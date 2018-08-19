Небесный тяжеловес: модернизированный вертолёт Ми-26 совершил свой первый полёт

В Ростове-на-Дону состоялся первый полёт тяжёлого военно-транспортного вертолёта Ми-26Т2В, прошедшего модернизацию для ВКС России. По словам гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского, специалистам удалось снизить нагрузку на экипаж, увеличив уровень автоматизации полёта и посадки боевой машины. Кроме того, за счёт установки современного бортового комплекса обороны значительно повышена живучесть вертолёта. Модернизированная винтокрылая машина должна обеспечивать выполнение задач в любое время суток даже в регионах со сложными физико-географическими и климатическими условиями. Опытный образец Ми-26Т2В будет представлен специалистам и публике в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018», который начнётся 21 августа.

Тяжёлый военно-транспортный вертолёт Ми-26Т2В, прошедший модернизацию для нужд Воздушно-космических сил России, совершил свой первый полёт. Испытания прошли в Ростове-на-Дону на территории предприятия «Роствертол», которое входит в холдинг «Вертолёты России» и «Ростех».

«Ми-26 — это уникальная машина. Ни один серийный вертолёт в мире не сравнится с ней по грузоподъёмности. Модернизация значительно расширяет потенциал её применения», — цитирует РИА Новости заявление индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.

Он подчеркнул, что в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжёлыми вертолётами именно этой модификации. Кроме того, эти воздушные суда имеют высокий экспортный потенциал.

«Уверен, что Ми-26Т2 будет востребован не только России, но и за её пределами: мы видим потенциал на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока», — приводит слова Сердюкова пресс-служба «Вертолётов России».

В свою очередь, гендиректор вертолётостроительного холдинга Андрей Богинский отметил, что успешный первый полёт Ми-26Т2В свидетельствует о верном выборе технических решений для модернизации воздушных судов этого типа.

«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полёт и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолёта за счёт установки современного бортового комплекса обороны», — заявил Богинский.

Отмечается, что, согласно пожеланиям заказчика, модернизированный вертолёт должен обеспечивать выполнение поставленных задач в любое время суток даже в регионах со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в том числе при огневом противодействии противника.

От базовой модели Ми-26 новые вертолёты отличаются тем, что они оснащены современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) НПК90-2В. Этот комплекс БРЭО позволяет в автоматическом режиме выполнять полёт по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы.

Ми-26Т2

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Кроме того, установленный на новые машины бортовой комплекс обороны «Витебск» не только обнаруживает угрозы вертолёту, но и обеспечивает его защиту от поражения ракетными комплексами противовоздушной обороны.

Светосигнальное оборудование теперь адаптировано под использование очков ночного видения, а в кабине вертолёта установлены новые энергопоглощающие кресла экипажа. Улучшения также коснулись системы навигации и спутниковых средств связи винтокрылой машины, сообщили в холдинге «Вертолёты России».

Число членов экипажа модернизированных Ми-26Т2В осталось неизменным — пять человек, а серийные поставки новых машин планируется начать в 2019 году.

При этом опытный образец Ми-26Т2В будет представлен специалистам и широкой публике в Кубинке в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018», который начнётся 21 августа. Боевая машина прилетит на форум самостоятельно, а после его завершения вертолёт пройдёт комплекс государственных испытаний.

«Ми-26 как крупнейший из серийно производимых в мире вертолётов используется для выполнения экстраординарных задач, недоступных для других машин. Каждый агрегат новой машины должен обеспечивать максимальную производительность. Бортовое оборудование Ми-26Т2В сделает этот вертолёт ещё более эффективным и надёжным даже при применении в условиях непогоды и сложного рельефа», — заявил гендиректор «Вертолётов России» Андрей Богинский в начале августа.

Напомним, что проект модернизации Ми-26 для российских ВКС был подготовлен ещё в конце октября 2017 года. Тогда глава холдинга «Вертолёты России» подчеркнул, что Ми-26Т2В будет модернизацией именно военной версии Ми-26, а не поставляемого на экспорт Ми-26Т2.

Холдинг «Вертолеты России» ведет работы по созданию опытного образца нового Ми-26Т2В https://t.co/ZCWZ7aWpsK#вертолет#ВКС#Ми26pic.twitter.com/IixTdGW4HO — Rostec (@RostecRussia) 20 октября 2017 г.

«Большой модернизационный потенциал»

Говоря о модернизации Ми-26, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев напомнил, что экс-главком ВКС России Виктор Бондарев указывал на имевшиеся недостатки вертолётного оборудования для ночных полётов.

Собеседник RT предположил, что в ходе проведённых работы была прежде всего решена эта проблема. Кроме того, он отметил, что с учётом опыта применения техники как в Сирии, так и в различных регионах России была доработана двигательная установка и радиолокационное оборудование.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин указал на огромный потенциал Ми-26, который является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом с грузоподъёмностью порядка 20 тонн.

Эксперт отметил, что государственная программа модернизации вооружений включает в себя очень большую номенклатуру техники от самолётов и вертолётов до бронетехники. Он напомнил, что на днях состоялась выкатка модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М, также получившего новую цифровую систему управления и способного применять широкий спектр вооружений, включая новейшую гиперзвуковую крылатую ракету «Кинжал».

«Так что модернизация идёт, потому что, с одной стороны, это дешевле, чем создание новой техники, а с другой стороны, российская боевая техника, как правило, имеет большой модернизационный потенциал. Ещё когда она создавалась, задумывалось, что её можно будет совершенствовать, поэтому такая работа ведётся», — добавил собеседник RT.

По словам Сергея Хатылева, в настоящее время госпрограмма модернизации выполняется примерно на 80%. Однако помимо плановой деятельности возникают определённые срочные мероприятия. В качестве примера он привёл модернизационные работы, ведущиеся после того, как в ноябре 2015 года в Сирии был сбит российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

«Когда был сбит Су-24, было много разговоров о том, чтобы задняя полусфера самолёта была защищена — для этого нужно мало того, что инфракрасные ловушки поставить, нужно поставить систему защиты хвоста. В старом исполнении она была минимальной. Сейчас речь идёт о том, чтобы её модернизировать и сделать эффективной для защиты всех самолётов. Это большое направление, эти работы сейчас выполняются», — заявил эксперт.