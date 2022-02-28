Небензя заявил о развязывании против РФ информационной войны

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в воскресенье, 27 февраля, в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что против России в соцсетях ведется информационная война в связи проведением Москвой спецоперации по защите Донбасса. Трансляция опубликована в YouTube агентства Reuters.

«Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов», — подчеркнул российский дипломат.

Кроме того, по его словам, в соцсетях размещаются обучающие пособия о том, как снять фейки, порочащие спецоперацию России в Донбассе.

«Всего по украинским соцсетям гуляет сегодня 1,2 млн подобных фейков. Призываю наших коллег не способствовать распространению подобной дезинформации, хотя, боюсь, эти призывы вновь не будут услышаны», — отметил он.

В воскресенье в интернете разоблачили фейковую новость о том, что 18-я мотострелковая бригада ВС РФ отказалась от участия в спецоперации по защите Донбасса. На записи мужской голос произносит речь, используя нецензурную лексику. В сети выдали ее за обращение командира к военнослужащим 18-й мотострелковой роты, которая якобы отказалась участвовать в спецоперации.

Однако дивизия была расформирована еще в 2017 году. По информации Telegram-канала «Война с фейками», запись была опубликована в интернете еще семь лет назад.

Утром 27 февраля в сети разоблачили еще один фейк. В одном из Telegram-каналов сообщалось, что Россия якобы начала применять на Украине тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». В «подтверждение» этому была опубликована фотография данной техники. Однако на самом деле этот снимок взят из архива — фото представлено на сайте, посвященном военной технике, и в фотобанке обоев для рабочего стола компьютера.

26 февраля в Министерстве обороны РФ заявили, что по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами спасательной операции в Донбассе констатируется нарастание количества фейков. В ведомстве призвали СМИ «быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну».

24 февраля президент РФ Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил РФ в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.

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