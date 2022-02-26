Небензя заявил о скором выполнении задачи по демилитаризации Украины

Задачи по денацификации и демилитаризации Украины близки к завершению, заявил постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя в субботу, 26 февраля, на экстренном заседании.

«Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом, мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса — денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», — сказал Небензя.

Он добавил, что достоверных сведений о гибели гражданских лиц на Украине в результате действий российских военных нет. Российские войска не бомбят украинские города и гражданским лицам ничего не угрожает, отметил дипломат.

Ранее на этом заседании Небензя сообщил, что украинские националисты используют мирных жителей как живой щит.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила авиационных ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. По состоянию на 25 февраля высокоточными средствами поражения выведены из строя 211 военных объектов Украины, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей республик президент РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.