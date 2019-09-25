Небензя заявил, что визы США не получила также и часть делегации РФ на конференции ДВЗЯИ

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Американские визы не были выданы не только некоторым членам российской делегации на 74-й Генеральной Ассамблее ООН, но и части делегации на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом в среду заявил журналистам постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

"Сегодня произошла, как вы знаете, безобразная ситуация, когда части российской делегации на Генассамблею не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ", - сказал он.

Всего, по его словам, визы не получили более 10 человек. "У нас уже была ситуация, когда на конференцию не допустили российских делегатов, и нам пришлось не допустить проведения этой конференции, потому что решение принимается консенсусом. Предлоги не выдачи визы для нас не имеют никакого значения, потому что страна - хозяйка штаб-квартиры обязана выполнять соглашение с Организацией Объединенных Наций", - подчеркнул постпред РФ.