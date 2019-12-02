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«Небесная сотня» Майдана: и там тоже свои убивали своих

02 декабря 2019, 13:54  •  176 • В России

Не все герои «Небесной сотни» оказались героями? И часть их них, как выяснилось, умерла не от пуль, а от сердечного приступа, аллергического шока или погибла банальной драке? Да неужели?!

В истории, которую раскопала и вынесла на прошлой неделе на всеобщее обозрение украинский политик Елена Лукаш, удивительно лишь одно: что она всплыла спустя почти пять лет, а не сразу. Действительно: если с первых минут всем было ясно, что на киевском майдане используют методичку Джина Шарпа, в точности исполняя его рекомендации – от раздачи печенек до снайперов, стреляющих с крыш соседних домов, то должны были всплыть и не совсем идеальные трупы. Точно так, как было в Вильнюсе в 1991 году.

«Собрали мертвецов по всему городу»

Много лет занимаясь журналистикой расследования, я на практике усвоила одно из правил: правду надо ловить в первые 24 часа после события. Потом ее замажут черным или белым пресса и власти, и пробежавший по городу робкий слух перейдет сначала в разряд легенд, а потом и вовсе станет «преступной ложью», за которую будут назначать тюремные сроки.

Ведь как было в Вильнюсе сразу после трагической ночи массовых беспорядков 13 января 1991-го? Наутро в райкомы партии – как в последние очаги стабильности – пошли с рассказами люди: что в морги якобы привозили людей, погибших совсем не от пуль советского солдата, а умерших от инфарктов и попавших в автокатастрофы. «Собрали мертвецов по всему городу», - вот что полушепотом говорили тогда на вильнюсских кухнях. В наш девственно-советский ум эта подлость никак не укладывалась, даже несмотря на то, что она была официально задокументирована. В уголовном деле (есть свидетели!) был подшит акт судмедэкспертизы № 58, в котором было написано: у погибшего Игнаса Шимулёниса зафиксированы многочисленные прострелы огнестрельным оружием, с различных сторон и различной высоты, а также крупная деформация черепа с переломом костей. “Обычно такая травма наблюдается при переезде головы колесом (колёсами) автомобильного транспорта”, - написал своей рукой патологоанатом С.П. Плисский. А заведующий республиканским бюро судебно-медицинской экспертизы Антанас Гармус подтвердил это в официальном заключении: “Многопрофильность переломов свода и основания черепа говорят о том, что в данном случае имело место сдавливание головы между двумя поверхностями в боковом направлении. Обычно такая травма наблюдается при перекатывании колес транспортного средства”. То есть, в мертвое тело несчастного литовца Шимулёниса - жертвы автомобильной аварии - выстрелили семь раз с разных сторон и из разного вида оружия, включая обрезы, спрятанные на дедушкиных чердаках, и винтовку Мосина образца 1891 года – чего точно не было на вооружении у советских десантников.

Вердикт генерального прокурора СССР Николая Трубина, который в мае 1991 года направил в Верховный Совет СССР свои выводы по результатам расследования, был таков: по крайней мере 6 потерпевших было убито сверху и снизу, минимум двое задавлены автомобилями, а вовсе не танками, и еще у одного человека был инфаркт миокарда. Что вовсе не помешало им стать «героями», а их родственникам – получить государственные награды и наделы земли.

Зачем же, спрашивается, был нужен тогда этот спектакль с подложными трупами? Затем, что для «красивой» истории борьбы за свободу маленького, но гордого литовского народа отчаянно не хватало телевизионной картинки. Даже с учетом того, что с крыш домов стреляли неизвестные снайперы (ау, Майдан, слышишь ли ты нас? – Г.С.), в Литве с трудом дотянули до 14 жертв, включая убитого в спину советского лейтенанта группы «Альфа» Виктора Шатских. В Киеве литовский опыт внимательно изучили и спустя 23 года успешно применили, увеличив трупный «улов» в несколько раз.

16 января 1991 г. Советские солдаты у здания литовского телецентра в ВильнюсеФото: фотохроника ТАСС.

Жертвоприношение на алтарь независимости

Зимой 2014-го я бродила по пустому и мертвому киевскому майдану спустя всего несколько дней после гибели людей – когда ветер тихо шуршал сухими лепестками похоронных венков и выдувал пепел из сгоревшего Дома профсоюзов. Было жутко и одновременно жалко тех, кто так глупо потерял свою жизнь. О том, что герои «Небесной сотни» - вовсе не герои, говорили, впрочем, уже тогда. Абсолютно все говорили, включая одиозных и переобувшихся позже в прыжке журналистов типа Янины Соколовской. «Со всеми этими погибшими еще надо разбираться», - записано несколько раз в моих киевских блокнотах.

Ну вот и разобрались наконец.

За Елену Лукаш реально боязно. Вот, например, что стало с теми, кто разбирался с литовскими трупами: судебный эксперт Иван Кучеров, первый обративший на это внимание, умер в середине 90-х, жизнь его укоротили 20 месяцев тюрьмы, в которую он попал после того, как написал письмо тогдашнему литовскому лидеру Альгирдасу Бразаускасу. Написал очевидное, которое многим из нас тогда казалось невероятным: «Жертвоприношение на алтарь независимости Литвы планировалось заренее политической закулисой Лансбергиса, которую потом поддержала закулиса Горбачева…»

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Не все герои «Небесной сотни» оказались героямиФото: REUTERS

Политик Альгирдас Палецкис, который несколько лет назад вновь поднял эту тему, взорвав информационный мир фразой «Как теперь выясняется, свои стреляли в своих», второй год по надуманному обвинению сидит в камере предварительного заключения.

Философ и публицист Валерий Иванов, дважды отсидевший в литовской тюрьме за правду, в третий раз за жизнь ждет суда, находясь под подпиской о невыезде. Вот что он написал мне вчера, когда я попросила его прокомментировать новость про спектакль с подложными киевскими трупами. «Готовясь к своему первому суду (за то, что сопротивлялся распаду СССР – Г.С.), я получил доступ к документам, связанным с гибелью людей около Вильнюсской телебашни той трагической ночью. В них я не нашёл ни единого свидетельства судмедэкспертов и следователей, а также очевидцев и участников о том, что кто-то погиб непосредственно от действий конкретных советских военнослужащих или их военной техники. Наоборот, были свидетельства о том, что трупы людей, умерших в больницах, у себя дома или при автоавариях, свозились в вильнюсский морг с целью выдать их за «жертвы советских военнослужащих». Всё это я описал в своей книге «Литовская тюрьма - дневник политзаключённого» и … в итоге отсидел еще год, за то, что «оскорбил память» погибших. Как видим, ничего нового, кроме грязной игры с человеческими трупами организаторы этой дьявольской провокации выдумать не смогли».

…Все-таки прав был Гегель, заметивший, что история повторяется дважды: в первый раз в виде трагедии, во второй – фарса. Во что она преобразуется в третий, в четвертый и в пятый раз, немецкий мыслитель даже и не задумывался.

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