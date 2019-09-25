Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции во главе с Россией - эксперт
"Но ведь он прав!": Ультиматум Эрдогана по ядерному оружию сочли честн...
Госкорпорация оказалась НКО и нанимает за наши деньги американца для вымаливания...
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Главная / Политика

Небензя заявил, что визы США не получила также и часть делегации РФ на конференции ДВЗЯИ

25 сентября 2019, 04:54  •  101 • Политика

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Американские визы не были выданы не только некоторым членам российской делегации на 74-й Генеральной Ассамблее ООН, но и части делегации на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом в среду заявил журналистам постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

"Сегодня произошла, как вы знаете, безобразная ситуация, когда части российской делегации на Генассамблею не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ", - сказал он.

Всего, по его словам, визы не получили более 10 человек. "У нас уже была ситуация, когда на конференцию не допустили российских делегатов, и нам пришлось не допустить проведения этой конференции, потому что решение принимается консенсусом. Предлоги не выдачи визы для нас не имеют никакого значения, потому что страна - хозяйка штаб-квартиры обязана выполнять соглашение с Организацией Объединенных Наций", - подчеркнул постпред РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 15:54
Слуцкий назвал необоснованной позицию посольства США, отказавшегося выдать визы россиянам
24 сентября 2019, 09:24
Избранный мэр Новосибирска Анатолий Локоть вступил в должность главы города
25 сентября 2019, 00:24
"Неопытный свидетель и невольный фигурант": Зеленский загнал себя в ловушку в США?
25 сентября 2019, 03:39
Пушков отреагировал на ультиматум Трампа по помощи Украине
25 сентября 2019, 00:24
Госкорпорация оказалась НКО и нанимает за наши деньги американца для вымаливания санкционной вольной у США – Пронько
25 сентября 2019, 03:39
Берлин учуял изменения: Эксперт о выдаче немецких виз гражданам России из Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2019, 00:24
Африканец стал миллионером и решил помочь соотечественникам, но они убили его
25 сентября 2019, 00:24
Госкорпорация оказалась НКО и нанимает за наши деньги американца для вымаливания санк...
25 сентября 2019, 00:24
"Мы не любим Россию": Экс-сотрудник ООН советует Москве зеркально ответить ...
25 сентября 2019, 00:24
"Неопытный свидетель и невольный фигурант": Зеленский загнал себя в ловушку...
25 сентября 2019, 00:09
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2019, 17:09
"Мова понад усе": Русскоговорящий сын Порошенко поставил семье ультиматум
19 сентября 2019, 04:39
Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским газом
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
18 сентября 2019, 15:39
"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием
21 сентября 2019, 18:24
С-400 вызвали неожиданные трудности в Турции. Сроки ввода сдвинуты на 2020 год
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
21 сентября 2019, 08:24
«Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать российскому гиперзвуковому оружию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.