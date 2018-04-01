Небесная угроза: Пентагон опасается утратить превосходство в воздухе

США могут лишиться превосходства в воздухе из-за развития технологий «противников» и недостаточных темпов модернизации своих ВВС. Об этом говорится в отчёте управления Генинспектора Пентагона. В частности, речь идёт о программе переоснащения истребителей F-22, которая, по мнению авторов документа, осуществляется недостаточно эффективно. По словам опрошенных RT экспертов, опасения Вашингтона, вероятно, связаны с российским истребителем Су-57, испытания которого могут завершиться уже в этом году.

США могут потерять превосходство в воздухе из-за технологического развития «противников» США и недостаточной эффективности программы модернизации истребителя F-22. Об этом говорится в отчёте управления Генерального инспектора Минобороны США.

«Министерство обороны рискует утратить своё военно-техническое превосходство над противниками США и нуждается в выработке новых методов для более оперативного обеспечения войск необходимыми техническими возможностями», — сообщается в документе.

Управление Генинспектора проанализировало результаты проводимой программы модернизации одного из основных американских истребителей, стоящих на вооружении ВВС США, — F-22 Raptor. В ведомстве сообщают, что без обновления стратегии по работе с подрядчиками Отдел реализации программ потеряет возможность обеспечивать F-22 новыми характеристиками, «необходимыми для сохранения превосходства в воздухе в условиях стремительного развития (авиации и средств ПВО. — RT) наших противников». На данный момент стратегия модернизации боевой машины не отвечает существующим реалиям, считают в ведомстве.

«Ввиду стремительного технологического развития противников США F-22 будет сложно сохранять своё превосходство в воздухе, если не будет эффективно обеспечено усовершенствование его характеристик. Это также может негативно сказаться на будущих программах модернизации F-22, поскольку каждая из них берёт за основу технические характеристики или усовершенствования, достигнутые в ходе предыдущей модернизации», — отмечается в отчёте.

Истребители F-35

Reuters

Генинспектор констатирует недостаточные усилия американских военно-воздушных сил по модернизации истребителя.

«ВВС США не сумели эффективно провести модернизацию своего парка истребителей F-22 Raptor. В частности, Отдел реализации программ не доработал свою стратегию по работе с подрядчиками с учётом задач по внедрению программной платформы SAFe при модернизации F-22», — сообщается в документе.

Эксперт ПИР-Центра, военный аналитик Вадим Козюлин в разговоре с RT рассказал о технологиях, которые могут быть включены в модернизацию F-22.

«США хотят освежить технологии — это и связь, и навигация. Они делают ставку на систему интеграции информационно-командной системы — то, что видит на своём экране пилот, может видеть в режиме онлайн командир подразделения на земле. Плюс система радиоэлектронного противодействия. США всё время называют системы радиоэлектронного противодействия России в качестве угрозы», — подчеркнул военный аналитик.

Самый дорогой истребитель





На сентябрь 2017 года на вооружении ВВС США находилось 183 истребителя F-22, однако изначально заказ Минобороны был куда больше. Планировалось поставить на вооружение 384 единицы. Из-за сокращения заказа по причине экономического кризиса, высоких затрат на производство и разработку, а также запрета на экспорт F-22 Raptor оказался самым дорогим в мире серийным истребителем.

Согласно отчёту Счётной палаты США, опубликованному в апреле 2011 года, общая стоимость программы создания и закупки F-22 составляет $77,4 млрд.

Одной из причин прекращения выпуска F-22 стала разработка многоцелевого истребителя F-35. Её стоимость составила более $56 млрд. Военный бюджет США на 2018 год предусматривает закупку 90 самолётов F-35 на сумму $10,2 млрд. Полная же стоимость проекта составит более $400 млрд, учитывая закупку более чем 2000 бортов.

Планировалось, что уже к 2021 году количество стоящих на вооружении F-35 увеличится с 280 до 800 единиц. Однако в марте текущего года в военном командовании США сообщили, что бюджет Пентагона не сможет покрыть все необходимые расходы на реализацию этого плана. Об этом в интервью изданию The Washington Examiner заявил вице-адмирал Мэтт Уинтер.

Высокую стоимость истребителей F-35 в своём Twitter раскритиковал американский президент Дональд Трамп.

После своей победы на выборах он писал: «Программа (по разработке и закупке. — RT) F-35 и её стоимость вышли из-под контроля. Миллиарды долларов можно сэкономить — и они будут сэкономлены — на военных (и других) закупках после 20 января 2017 года (дата инаугурации Дональда Трампа. — RT)».

The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 декабря 2016 г.

В разговоре с RT военный аналитик Вадим Козюлин отметил, что Пентагон намеренно накаляет международную ситуацию, чтобы оправдать увеличение военного бюджета.

Зеркальность против солидарности: Россия высылает дипломатов 24 западных стран «В США сегодня правит Пентагон. Военные стали ньюсмейкерами и людьми, определяющими политику Соединённых Штатов. Военные нагнетают обстановку, и в данной ситуации это всем на руку — это консолидирует НАТО, подстёгивает военные расходы и добавляет средства на новые разработки. Только на военные разработки сегодня Пентагон тратит 70 миллиардов долларов. Эта сумма больше, чем весь наш оборонный бюджет», — сообщил эксперт.

Преимущества России

Военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил в разговоре с RT, что причиной ускоренной модернизации американского истребителя может быть эффект от демонстрации Россией нового истребителя.

«Модернизация F-22 вызвана тем, что появился Cу-57. Кроме того, российские РЛС способны обнаружить американские истребители F-22 и F-35», — подчеркнул эксперт.

Российский истребитель Cу-57 (до августа 2017 года — Т-50, ПАК-ФА) должен заменить стоящие на вооружении ВКС России модели Су-27 и МиГ-31. Су-57 является аналогом американских истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В марте этого года Москва провела боевые испытания истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что испытания боевых машин могут быть закончены уже в 2018 году, что станет «сюрпризом для наших коллег».