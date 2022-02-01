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Небензя выступил резко. Россия и США схлестнулись в Совбезе

01 февраля 2022, 19:50  •  246 • Политика
Ну, не сдержался, бывает… Да, дипломатия - наука, построенная на терпении и дипломатическом такте. Но всему есть предел.
На инициированном США заседании Совета Безопасности ООН по Украине наш представитель в ООН Василий Небензя пришёл в негодование после слов своей американской коллеги Линды Томас-Гринфилд. Которая в лучших традициях американской дипломатии (символом которой одно время считалась небезызвестная Джен Псаки) принялась в очередной раз нести дежурную американскую версию про то, что Россия занята фабрикацией предлога для вторжения на Украину, а также ищет поводы во всём выставить виноватыми США.
Небензя ответил резко, но по существу. Что именно американская сторона усиливает напряжённость обстановки в регионе. И она же откровенно лжёт о мнимых планах России напасть на Незалежную.
Вы ждёте, когда это произойдёт, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью,
- заявил наш дипломат.
И с этим не поспоришь. Именно США и Запад накачивают оружием бандеровский режим, подталкивая его к нападению на Донбасс. И даже Зеленский, осознавая возможные последствия, упирается и нападать не торопится. Но с хозяином и кормильцем разве же поспоришь?
Однако нам, России, США не хозяин, а посему своё мнение иметь и свои позиции отстаивать мы будем, благо теперь, после модернизации армии нам есть на что опереться, чтобы предупреждения наши воспринимались серьёзно.
Как утверждают СМИ, взаимное пикирование очень скоро перешло на исторические примеры. И тут нам тоже есть что предъявить Западу и США в частности. Вспоминали и конец Второй мировой войны, и взаимные обиды времён войны холодной. Не говоря уже о том, что именно Запад виновен в том, что привёл к власти на Украине (по выражению Небензи) "чистых нацистов", чьими героями официально считаются пособники Гитлера.
А что в ответ? Да всё те же завязшие в зубах обвинения России в "многолетней агрессии". Хотя тут, как говорится, "чья бы корова мычала": только в прошлом веке США участвовали более чем в 60 войнах и военных конфликтах, причём почти во всех - в качестве нападающей стороны.
Если бы потребовалось придумать символ американской дипломатии, то им бы непременно стал глухарь. Есть такая птица в наших широтах: когда поёт, никого вокруг не слышит - подходи к ней да стреляй. Вот и американская дипломатия так же. Мало того, что периодически поджигали и разрушали различные регионы мира, так ещё и никогда при этом не извинялись ни за содеянное, ни за жертвы, ни за последствия. Которые сегодня весь мир вынужден расхлёбывать.
Кстати, русскую позицию поддержал и Китай - главный геополитический соперник США. А слушать выступление Украины Небензя не стал, покинув зал перед выступлением украинского представителя. Украинцы, конечно, обиделись, но нельзя же вечно "метать бисер перед"… ну, вы нас поняли…

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