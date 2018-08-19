Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине намерены законсервировать фортификационные стены Киево-Печерской лавр...
«Любо, братцы, любо»: В Сети опубликовали видео со свадьбы главы МИД Австрии
Американцы остаются в Сирии на деньги саудитов
До чего доводит религиозная ненависть (Провокатор)
Главная / В России

Небесный тяжеловес: модернизированный вертолёт Ми-26 совершил свой первый полёт

19 августа 2018, 19:24  •  98 • В России
В Ростове-на-Дону состоялся первый полёт тяжёлого военно-транспортного вертолёта Ми-26Т2В, прошедшего модернизацию для ВКС России. По словам гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского, специалистам удалось снизить нагрузку на экипаж, увеличив уровень автоматизации полёта и посадки боевой машины. Кроме того, за счёт установки современного бортового комплекса обороны значительно повышена живучесть вертолёта. Модернизированная винтокрылая машина должна обеспечивать выполнение задач в любое время суток даже в регионах со сложными физико-географическими и климатическими условиями. Опытный образец Ми-26Т2В будет представлен специалистам и публике в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018», который начнётся 21 августа.
 
Ми-26Т2 РИА Новости © Владимир Астапкович
 

Тяжёлый военно-транспортный вертолёт Ми-26Т2В, прошедший модернизацию для нужд Воздушно-космических сил России, совершил свой первый полёт. Испытания прошли в Ростове-на-Дону на территории предприятия «Роствертол», которое входит в холдинг «Вертолёты России» и «Ростех».

«Ми-26 — это уникальная машина. Ни один серийный вертолёт в мире не сравнится с ней по грузоподъёмности. Модернизация значительно расширяет потенциал её применения», — цитирует РИА Новости заявление индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.

Он подчеркнул, что в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжёлыми вертолётами именно этой модификации. Кроме того, эти воздушные суда имеют высокий экспортный потенциал.

«Уверен, что Ми-26Т2 будет востребован не только России, но и за её пределами: мы видим потенциал на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока», — приводит слова Сердюкова пресс-служба «Вертолётов России».

В свою очередь, гендиректор вертолётостроительного холдинга Андрей Богинский отметил, что успешный первый полёт Ми-26Т2В свидетельствует о верном выборе технических решений для модернизации воздушных судов этого типа.

«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полёт и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолёта за счёт установки современного бортового комплекса обороны», — заявил Богинский.

Отмечается, что, согласно пожеланиям заказчика, модернизированный вертолёт должен обеспечивать выполнение поставленных задач в любое время суток даже в регионах со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в том числе при огневом противодействии противника.

От базовой модели Ми-26 новые вертолёты отличаются тем, что они оснащены современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) НПК90-2В. Этот комплекс БРЭО позволяет в автоматическом режиме выполнять полёт по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы.

  • Ми-26Т2
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Кроме того, установленный на новые машины бортовой комплекс обороны «Витебск» не только обнаруживает угрозы вертолёту, но и обеспечивает его защиту от поражения ракетными комплексами противовоздушной обороны.

Украина запретила порядка 50 лекарств из России на своей территории

Светосигнальное оборудование теперь адаптировано под использование очков ночного видения, а в кабине вертолёта установлены новые энергопоглощающие кресла экипажа. Улучшения также коснулись системы навигации и спутниковых средств связи винтокрылой машины, сообщили в холдинге «Вертолёты России».

Число членов экипажа модернизированных Ми-26Т2В осталось неизменным — пять человек, а серийные поставки новых машин планируется начать в 2019 году.

При этом опытный образец Ми-26Т2В будет представлен специалистам и широкой публике в Кубинке в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018», который начнётся 21 августа. Боевая машина прилетит на форум самостоятельно, а после его завершения вертолёт пройдёт комплекс государственных испытаний.

«Ми-26 как крупнейший из серийно производимых в мире вертолётов используется для выполнения экстраординарных задач, недоступных для других машин. Каждый агрегат новой машины должен обеспечивать максимальную производительность. Бортовое оборудование Ми-26Т2В сделает этот вертолёт ещё более эффективным и надёжным даже при применении в условиях непогоды и сложного рельефа», — заявил гендиректор «Вертолётов России» Андрей Богинский в начале августа.

Напомним, что проект модернизации Ми-26 для российских ВКС был подготовлен ещё в конце октября 2017 года. Тогда глава холдинга «Вертолёты России» подчеркнул, что Ми-26Т2В будет модернизацией именно военной версии Ми-26, а не поставляемого на экспорт Ми-26Т2.

Холдинг «Вертолеты России» ведет работы по созданию опытного образца нового Ми-26Т2В https://t.co/ZCWZ7aWpsK#вертолет#ВКС#Ми26pic.twitter.com/IixTdGW4HO

— Rostec (@RostecRussia) 20 октября 2017 г.

«Большой модернизационный потенциал»

Руслан Хасбулатов: ГКЧП в августе 1991-го добровольно уступил нам с Ельциным победу. Но мы удержать ее не смогли

Говоря о модернизации Ми-26, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев напомнил, что экс-главком ВКС России Виктор Бондарев указывал на имевшиеся недостатки вертолётного оборудования для ночных полётов.

Собеседник RT предположил, что в ходе проведённых работы была прежде всего решена эта проблема. Кроме того, он отметил, что с учётом опыта применения техники как в Сирии, так и в различных регионах России была доработана двигательная установка и радиолокационное оборудование.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин указал на огромный потенциал Ми-26, который является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом с грузоподъёмностью порядка 20 тонн.

Эксперт отметил, что государственная программа модернизации вооружений включает в себя очень большую номенклатуру техники от самолётов и вертолётов до бронетехники. Он напомнил, что на днях состоялась выкатка модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М, также получившего новую цифровую систему управления и способного применять широкий спектр вооружений, включая новейшую гиперзвуковую крылатую ракету «Кинжал».

«Так что модернизация идёт, потому что, с одной стороны, это дешевле, чем создание новой техники, а с другой стороны, российская боевая техника, как правило, имеет большой модернизационный потенциал. Ещё когда она создавалась, задумывалось, что её можно будет совершенствовать, поэтому такая работа ведётся», — добавил собеседник RT.

По словам Сергея Хатылева, в настоящее время госпрограмма модернизации выполняется примерно на 80%. Однако помимо плановой деятельности возникают определённые срочные мероприятия. В качестве примера он привёл модернизационные работы, ведущиеся после того, как в ноябре 2015 года в Сирии был сбит российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

«Когда был сбит Су-24, было много разговоров о том, чтобы задняя полусфера самолёта была защищена — для этого нужно мало того, что инфракрасные ловушки поставить, нужно поставить систему защиты хвоста. В старом исполнении она была минимальной. Сейчас речь идёт о том, чтобы её модернизировать и сделать эффективной для защиты всех самолётов. Это большое направление, эти работы сейчас выполняются», — заявил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
98
Источник
Похожие новости
18 августа 2018, 15:54
Урок «Механика Погодина»
18 августа 2018, 19:09
Украина запретила порядка 50 лекарств из России на своей территории
18 августа 2018, 10:54
Сёстры по разуму: как сдать ЕГЭ и поступить в вуз в 11 лет

19 августа 2018, 14:39
Руслан Хасбулатов: ГКЧП в августе 1991-го добровольно уступил нам с Ельциным победу. Но мы удержать ее не смогли
19 августа 2018, 14:39
Сергей Станкевич: После победы над путчем ГКЧП мы с трудом выползали из-под обломков "красного проекта". Не обошлось и без ошибок
19 августа 2018, 16:09
«Дают признательные показания»: следователи задержали подозреваемых во взяточничестве сотрудников РКК «Энергия»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 августа 2018, 15:39
Украинский эксперт допустил введение Киевом визового режима с Россией
13 августа 2018, 20:39
Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко
15 августа 2018, 05:09
Журналист рассказал, как КПП на границе с Крымом дискредитирует Украину
18 августа 2018, 23:54
В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
13 августа 2018, 23:54
«Вы уточните, вы правда воюете?»: Ющенко призвал украинцев капитулировать перед Россией
16 августа 2018, 00:24
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
13 августа 2018, 23:54
Захват танкера «Механик Погодин»: Уроки «Норда» прошли бесследно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.