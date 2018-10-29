Неблагоприятный климат: НАТО планирует изучить влияние погодных условий на лазерное оружие

Североатлантический альянс планирует изучить, как погодные условия отражаются на эффективности лазерного оружия. Об этом говорится в заявке на исследование Научно-технической организации НАТО, с текстом которой ознакомился RT. В документе отмечается, что в перспективе комплексы с лазерами высокой точности смогут применить некоторые страны, не входящие в военный блок. В связи с этим НАТО намерено проверить на практике, как будет работать лазер «при различных сценариях конфликта и в разных географических зонах». Между тем такие исследования уже проводились, подчёркивают опрошенные RT специалисты, и их результаты общеизвестны. Организация повторных экспериментов может быть продиктована не столько военными, сколько геополитическими задачами, полагают эксперты.

НАТО планирует изучить влияние различных погодных условий на лазерное оружие. Об этом говорится в заявке на исследование Научно-технической организации НАТО. В альянсе не исключают, что в скором времени такое оружие окажется востребованным — его могут применить как сами члены НАТО, так и некоторые их «противники».

«В области разработки комплексов, оснащённых лазерами высокой мощности, достигнут настолько существенный прогресс, что стал весьма вероятным сценарий, при котором в ближайшем будущем страны НАТО столкнутся с условиями применения высокомощных лазеров коалиционными силами или противником», — утверждается в проекте НАТО.

В Североатлантическом альянсе отмечают, что в такой ситуации не следует медлить — необходимо смоделировать различные погодные условия, чтобы проверить, как будет работать лазер при том или ином сценарии развития конфликта и в тех или иных географических зонах.

Особое беспокойство военного блока связано с предположением, что атмосферные явления могут значительно снизить убойность лазерного луча.

«Осадки, влажность, аэрозоли и затрудняющие видимость явления могут крайне сильно сказаться на передаче лазерного луча от его источника к цели. Так как это будет иметь последствия для дальности, убойности и необходимой продолжительности излучения, перед использованием высокомощного лазера необходимо дать количественную оценку возможному влиянию погодных условий, чтобы верно спланировать и осуществить его применение на всех этапах нейтрализации цели», — подчёркивается в заявке на исследование НАТО.

Планируется, что исследования проведут до 2021 года. Об их результатах будут осведомлены все страны альянса, а также Австралия.

Непробиваемое облако

Между тем ранее учёные уже проводили эксперименты с лазерным оружием, и опыты показали, что такое вооружение эффективно только при идеальных погодных условиях, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Эксперименты с лазерным оружием показали, что его поражающие способности падают не только с расстоянием, но и в условиях таких атмосферных явлений, как дождь, снег, туман. К тому же если воздушная цель прячется за облако, то её невозможно сбить, так как оно рассеет этот луч. В ближайшей перспективе использование лазерного оружия в качестве поражающего элемента в условиях плотных слоёв атмосферы не предвидится», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Леонков также напомнил, что американцы давно занимаются разработкой лазерных вооружений и в июле 2017 года ВМС США отчитались об испытании лазерного оружия в Персидском заливе. Десантный корабль USS Ponce с его помощью сбил небольшой беспилотник.

Однако поражение беспилотника происходило в идеальных погодных условиях, характерных для Персидского залива, подчёркивает Леонков.

Широкое использование лазерных систем — по-прежнему сложная задача, полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«На данном этапе вероятность использования лазерных установок в качестве полноценного оружия очень мала. Безусловно, следует учитывать воздействие окружающей среды. На такое оружие влияют различные условия, в которых оно будет применяться, — плотность воздушного слоя, воздействие погодных явлений, например дождя, который создаёт отражение. Кроме того, будучи энергетическим оружием, оно в большей степени подвержено влиянию температуры», — подчеркнул эксперт.

По его словам, на сегодняшний день лазерное вооружение в основном служит в качестве системы наведения, прицеливания, однако для использования таких вооружений в качестве отдельных боевых единиц требуются серьёзные технологические разработки.

Лазеры для Европы

Между тем в НАТО, и прежде всего в Соединённых Штатах, на лазерное оружие возлагают большие надежды. В разговоре с RT доктор политических наук заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отмечает, что Вашингтон поставляет такого рода оружие в Европу.

«Соединённые Штаты пытаются показать свои приоритеты. После того как мир узнал о наших успехах в разработке новых видов вооружений, США было необходимо перебросить лазерные установки в Европу, и естественно, что эта переброска демонстрирует желание США нарастить возможности», — отметил эксперт.

Бронетранспортёр Stryker

© U.S. Army

Напомним, что в марте этого года американская армия перебросила в Германию бронетранспортёр Stryker, оснащённый мобильным высокоэнергетическим лазером. Как сообщили в Пентагоне, установка должна будет дополнить традиционные ракетные системы ПВО, а также поможет оценить возможности такого лазера в европейских условиях.

В Вашингтоне подчеркнули, что демонстрация такого вооружения подтолкнёт другие государства — члены НАТО к совместной работе с США над созданием новых тренировочных комплексов на территории Европы, условия которых позволили бы без ограничений испытывать лазерное оружие.