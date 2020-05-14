Небо — жителям: как государство планирует поддерживать авиаотрасль

До конца года аэропортам и перевозчикам может понадобиться около 350–400 млрд рублей для поддержания воздушных узлов в законсервированном состоянии. А полное восстановление отрасли займет пять лет. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок, которое 13 мая провел Владимир Путин. Президент поручил запустить новую программу поддержки лизинга российских самолетов, а также призвал перенести госзакупки авиатехники на более ранний срок. По его мнению, государство в нынешней ситуации должно активно поддерживать спрос на отечественную продукцию.

«Стоило обратить внимание»

Владимир Путин начал совещание не с традиционного обсуждения основной темы мероприятия, а с критики работы министерств. Президент обратил внимание на неготовность портала госуслуг к обработке выросшего потока заявок от граждан. После объявления о новых мерах поддержки, которое глава государства сделал 11 мая, поступило свыше миллиона обращений от людей, которые рассчитывают получить помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 15 лет.

— И портал «Госуслуги» не справился с этим объемом обращений. Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода, — потребовал Владимир Путин.

Кроме того, до сих пор не во всех регионах осуществлены дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с зараженными коронавирусом, отметил президент.

— Сейчас уже только в двух или в трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание — и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу? — посетовал Владимир Путин, призвав коллег подтянуть исполнительную дисциплину.

Президент РФ Владимир Путин Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

После этой небольшой встряски Владимир Путин перешел к обсуждению ситуации в авиационной отрасли, которая в условиях пандемии оказалась в критических условиях. Объем перевозок на внутренних рейсах сократился на 88%, почти остановилось международное авиасообщение, а число пассажиров в аэропортах снизилось до минимального уровня, добавил глава государства. К примеру, в авиакомпании «Победа» в среду сообщили, что только с 1 июня приступят к поэтапному возобновлению полетов по РФ.

Стоит отметить, что власти уже выделили свыше 23 млрд рублей отечественным авиакомпаниям на выплату зарплат и обеспечение устойчивости работы предприятий. Однако сейчас необходимо загрузить заказами российские авиастроительные заводы и повысить спрос на отечественные самолеты, уверен президент. Это даст стимул к созданию рабочих мест, модернизации производств и освоению новых моделей воздушных судов, подчеркнул он.

Настройка механизма

В связи с этим во время совещания Владимир Путин предложил осуществить ряд мер. В частности, глава государства поручил запустить новую программу поддержки лизинга отечественных самолетов, которая позволит за два года обеспечить выпуск 59 новых воздушных судов на российских заводах. Для этого нужно предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов, добавил президент.

— При этом важно сделать сам механизм субсидирования лизинга более простым и оперативным для перевозчиков и производителей самолетов, в том числе привязать получение субсидии к покупке конкретного борта. Иными словами, деньги должны следовать за самолетом, — заявил Владимир Путин.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Президент также призвал уделять внимание развитию региональной авиации, поддерживая прямые маршруты между субъектами РФ. По его словам, ежегодно на эти цели из федерального бюджета выделяется порядка 8 млрд рублей. Кроме того, поступают ресурсы и из регионов.

— При этом объем заявок на субсидии, конечно, гораздо больше, — констатировал президент. — Надо внимательно посмотреть, есть ли возможности по увеличению программы.

Владимир Путин отметил: механизм должен быть настроен таким образом, чтобы поддержка в приоритетном порядке оказывалась перевозчикам, которые эксплуатируют российские самолеты.

Государству сейчас необходимо активно наращивать свои заказы, чтобы в условиях кризиса поддержать спрос, отметил президент. По его словам, это универсальная и эффективная мера, которая уже используется для оказания помощи автопрому и другим отраслям промышленности. Поэтому он предложил сдвинуть «влево по графику» закупки авиационной техники, которые запланированы по линии нацпроектов и госпрограмм.

— Речь в том числе идет о 66 вертолетах в рамках программы развития санитарной авиации. Уверен, более ранняя поставка такой техники будет как никогда к месту, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент считает, что к решению этой задачи необходимо подключить и ресурсы компаний с госучастием. Это касается, например, «Почты России», которая в ближайшие годы намерена модернизировать свой грузовой флот, сказал он.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Надо посмотреть на то, что, сколько и когда планировали закупать наши компании с госучастием — это касается и нефтегазовых компаний, и других — всё это обобщить, понять объем этих заказов и выстроить его соответствующим образом, так же, как, может быть, гособоронзаказ, сдвинуть по некоторым позициям тоже «влево», — подытожил Владимир Путин.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что 12 мая была утверждена правительственной комиссией программа финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По его словам, реализация программы финансового оздоровления позволит ОАК обеспечить завершение инвестиционной стадии текущих авиационных программ и перейти к наращиванию серийного производства новых самолетов.

— Программа предусматривает наращивание производственных возможностей ОАК по выпуску самолетов МС-21, Ил-114 и других, — сказал Юрий Борисов.

Мало денег, много трат

До конца года аэропортам и перевозчикам понадобится около 350–400 млрд рублей, считает гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Эти средства необходимы для поддержания воздушных узлов в законсервированном состоянии, но таким образом, чтобы их минимальная работоспособность сохранялась. Авиакомпаниям же, по словам эксперта, нужны финансы как минимум для выплаты зарплаты персоналу и совершения других необходимых платежей.

Полное восстановление отрасли займет пять лет, считает он. Эпидемия, вероятно, окончательно пойдет на спад к осени — именно в это время в мире обычно стартует низкий сезон авиаперевозок.

— Но Европа к этому моменту вряд ли откроет границы. Да и россияне наверняка так рано не отважатся отправляться в путешествия вне России. Этого не стоит ожидать и в зимний сезон. Поэтому реальное возобновление полетов произойдет лишь весной 2021 года, — отметил эксперт.

Транспортная отрасль является лидером по недополученному доходу, сказала «Известиям» руководитель InfraONE Research Александра Галактионова. К концу мая эта сумма составит 519 млрд рублей, в авиаотрасли — 271,4 млрд. Таких показателей нет ни у одного из других сегментов экономики, отметила эксперт. По ее мнению, государство в данном случае может поддержать компании с помощью отмены налогов, рефинансирования банковских кредитов, а также предоставления субсидии компаниями.

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Калачева, гражданская авиационная промышленность (в отличие от обеспеченной гособоронзаказом военной) и до этого кризиса была далека от восстановления.

— Безусловно, господдержка направлений, обслуживаемых самолетами отечественной сборки, госгарантии и льготы по авиализингу, о которых говорил сегодня президент, будут стимулировать спрос на продукцию авиапрома, — отметил он. — Но важно и обеспечить этот спрос предложением качественной и надежной авиатехники.

Деятельность авиаперевозчиков начнет восстанавливаться не раньше, чем будут сняты ограничения на перемещения внутри страны и международные авиарейсы, уверен эксперт. Но на восстановление прежних операционных показателей также может уйти около года: пониженная мобильность населения будет иметь инерцию, на преодоление которой понадобится время.

В крупных авиакомпаниях на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.