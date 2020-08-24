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Небесный «Фехтовальщик»: почему Су-24М остаётся одним из лучших фронтовых бомбардировщиков в мире

24 августа 2020, 15:55  •  114 • В России
24 августа 1965 года правительство СССР выпустило постановление о разработке фронтового бомбардировщика Су-24. Самолёт был принят на вооружение в 1975 году. В 1983-м в части советских ВВС начали поступать уже модернизированные версии детища ОКБ Сухого. Ключевое преимущество этих машин заключается в способности маневрировать на малых и сверхмалых высотах, поддерживая при этом сверхзвуковую скорость. На Западе бомбардировщик прозвали «Фехтовальщиком». Сегодня Су-24 оснащены комплексом «Гефест», который обеспечивает высокую точность поражения даже свободнопадающими боеприпасами. Эксперты называют этот самолёт недорогой и эффективной боевой платформой в составе ВКС России.
 
Полёт пары бомбардировщиков Су-24М на низкой высоте РИА Новости © Сергей Пивоваров
 

55 лет назад правительство СССР приняло постановление о создании новейшего фронтового бомбардировщика. В Советском Союзе машина получила название Су-24, а в натовской кодификации — Fencer («Фехтовальщик»).

В ОКБ Сухого опытный самолёт разрабатывался под заводским шифром Т-6. Рабочее проектирование Су-24 было завершено в конце 1966 года.

30 июня 1967 года под управлением лётчика-испытателя Владимира Ильюшина (сына легендарного советского авиаконструктора Сергея Ильюшина) Су-24 совершил первую пробежку по аэродрому, а уже 2 июля пилот поднял машину в небо.

Предполагалось, что Су-24 примет участие в воздушном параде в Домодедове, который должен был пройти 9 июля 1967 года, но из-за небольшого ЧП во время полёта от этой идеи было решено отказаться. 

Концептуальные решения

 

Проект Су-24 был запущен советскими военными для того, чтобы избавиться от недостатков, которыми обладал его предшественник — истребитель-бомбардировщик Су-7Б, принятый на вооружение в 1961 году. Минобороны СССР рассчитывало получить от специалистов ОКБ Сухого модификацию этого самолёта, способную уничтожать малоразмерные цели и выполнять боевые задачи в любых погодных условиях.

Однако модернизация Су-7Б столкнулась с серьёзными трудностями — компоновка истребителя-бомбардировщика не позволяла разместить весь объём необходимого оборудования.

  • Один из вариантов опытного самолёта Су-24
  • © ПАО «Компания «Сухой»

Также советским инженерам требовалось разработать абсолютно новую прицельно-навигационную систему (ПНС), которая обеспечивала бы максимальную автоматизацию всех основных режимов полёта и боевого применения. Этими работами занимался коллектив ОКБ-794 (Ленинград) под руководством авиаконструктора Евгения Зазорина.

Чтобы удовлетворить запросы военных, в 1962 году инженеры ОКБ Сухого взялись за создание принципиально нового самолёта, получившего обозначение С-6. Машина имела традиционную аэродинамическую схему с трапециевидным крылом умеренной стреловидности.

Кабина самолёта предназначалась для тандемного размещения пилота и штурмана-оператора. В 1963 году специалисты ОКБ Сухого построили натурный макет С-6, но комиссия Военно-воздушных сил СССР не приняла проект самолёта из-за отсутствия современного ПНС.

Позднее военные скорректировали тактико-технические требования к машине. В частности, Минобороны Советского Союза поручило разработать низковысотный штурмовик с функцией укороченного взлёта и посадки и способностью продолжительного полёта на сверхзвуке для преодоления зоны ПВО противника.

На основе этих требований в ОКБ Сухого предложили самолёт с новым вариантом компоновки кабины, которая предусматривала схему посадки лётчиков плечом к плечу. Лётные качества машины планировалось обеспечить за счёт установки двух маршевых турбореактивных двигателей типа Р-27Ф-300 и четырёх подъёмных агрегатов типа РД36-35, которые обеспечивали короткий взлёт и посадку.

Для отработки комбинированной силовой установки и методики управления будущим «Фехтовальщиком» в ОКБ на базе истребителя-перехватчика Су-15 была построена летающая лаборатория Т-58ВД. Эта машина выполняла полёты в 1966—1969 годы под управлением лётчика-испытателя Евгения Соловьёва.

Впоследствии от подъёмных двигателей решено было отказаться, а моторы Р-27Ф-300 — заменить на образцы семейства АЛ-21Ф разработки Архипа Люльки. Также конструкторы оснастили бомбардировщик крылом изменяемой стреловидности, которое заметно улучшило взлётно-посадочные характеристики.

Положительную роль в успешной реализации проекта нового самолёта сыграли завершившиеся в ОКБ-794 работы по прицельно-навигационной системе, получившей название «Пума». В состав ПНС вошли радиолокационная станция «Орион-А» и специализированный радиолокатор «Рельеф», предназначенный для обеспечения автоматизации полёта с огибанием рельефа местности на малых и сверхмалых высотах.

  • Одна из первых модификаций советского Су-24
  • © ПАО «Компания «Сухой»

Су-24 был принят на вооружение ВВС постановлением правительства СССР от 4 февраля 1975 года. Помимо свободно падающих боеприпасов, в арсенал «Фехтовальщика» вошло управляемое оружие с лазерным и телевизионным наведением: ракеты Х-25, Х-29Л/Т, Х-58 и Р-60, а также корректируемые авиабомбы массой 500 и 1500 кг.

В 1977 году в воздух поднялась модернизированная версия бомбардировщика — Су-24М. Данная модификация «Фехтовальщика» была принята на вооружение в 1983 году. Как сообщается в материалах ПАО «Сухой», по боевой эффективности обновлённый самолёт в 1,5—2 раза превзошёл базовую модель.

На основе имевшегося технологического задела советские инженеры разработали Су-24 в вариантах самолёта-разведчика и постановщика помех. Во второй половине 1980-х годов конструкторы ОКБ Сухого представили экспортную модификацию «Фехтовальщика» под обозначением Су-24МК. Данные машины были поставлены в Алжир, Ливию, Иран, Ирак и Сирию.

«В ногу со временем»

 

В настоящее время в российских ВКС Су-24М эксплуатируется с прицельно-навигационным комплексом СВП-24 «Гефест», использование которого в три раза повысило точность бомбометания и ракетных ударов. Кроме того, он позволяет экипажу ориентироваться в сложных погодных условиях и при ограниченной видимости.

По данным Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Су-24М по-прежнему нет равных в своём классе по диапазону высот, скоростным качествам, объёму боевой нагрузки и точности поражения. Поэтому «Фехтовальщик» остаётся крайне востребованной машиной и подвергается постоянной модернизации.

Практический потолок высоты Су-24М составляет 11 км, боевой радиус — до 560 км, максимальная скорость у земли — 1400 км/ч. Восемь точек подвески самолёта позволяют разместить на нём до 8 т ракетно-бомбового вооружения.

Как отмечают эксперты, свои выдающиеся боевые возможности Су-24М проявил в афганской кампании (1979—1989) и сирийской операции, которая началась 30 сентября 2015 года. Основу расквартированного пять лет назад на авиабазе Хмеймим авиакрыла РФ составили «Фехтовальщики» и модернизированные штурмовики Су-25 «Грач».

«Су-24М не потерял актуальности, в том числе по экономическим причинам. Оснащённый комплексом «Гефест», наш бомбардировщик представляет собой недорогое и весьма эффективное средство поражения. Как показала сирийская кампания, «Фехтовальщик» способен с высокой точностью применять неуправляемые боеприпасы, оставшиеся на складах после окончания холодной войны», — рассказал в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

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По словам эксперта, Су-24М выполняет в ВКС РФ роль «рабочей лошадки» в конфликтах низкой интенсивности, то есть в боевых действиях против незаконных вооружённых формирований. В случае столкновения с высокотехнологичным противником российская армия с большой вероятностью будет использовать более современные авиационные платформы, рассуждает Корнев.

«Конечно, в строю ВКС давно есть более совершенные самолёты, заточенные на применение управляемого вооружения. Однако возможности таких машин для той же Сирии, где у противника нет средств ПВО, представляются избыточными. В конце концов, массовое производство и боевое применение новой авиатехники — дорогое удовольствие. Поэтому в Сирии в бой были брошены успешно испытанные в Афганистане Су-24 и Су-25, и со своими задачами они справились», — пояснил Корнев.

  • Фронтовой бомбардировщик Су-24М взлетает с аэродрома
  • РИА Новости
  • © Нина Падалко

В комментарии RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов обратил внимание на то, что конструкторы ОКБ Сухого заложили в своё детище огромный модернизационный потенциал. Как прогнозирует эксперт, Су-24М будет эксплуатироваться в ВКС по меньшей мере ещё 15 лет.

«Мне самому приходилось на нём (Су-24. — RT) много летать. Могу сказать, что разница между первыми и последующими версиями этой машины огромная. Сейчас установлено более совершенное оборудование, заметно повышены показатели точности бомбометания. Видно, что конструкторы идут в ногу со временем», — сообщил Попов.

Основным достоинством Су-24М аналитик назвал лётные характеристики самолёта. По его словам, бомбардировщик способен маневрировать на высоте 200—300 м в горных условиях, поддерживая при этом скорость на уровне 900—1200 км/ч. Как утверждает Попов, такие виражи не может выполнять ни один другой самолёт российской авиации.

«Ключевая особенность Су-24 заключается в возможности полётов на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, причём не только днём при видимости горизонта. Также поражает способность машины поднимать в воздух несколько полуторок (бомб массой 1,5 т. — RT). У этого самолёта невероятная огневая мощь. Да, Су-24 — ветеран, но, я уверен, что он ещё долго будет служить нашей стране», — резюмировал Попов.

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