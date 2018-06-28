Небензя выразил удивление, что в ООН не заметили нарушение Вашингтоном резолюции по Ирану

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ООН, 28 июня. /ТАСС/. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил удивление тем, что в докладе генсека организации Антониу Гутерриша по резолюции 2231, принятой в поддержку иранской ядерной сделки, не содержится обвинений в адрес США в нарушении договоренности.

"Учитывая значимость односторонних действий США для Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД], мы были крайне удивлены тем, что эта ситуация отмечена в докладе лишь мимоходом. Абсолютно непостижимо, как можно подготовить документ под названием "выполнение резолюции 2231" без какого-либо упоминания того факта, что восстановление Вашингтоном односторонних санкций является прямым нарушением не только его обязательств по СВПД, но и самой резолюции 2231", - заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

При этом Небензя обратил внимание, что опубликованный в среду доклад генсека ООН по резолюции 2231 четко свидетельствует о выполнении Ираном своих обязательств по ядерной сделке. "Доклад генсекретаря является четким свидетельством безоговорочного соблюдения Ираном обязательств по СВПД, что неизменно подтверждается не только МАГАТЭ, но и секретариатом ООН, который, как следует из документа, не имеет свидетельств об обратном", - сказал он.

Российский постпред подчеркнул, что ни один из приведенных в документе примеров якобы нарушения Ираном резолюции 2231 "не подтвержден в силу недостаточности сведений и отсутствия целостной доказательной базы". "Вновь вынуждены напомнить о недопустимости проведения секретариатом ООН каких-либо расследований без четкого на то мандата Совета Безопасности, - указал он.

Согласно докладу, который представила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, с 16 января 2016 года МАГАТЭ 11 раз сообщало международному сообществу о том, что Иран выполняет свои обязательства по СВПД. "Несмотря на неизменное соблюдение Ираном своих обязательств, соглашение переживает сложный момент из-за выхода из него США", - говорится в документе.

В то же время генсек "призывает Иран внимательно учесть обеспокоенность ряда государств в связи с деятельностью, которая нарушает приложение "Б" резолюции". Именно на этом приложении был сконцентрирован нынешний доклад.

Так, "за отчетный период секретариат [ООН] получил информацию о передаче Ирану товаров двойного назначения, которые, возможно, противоречили резолюции", указывается в тексте. В нем отмечается, что секретариат "связался с соответствующими государствами-членами, которые сообщили, что приступили к расследованию".

Документ также гласит, что власти Саудовской Аравии изучили ракеты, которые запускались йеменскими повстанцами-хуситами по территории этой страны. "Секретариат полагает, что обломки пяти ракет имеют общие характеристики с иранской ракетой. Мы смогли подтвердить, что субкомпоненты были произведены до 2010 года", - утверждается в нем. При этом авторы доклада признают, что на данный момент "не могут определить, были ли они переданы Ирану после вступления в силу СВПД". У секретариата также нет информации о дронах, производство которых приписывается Ирану и которые якобы были замечены в Сирии.

"По сути по всем случаям предположительного использования иранского оружия секретариат ООН не обладает доказательствами, что это оружие было произведено после вступления в силу СВПД", - подытожила ДиКарло.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.

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