями и аппаратурой.

Как утверждают специалисты АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (куда входит ННИИРТ), «Небо» не имеет аналогов в мире. Эти уникальные РЛС — единственные подвижные средства радиотехнической разведки, способные выполнять функции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

По информации Минобороны, наземный эшелон СПРН состоит из сети стационарных станций, расположенных по периметру границ России. В настоящее время военное ведомство заменяет комплексы загоризонтного обнаружения второго поколения 5Н79/90Н6 «Дарьял» на радары высокой заводской готовности 77Я6 «Воронеж-М» разработки АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (Москва).

«Семейство «Небо» — фактически универсальная станция, которая может как выполнять функции СПРН, так и нести боевую вахту в радиотехнических войсках. Эти станции способны обнаруживать угрозу в ближнем космосе и на небольших высотах», — отметил в беседе с RT директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

Расчёт российской РЛС

© Минобороны России

По словам специалиста, различные модификации «Неба» размещены во всех военных округах России. В начале 2018 года станция «Небо-М» была переброшена в Крым. Кнутов уверен, что уникальные нижегородские РЛС способны успешно выполнять задачи как по периметру российской территории, так и во внутренних районах страны.

«Конечно, «Небо» уступает в мощности станциям типа «Дарьял» и «Воронеж». Однако преимущество этих комплексов в том, что они могут быть оперативно переброшены для усиления противовоздушной обороны какого-либо стратегического направления. Например, сейчас особую актуальность приобрела защита наших арктических и северо-восточных регионов», — подчеркнул Кнутов.