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Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
17 августа 2021, 00:45 • 100 • Политика
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах. Он рассказал об угрозе инфильтрации и других последствиях ситуации в Кабуле.
В ходе заседания Совета безопасности ООН Небензя отметил, что ситуация в Афганистане быстро меняется, но Россия за этим внимательно наблюдает. Новости об эскалации насилия и жертвах были тревожными. Одновременно мир видел, как большие афганские города практически не оказали сопротивления талибам*.
"Что касается дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий", - объяснил постпред России при ООН.
Он выразил обеспокоенность по поводу афганских беженцев. По мнению дипломата, не исключено попадание в центральноазиатские и прилегающие к ним страны террористов под видом беженцев. Особенно это касается Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и Ирана.
Василий Небензя призвал все стороны, которые вовлечены в конфликт не применять оружие, а помочь урегулировать ситуацию мирно. Россия, США, Пакистан и Китай в качестве расширенной "тройки" это уже делают. По словам Небензи, своё слово мог бы сказать и Иран.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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